Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

La scorsa settimana sono emerse notizie che gli investitori tech dovrebbero annotare: un’indagine durata un anno condotta da Der Spiegel, Insider e Le Monde ha riferito di cinque recenti riunioni di un gruppo “segreto” russo-cinese per sviluppare strumenti in grado di disabilitare i satelliti americani, come il sistema Starlink sviluppato da SpaceX.

Sì, avete letto bene. Proprio mentre le banche statunitensi emettono raccomandazioni rialziste per le azioni SpaceX, Russia e Cina avrebbero una strategia in tre fasi per minare la sua tecnologia, secondo questi reportage, presumibilmente per contrastare l’aggressione americana. E sebbene ciò non sia stato verificato da Mosca, Pechino o Washington, riecheggia analisi precedenti di Regno Unito e Stati Uniti e presenta implicazioni potenzialmente sconcertanti.

Starlink, dopotutto, è cruciale per la guerra in Ucraina. «[È] davvero il sangue di tutta la nostra infrastruttura di comunicazione ora», ha detto Mykhailo Fedorov, ex ministro della Difesa ucraino (appena estromesso in una mossa sorprendentemente malaccorta). Infatti, poiché i satelliti sostengono gran parte della nostra vita civile moderna, tutti noi subiremmo un duro colpo da qualsiasi perdita, come abbiamo visto, in minima parte, quando un test nucleare statunitense danneggiò i satelliti nel 1962.

Quindi questi reportage non dovrebbero essere ignorati. In primo luogo, mostrano perché gli investitori devono essere consapevoli della collaborazione emergente tra Russia e Cina, con la prima che ora scambia essenzialmente la propria esperienza sul campo di battaglia e materie prime per tecnologia cinese. «Questo è reale, è serio e sta continuando», mi dice Christo Grozev, uno degli autori dell’indagine.

Starlink, dopotutto, è cruciale per la guerra in Ucraina. «[È] davvero la base di tutta la nostra infrastruttura di comunicazione ora», ha detto Mykhailo Fedorov, ex ministro della Difesa ucraino (appena estromesso in una mossa sorprendentemente malaccorta). Infatti, poiché i satelliti sostengono gran parte della nostra vita civile moderna, tutti noi subiremmo un duro colpo da qualsiasi perdita, come abbiamo visto, in minima parte, quando un test nucleare statunitense danneggiò i satelliti nel 1962.

Quindi questi reportage non dovrebbero essere ignorati. In primo luogo, mostrano perché gli investitori devono essere consapevoli della collaborazione emergente tra Russia e Cina, con la prima che ora scambia essenzialmente la propria esperienza sul campo di battaglia e materie prime per tecnologia cinese. «Questo è reale, è serio e sta continuando», mi dice Christo Grozev, uno degli autori dell’indagine.

E nella misura in cui gli investitori sono a conoscenza delle minacce russo-cinesi, molti probabilmente sperano che vengano neutralizzate dal deterrente della distruzione mutua assicurata. Un’idea spaventosa che circola, e che pare sia emersa nel forum segreto russo-cinese, è quella di mettere palline in orbita per danneggiare i satelliti SpaceX; ma poiché quella mossa metterebbe in pericolo anche i satelliti russi e cinesi, sembra improbabile che accada.

C’è un altro fattore che influenza la psicologia degli investitori: la pura moltitudine degli attuali rischi di coda, inclusi il pericolo che la Cina invada Taiwan, che la Russia ricorra a colpi nucleari, che l’AI cancelli posti di lavoro (o l’umanità) e così via.

Questa molteplicità tende a incoraggiare una scrollata di spalle fatalistica; tanto più data la psicologia del sopravvissuto. In passato gli investitori si preoccupavano di tali rischi di coda o andavano nel panico quando arrivavano shock reali. Ma negli ultimi anni abbiamo avuto molteplici shock: la crisi finanziaria del 2008; la pandemia del 2020; l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022; le tariffe statunitensi in corso; e ora l’attacco statunitense all’Iran.

Il loro numero elevato ha reso gli investitori più temprati; ancor di più poiché i nostri sistemi economici e finanziari sembrano avere una resilienza maggiore di quanto si pensasse in precedenza. «Gli shock petroliferi non sono più così scioccanti», ha notato Nouriel Roubini, che ha sottolineato come una serie di fattori come la distruzione della domanda, l’accumulo di scorte di carburante, la diversificazione energetica e la creazione di nuovi oleodotti comportano che i prezzi del petrolio non sono aumentati quanto alcuni si aspettavano in mezzo alla guerra con l’Iran. Il punto chiave, quindi, è che usare la fisica newtoniana per prevedere i mercati con estrapolazioni lineari dal passato è imprudente. Meglio invece leggere un potente discorso recente di Ravi Menon, ex alto regolatore di Singapore, che usa la relatività e la fisica quantistica per inquadrare la geoeconomia.

«Stati apparentemente contraddittori possono coesistere», ha detto. «Cose distanti possono essere profondamente connesse [e] l’incertezza è una caratteristica irriducibile del nostro sistema». Amen. In alcuni sensi, questo cambiamento di mentalità degli investitori rappresenta un progresso: adattamento e resilienza di fronte ai rischi di coda sono positivi. Ma può anche favorire un pericoloso compiacimento mentre la devianza viene normalizzata. La notizia sui satelliti ne è un esempio.

Oggi quel forum russo-cinese non più tanto segreto potrebbe non sembrare una minaccia; ma alla fine potrebbe esserlo. Quindi gli investitori tech dovrebbero seguire la sua prossima riunione, che secondo i report dovrebbe tenersi più avanti quest’anno a San Pietroburgo. E poi preghiamo tutti per la pace, sulla terra e nello spazio.

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