Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

Questo mese i politici a Washington si preoccupano ancora una volta degli squilibri globali. Non c’è da stupirsi: non solo gli US hanno bisogno di investitori stranieri che acquistino un mucchio sempre più gonfio di Treasuries, ma le esportazioni della China continuano a crescere, alimentando i deficit occidentali. C’è però un secondo aspetto degli squilibri di oggi di cui si parla raramente: la dimensione della finanza globale rispetto all’economia “reale”.

Questo mi affascina da quando nel 2007 intervistai uno studioso di finanza islamica che paragonava i mercati moderni a una macchina per lo zucchero filato. Il motivo? Gli asset reali come le case venivano usati per garantire debiti che poi venivano venduti più volte, in parte con i derivati, proprio come lo zucchero viene filato e rifilato fino a diventare zucchero filato.

Quella nuvola finanziaria sembrava impressionante. Ma, come lo zucchero filato, il valore dei suoi asset “reali” era piccolo, come scoprimmo quando la finanza implose.

Ora è cambiato qualcosa? Si potrebbe pensare di sì, dato che la crisi del 2008 ha mostrato i pericoli di un’eccessiva finanziarizzazione. Ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Il McKinsey Global Institute ha appena pubblicato una stupefacente stima dello stato patrimoniale degli asset, delle passività e della ricchezza del mondo. Questa serie, avviata nel 2021, è insolita perché misura sia gli asset pubblici sia quelli privati.

Nel 2025 questo stato patrimoniale ammontava apparentemente a 1,8 milioni di miliardi di dollari, un record di 100.000 miliardi in più rispetto al 2024 (il PIL globale era di 117.000 miliardi). Questa cifra nominale includeva 620.000 miliardi di asset “reali” (immobiliare, infrastrutture, macchinari e attrezzature e proprietà intellettuale), 550.000 miliardi di asset finanziari (azioni, prestiti, obbligazioni e valuta), bilanciati da 600.000 miliardi di ricchezza globale, in schiacciante maggioranza di proprietà delle famiglie.

È sbalorditivo. Ma i dettagli lo sono ancora di più: la ricchezza delle famiglie globali è aumentata di più di quattro volte dal 2000, molto più rapidamente dell’economia “reale”, in un contesto di inflazione dei prezzi degli asset. L’America rappresenta 175.000 miliardi di questa cifra; la China 75.000 miliardi. E mentre due decenni fa a guidare questa crescita erano i prezzi immobiliari in aumento, l’anno scorso sono stati i prezzi delle azioni in forte rialzo, in particolare negli US, a spiegare il 57 per cento dell’aumento della ricchezza. Gli asset “reali” sono stati un misero 20 per cento, ben al di sotto di prima. Nel frattempo i prezzi degli asset US sono ora 3,7 volte il PIL il doppio della media storica.

“La crescita della ricchezza globale è stata guidata in misura maggiore dalla ricchezza cartacea, ovvero dal valore nominale degli asset sganciato dall’economia reale”, osserva McKinsey. In italiano semplice: i consumatori ricchi hanno un’economia di zucchero filato.

Altri dettagli sono altrettanto notevoli. Il debito delle famiglie, rispetto al PIL, si è ridotto dal 2008, in particolare in America. È una buona cosa. Ma il debito pubblico è esploso negli US, in Japan e in Europe. Anche il debito delle imprese cinesi è esploso. Nel frattempo gli “asset produttivi”, rispetto al PIL, sono raddoppiati in China dal 2000, mentre quel rapporto è rimasto fermo in America — dove ora è sotto il livello dei primi anni Ottanta. Ahi.

Molti americani potrebbero alzare le spalle o notare che alcuni degli “asset produttivi” della China potrebbero non essere poi così produttivi a causa del sovrainvestimento, mentre alcuni asset US potrebbero essere sottostimati perché è così difficile misurare gli investimenti digitali. Figure come Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, pensano (o sperano) che l’IA scateni un miracolo di produttività. Questo potrebbe consentire agli US di crescere fuori dal loro debito sovrano in continua crescita e giustificare le loro valutazioni azionarie.

Inoltre, molti economisti considerano una certa finanziarizzazione come un bene. Il IMF, per esempio, da tempo esorta i paesi poveri ad abbracciare l’approfondimento finanziario per stimolare la loro crescita. Secondo questa logica, le dimensioni gonfie dei mercati dei capitali US potrebbero essere viste come prova di sofisticazione ed economia forte.Tuttavia, “a volte si può avere troppo di una cosa buona”, mi dice Jan Mischke di McKinsey, notando che l’attuale schema “è piuttosto estremo”. In effetti. E ora abbondano rischi evidenti.

Una questione, ha detto di recente la Bank for International Settlements, è che la ricchezza dipende ormai così tanto dai mercati azionari US e dall’esuberanza dell’IA US che “una correzione importante del mercato azionario potrebbe avere oggi conseguenze macroeconomiche più grandi che in passato”. Uno scossone potrebbe ancora verificarsi a causa della concorrenza dei modelli di IA open-source cinesi come il lancio di questo mese di Kimi K3.Un altro pericolo, dice il IMF, è che l’aumento dei tassi di interesse a lungo termine potrebbe innescare una crisi del debito sovrano o spingere i governi a inflazionare la propria via d’uscita dal debito o a ristrutturarlo (a meno che non si verifichi quel miracolo dell’IA).

Poi c’è una questione filosofica più sottile: come ha notato la mia collega Rana Foroohar, la finanziarizzazione trasforma gli esseri umani da “maker” (di prodotti reali) in “taker” (di valore finanziario). Molte religioni non apprezzano questo; da qui la battuta dello studioso islamico che mi rivolse nel 2007. Ma sospetto che anche molti elettori la pensino così, dato che la cultura occidentale popolare preferisce presentare la finanza come un mezzo per stimolare la crescita, non come un fine in sé.

Tuttavia, tali scrupoli difficilmente distoglieranno gli investitori dal divorare le azioni US, o le banche cinesi dall’erogare prestiti alle imprese. Nel bene e nel male, il nostro mondo del XXI secolo sembra dipendente dallo zucchero filato finanziario, non da ultimo perché fa sentire i ricchi sempre più ricchi. Il presidente US Donald Trump farebbe meglio a pregare che tutto questo non finisca in un pasticcio.

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