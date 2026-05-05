Banche italiane protagoniste, questa settimana, della stagione delle trimestrali delle società quotate sul Ftse Mib.

Calendario trimestrali Ftse Mib, UniCredit suona il gong degli utili

Ad aprire le danze è stata UniCredit, la banca italiana guidata dall’AD Andrea Orcel, che è tornata a stupire Piazza Affari, annunciando utili che hanno fatto la storia.

UniCredit si è messa sotto i riflettori già nella giornata di ieri quando, oltre al CDA, si è riunita anche l’assemblea straordinaria degli azionisti, che ha approvato la proposta del management di deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un valore superiore ai 6,7 miliardi di euro oltre al sovraprezzo, con emissione di un massimo di 470.000.000 azioni ordinarie.

L’aumento di capitale è volto a finanziare l’OPS lanciata su Commerzbank.

Commerzbank e Generali rimangono i due grandi dossier con cui UniCredit è alle prese, dopo le due grandi mosse del CEO Andrea Orcel.

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Banche italiane, nei prossimi giorni tocca a BPM, MPS, BPER, Intesa SanPaolo

Dopo UniCredit, tra le banche italiane quotate sul Ftse Mib della Borsa di Milano, si riunirà oggi, 5 maggio 2026, anche il CDA di Banco BPM, banca tornata alla ribalta con i continui rumor su un possibile asse con MPS-Monte dei Paschi di Siena.

Seguiranno gli utili di BPER, in data 6 maggio e quelli di MPS in data 7 maggio.

A chiudere la tornata delle trimestrali delle principali banche italiane sarà Intesa SanPaolo che, la scorsa settimana, ha deciso di spostare dal 5 all’8 maggio la data della riunione del CDA per l’approvazione dei conti del primo trimestre.

Occhio alle previsioni formulate dagli analisti sui conti di Banco BPM e di MPS.

Per le Big che compongono l’indice benchmark della Borsa Italiana Ftse Mib, il calendario delle trimestrali si è aperto il 21 aprile con Saipem.

Il focus del mercato resta puntato sul comparto bancario, reduce da un 2025 record e ora chiamato a confermare la tenuta della redditività.

Attenzione alta anche sui titoli dell’energia, influenzati dalle fluttuazioni delle materie prime, e sulle big del lusso e dell’industria, che misureranno la resilienza della domanda globale.

Ecco tutte le date di pubblicazione delle trimestrali Q1 2026 di Piazza Affari:

9 aprile : Brunello Cucinelli (già pubblicati)

: Brunello Cucinelli (già pubblicati) 21 aprile : Moncler, Saipem (già pubblicati)

: Moncler, Saipem (già pubblicati) 22 aprile : STMicroelectronics (pubblicato)

: STMicroelectronics (pubblicato) 24 aprile : ENI (pubblicato)

: ENI (pubblicato) 29 aprile : Prysmian (pubblicato)

: Prysmian (pubblicato) 30 aprile : Stellantis (pubblicato, occhio al crollo delle azioni)

: Stellantis (pubblicato, occhio al crollo delle azioni) 4 maggio : UniCredit (pubblicato)

: UniCredit (pubblicato) 5 maggio : Amplifon, Banco BPM, Ferrari NV, Italgas, Leonardo, Lottomatica

: Amplifon, Banco BPM, Ferrari NV, Italgas, Leonardo, Lottomatica 6 maggio : Banca Generali, BPER Banca, Campari, FinecoBank, Nexi, Poste Italiane, Tenaris, Telecom Italia (TIM)

: Banca Generali, BPER Banca, Campari, FinecoBank, Nexi, Poste Italiane, Tenaris, Telecom Italia (TIM) 7 maggio : Azimut Holding, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, Pirelli, Terna

: Azimut Holding, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, Pirelli, Terna 8 maggio : DiaSorin, Intesa SanPaolo

: DiaSorin, Intesa SanPaolo 11 maggio : Fincantieri

: Fincantieri 12 maggio : Avio, INWIT, Recordati

: Avio, INWIT, Recordati 13 maggio : Buzzi, Hera, Snam

: Buzzi, Hera, Snam 14 maggio : A2A, Unipol

: A2A, Unipol 15 maggio: Erg

Trimestrali a Piazza Affari, già noti utili Saipem, Moncler, STM, ENI

La riunione del CDA di Saipem è avvenuta in data 21 aprile 2026.

Lo stesso giorno Saipem ha annunciato gli utili del primo trimestre.

Sempre il 21 aprile si è riunito il CDA di Moncler.

Giovedì 23 aprile ha annunciato gli utili il colosso dei chip STMicroelectronics.

ENI ha comunicato i conti venerdì 24 aprile 2026.

Gli utili di Prysmian e Stellantis

Il 29 aprile si è riunito il CDA di Prysmian, azienda leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, che ha poi annunciato la trimestrale il giorno successivo.

In data giovedì 30 aprile è stato il turno di Stellantis.

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In data martedì 5 maggio 2026 (oggi) in calendario i CDA di altri pesi massimi del Ftse Mib, ovvero di:

Amplifon , leader mondiale nel settore degli apparecchi acustici.

, leader mondiale nel settore degli apparecchi acustici. Banco BPM .

. Ferrari .

. Italgas .

. Leonardo

Lottomatica.

Italgas diffonderà il comunicato stampa al termine della riunione del CDA, presentando così gli utili a Piazza Affari lo stesso giorno, così come farà anche Amplifon.

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6 maggio data clou per Leonardo, Poste Italiane e TIM

Leonardo annuncerà invece gli utili domani, mercoledì 6 maggio 2026, in una sessione ricca di annunci.

In calendario le riunioni del CDA delle banche BPER Banca, FinecoBank, del colosso del beverage Davide Campari, della società di servizi di pagamento digitali Nexi, di Poste Italiane e di Telecom Italia.

FinecoBank pubblicherà i risultati dopodomani, giovedì 7 maggio, così come faranno Nexi e Poste Italiane, Telecom Italia .

La presentazione dei risultati di Campari avverrà invece lo stesso giorno, domani 6 maggio.

Giovedì 7 maggio tocca a MPS, Mediobanca, ENEL

Giovedì 7 maggio si riuniranno per l’approvazione dei conti i CDA delle banche Banca Mediolanum, MPS-Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca.

Ad approvare le trimestrali anche i CDA del colosso dell’energia ENEL, del gigante dei veicoli commerciali Iveco, della società che gestisce la rete elettrica Terna; del gruppo di asset management Azimut.

Da Diasorin a Intesa a Generali, le ultime trimestrali di Piazza Affari

Venerdì 8 maggio sono previste le riunioni del CDA per l’approvazione dei conti di DiaSorin, multinazionale leader mondiale nel settore della diagnostica in vitro.

In calendario anche la trimestrale di Intesa SanPaolo.

Lunedì 11 maggio tocca al colosso della cantieristica Fincantieri, mentre martedì 12 maggio è il giorno del colosso della difesa Avio, così come dell’operatore delle torri per le tlc INWIT.

In calendario mercoledì 13 maggio i CDA della leader nel settore delle costruzioni Buzzi, della multinazionale farmaceutica Recordati, del gruppo attivo nel settore del gas SNAM, della multiutility Hera.

Gli utili di SNAM e Recordati sono attesi per lo stesso giorno.

Giovedì 14 maggio è la data chiave, invece, per la multiutility A2A e il gruppo assicurativo Unipol.

Mercoledì 20 maggio si riunirà infine il CDA del colosso delle assicurazioni Generali, che diffonderà la trimestrale il giorno successivo, giovedì 21 maggio.