Perché il prezzo dell’oro potrebbe salire fino a $5.000 e cosa può succedere ai tuoi risparmi

Con la quotazione dell’oro che tratta già oltre i $4.100 l’oncia e gli analisti tecnici che indicano una possibile traiettoria verso quota $5.000, vale davvero la pena chiedersi se il metallo giallo stia semplicemente rimbalzando oppure se stia segnalando qualcosa di più profondo nel sistema finanziario globale. La tesi di fondo è questa: l’oro non starebbe salendo per caso, ma potrebbe stare rispondendo a un insieme di pressioni strutturali che si alimentano a vicenda. E la soglia dei $5.000 non sarebbe fantascienza se questi meccanismi continuassero a rafforzarsi.

Il punto di partenza di questa lettura macroeconomica si colloca nel cuore del sistema finanziario globale: il mercato dei Treasury USA. I titoli di Stato americani, tradizionalmente considerati l’asset privo di rischio per eccellenza, mostrano rendimenti in significativa risalita, con il decennale prossimo al 4,5% e il trentennale che sfiora il 5%. La dinamica sottostante è nota ma spesso sottovalutata: quando i rendimenti salgono, i prezzi delle obbligazioni scendono in modo inversamente proporzionale, generando perdite in conto capitale per chi le detiene in portafoglio. Il meccanismo non si esaurisce però nella sola perdita patrimoniale immediata.

Il secondo pilastro di questa analisi riguarda la dinamica dei prezzi. Il dato headline di giugno si collocherebbe intorno al 3,9% su base annua, mentre l’inflazione core, depurata dalle componenti più volatili come energia e alimentari, resterebbe al 2,9%, ancora ben al di sopra del target del 2% fissato dalla Fed. Persino strumenti statistici più sofisticati come il Trimmed Mean elaborato dalla Fed di Dallas, che segnalava il 2,8% a maggio, confermano la vischiosità delle pressioni sui prezzi: il fenomeno non sembrerebbe cedere con la rapidità sperata. [...]