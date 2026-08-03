Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Data l’esplosione di entusiasmo per le antiche leggende e miti greci, è appropriato che questa settimana diversi protagonisti chiave nei mercati finanziari abbiano, come Icaro, volato troppo vicino al sole.

Accecati da ambizione e hybris, e convinti della propria invincibilità, persone diverse come i day trader coreani e il più potente banchiere centrale del mondo sono stati scottati dal calore feroce della realtà. Nulla di tutto ciò è sorprendente. Alcuni di questi crolli erano stati ampiamente preannunciati. (Se avete una conoscenza dei mercati e non vi siete accorti che le azioni coreane si stavano surriscaldando, ho brutte notizie per voi su Babbo Natale e il coniglietto pasquale.)

Per me, però, è un segnale che gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le assurdità evidenti. I maestri dell’hype continuano a fare ciò che sanno fare meglio. La realtà, tuttavia, è che i mercati obbligazionari sono intrappolati in una danza pericolosa, i principali indici azionari sono stagnanti da settimane e la schiuma speculativa si sta dissipando.

Il più spumeggiante tra tutti è l’hedge fund Situational Awareness. Dare un nome a un hedge fund richiede di trasmettere fiducia, un senso di resilienza, ma anche un pizzico di polvere di stelle per indicare esclusività. Di solito il risultato è una combinazione banale di rocce, foreste e stagioni. Non è così per Leopold Aschenbrenner, il prodigio di 24 anni che ha chiamato il suo fondo come un saggio di 165 pagine da lui scritto sul potere trasformativo dell’intelligenza artificiale.

Questa settimana si è scoperto che la sua “consapevolezza situazionale” non includeva la comprensione del potere distruttivo della leva finanziaria quando le scommesse vanno male. È fantastica nella fase di crescita, come dimostrato dal rendimento del 400% nella prima metà dell’anno. Ma quando le sue scommesse tecnologiche preferite hanno subito un colpo nelle ultime settimane, le richieste delle banche di versare liquidità lo hanno costretto a vendere gran parte del suo portafoglio a Ken Griffin, incarnazione dell’establishment di Wall Street.

Aschenbrenner combatterà senza dubbio un altro giorno. Ma questo è esattamente il rischio che istituzioni prudenti come la Bank of England hanno recentemente segnalato. Le scommesse speculative in forte crescita finanziate con denaro preso in prestito sono state di gran moda, e non finiscono mai bene.

L’euforia si è smorzata anche nelle azioni coreane, che hanno offerto uno dei percorsi più turbolenti del 2026, trainate dai titoli delle società di semiconduttori. L’indice azionario coreano è salito del 150% da gennaio a fine giugno, con la fase finale alimentata da una proliferazione di fondi a leva, ma ora ha perso quasi metà di quei guadagni. Gli investitori retail coinvolti nella frenesia stanno soffrendo, con una che ha dichiarato al FT che la sua vita è “rovinata”. Le autorità coreane hanno ora limitato i fondi rischiosi, troppo tardi, a quanto pare, per centinaia di migliaia di investitori.

Le forze dietro le difficoltà di Situational Awareness e la storia ancora più triste degli investitori coreani erano prevedibili: il sogno di ricchezze facili, basato su denaro preso in prestito e concentrato su un ristretto gruppo di azioni. Forse la quotazione in borsa di SpaceX di Elon Musk ha davvero segnato il picco di questo ciclo speculativo — le sue azioni si sono dimezzate rispetto al massimo di metà giugno e sono sotto il prezzo iniziale.

Nel frattempo, gli investitori stanno osservando con crescente spirito critico la Federal Reserve degli Stati Uniti sotto Kevin Warsh. Questa settimana la Fed ha mantenuto i tassi di interesse invariati, come previsto, promettendo di continuare la lotta contro l’inflazione, ma i titoli di Stato USA a lungo termine sono comunque scesi di prezzo, con i rendimenti a 30 anni ai livelli più alti dalla crisi finanziaria. Costi di finanziamento più elevati non facevano parte del pacchetto promesso.

Questo è il modo in cui il mercato esprime la sua difficoltà a comprendere il messaggio fiducioso di Warsh. Egli cerca di comunicare che la Fed sta affrontando l’inflazione, ma il suo rifiuto di fornire segnali espliciti lascia gli investitori a colmare i vuoti, alimentando il sospetto di possibili pressioni politiche.

“La funzione di reazione politica è importante”, ha detto Salman Ahmed di Fidelity International. “La Fed non opera nel vuoto.” Warsh non è ancora caduto, ma gli investitori hanno dimostrato di essere pronti a mostrare i denti. Le sole parole rassicuranti non bastano.

Gli investitori stanno riorganizzando i loro portafogli per evitare eccessi e supposizioni errate. Gli investitori retail stanno vendendo azioni individuali, soprattutto nel settore tecnologico, al ritmo più rapido dalla crisi Covid, secondo Vanda. “È la tecnologia a subire il colpo, non il mercato nel suo complesso”, ha affermato Vanda. Nel frattempo, il mercato azionario britannico, privo di titoli tecnologici dinamici, ha raggiunto un massimo storico.

Gli investitori sanno che la hybris è cresciuta e cercano sicurezza e stabilità. Questo è il modo migliore per evitare di scottarsi.