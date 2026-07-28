Upside a doppia cifra per Bending Spoons. Da Goldman Sachs a Mizuho, tutti alzano le stime

L’ascesa di Bending Spoons rappresenta uno dei casi più interessanti e controintuitivi dell’attuale fase di mercato, in cui il boom dell’intelligenza artificiale viene spesso associato a valutazioni elevate e a promesse di crescita esponenziale, mentre questa società milanese sembra invece erodere i margini di quel medesimo boom attraverso un modello operativo radicalmente differente.

Nata come conglomerato tecnologico italiano e quotata al Nasdaq il 1° luglio 2026, Bending Spoons ha chiuso la seduta del 27 luglio a 33,26 dollari, con un calo dello 0,80 punti pari al 2,35 percento, eppure gli analisti continuano a intravedere spazi di rialzo significativi. Bernstein stima un potenziale upside del 17 percento, Goldman Sachs – che ha guidato l’offerta pubblica iniziale – parla del 26 percento, mentre Wells Fargo e Mizuho spingono le aspettative fino al 32 percento.

Questi numeri non nascono da proiezioni di espansione aggressiva dei ricavi, ma da una logica di efficientamento quasi chirurgico che Mark Shmulik di Bernstein ha definito “l’antidoto al trade sull’intelligenza artificiale”, sottolineando come l’azienda privilegi la massimizzazione immediata dei profitti rispetto alla crescita di lungo periodo.

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Un modello che piace al mercato

Il cuore del modello di business di Bending Spoons, guidata dal cofondatore e amministratore delegato Luca Ferrari, consiste nell’acquisizione di marchi internet maturi e già consolidati – tra cui AOL, Eventbrite e Vimeo – che posseggono basi di clienti stabili e flussi di ricavi ricorrenti, seguita da una drastica riduzione dei costi operativi ottenuta proprio grazie all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale. I risparmi generati vengono poi reinvestiti in nuove operazioni, creando un ciclo virtuoso di acquisizioni successive.

A differenza dei fondi di private equity tradizionali, che spesso si concentrano su manovre finanziarie e leva debitoria, Bending Spoons interviene in modo molto più profondo sulla struttura operativa: i tagli al personale sono più incisivi, le risorse umane vengono integrate con team di ingegneri italiani che restano stabilmente all’interno delle società acquisite e le soluzioni tecnologiche introdotte risultano di fatto permanenti. Mark Shmulik osserva che la società “probabilmente non potrebbe rivendere gli asset anche se lo volesse senza rompere qualcosa”, evidenziando come l’integrazione digitale sia così capillare da rendere difficile una successiva dismissione senza compromettere il valore creato.

Questa impostazione ha generato un interesse crescente a Wall Street, dove il raffronto con le classiche operazioni di leveraged buyout viene considerato solo parziale. Mentre i fondi di private equity tendono a ottimizzare attraverso la ristrutturazione del debito e la rivendita a multipli superiori, Bending Spoons punta su un vantaggio competitivo tecnologico che si traduce in margini più elevati e in una capacità di ripetere il playbook in modo quasi indefinito.

L’efficienza può garantire crescita nel lungo termine?

Tuttavia, proprio questo elemento introduce un rischio strutturale che Kirk Materne di Evercore ISI ha messo in luce in un report pubblicato di recente: se le potenziali società target riuscissero a utilizzare autonomamente l’intelligenza artificiale per migliorare la propria efficienza prima di essere acquisite, il differenziale di miglioramento che Bending Spoons può generare si ridurrebbe, i multipli di ingresso aumenterebbero e i tassi interni di rendimento futuri si comprimerebbero. In altre parole, il successo stesso della diffusione dell’intelligenza artificiale potrebbe erodere il vantaggio competitivo dell’acquirente, trasformando un’opportunità in una corsa contro il tempo.

I dati di mercato disponibili al 27 luglio 2026 mostrano che gli investitori stanno ancora cercando di bilanciare questi elementi. Il titolo, dopo l’entusiasmo iniziale dell’IPO, ha registrato una flessione giornaliera del 2,35 percento, ma le previsioni degli analisti restano orientate al rialzo in una forchetta che va dal 17 al 32 percento. Bernstein, controllata al 51 percento da Societe Generale (uno dei joint book-runner dell’IPO insieme a Evercore e Goldman Sachs), insiste sulla solidità di un approccio “roll-up-the-sleeves” che snellisce asset invecchiati con un toolkit digitale moderno e lo replica all’infinito.

La presenza di un team interno di ingegneri che affianca in modo permanente le aziende acquisite distingue ulteriormente il modello: non si tratta di interventi temporanei di consulenza, ma di una trasformazione strutturale che rende l’efficienza tecnologica una caratteristica intrinseca delle società controllate.

Un vantaggio competitivo destinato a restare?

Nel contesto più ampio del mercato azionario tecnologico, Bending Spoons si colloca quindi in una posizione singolare. Mentre gran parte del settore continua a premiare società pure-play sull’intelligenza artificiale con multipli elevati basati su aspettative di crescita, questa azienda italiana dimostra che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata non solo per costruire nuovi mercati, ma anche per spremere valore da quelli esistenti. I brand acquisiti – AOL con la sua storicità, Eventbrite con il suo radicamento nel mondo degli eventi e Vimeo con la sua piattaforma video – rappresentano esempi di asset che, pur avendo perso lo status di pure growth story, mantengono basi di clienti fedeli e potenzialmente monetizzabili in modo più efficiente.

L’applicazione di algoritmi di ottimizzazione, automazione dei processi e riduzione dei costi di headcount consente di trasformare queste realtà in generatori di cassa più robusti, i cui surplus finanziano ulteriormente il ciclo acquisitivo.

Restano tuttavia interrogativi aperti sulla sostenibilità di lungo termine. Se l’intelligenza artificiale continuerà a democratizzarsi e a diventare accessibile anche alle società target, il margine di manovra di Bending Spoons potrebbe restringersi, costringendo l’azienda a cercare target sempre più specializzati o a spingere ulteriormente sull’innovazione interna.

Inoltre, la natura permanente delle integrazioni tecnologiche, se da un lato crea valore difendibile, dall’altro riduce la flessibilità in caso di necessità di exit. Gli analisti di Goldman Sachs, Wells Fargo e Mizuho sembrano comunque convinti che, almeno nel medio periodo, il vantaggio competitivo resti sufficiente a giustificare multipli di valutazione interessanti e upside a doppia cifra.