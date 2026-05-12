I dipendenti di Amazon stanno utilizzando uno strumento interno di intelligenza artificiale per automatizzare attività non essenziali nel tentativo di dimostrare ai manager di usare la tecnologia con maggiore frequenza.

Il gruppo con sede a Seattle ha iniziato a distribuire ampiamente nelle ultime settimane il proprio prodotto interno “MeshClaw”, consentendo ai dipendenti di creare agenti AI in grado di collegarsi ai software aziendali e svolgere attività per conto dell’utente, secondo tre persone a conoscenza della questione.

Alcuni dipendenti hanno affermato che i colleghi stavano utilizzando il software per automatizzare attività AI aggiuntive e non necessarie, al fine di aumentare il consumo di token — unità di dati elaborate dai modelli.

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