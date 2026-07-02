Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

L’Europa ha dato al mondo la stampa, il telefono e il web globale. E poi? Nei settori della tecnologia, dalle super app alla defence tech fino all’AI, Cina e Stati Uniti sono in netto vantaggio, mentre i rivali europei sono appena usciti dai blocchi di partenza.

Ci sono eccezioni. Bending Spoons, un conglomerato tecnologico italiano, si è quotato a New York mercoledì, con un prezzo delle azioni superiore alle aspettative. Ma con una capitalizzazione di mercato di circa 20 miliardi di dollari, difficilmente cambia la tesi. Servono quattro delle maggiori società tecnologiche europee, guidate dal produttore di apparecchiature per chip ASML, per superare 1.000 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, invece, hanno 10 società tecnologiche quotate che superano da sole quella soglia.

Oppure si consideri il venture capital. Regno Unito, Germania e Francia — il trio europeo che rientra nella top 10 per start-up — hanno raccolto meno di 50 miliardi di dollari nei 12 mesi fino alla fine di marzo, secondo i dati di Dealroom, un decimo rispetto a quanto investito nelle imprese statunitensi. Questo nonostante abbiano una popolazione molto più numerosa e un’economia solo di un quinto più piccola. [...]