«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Gli investitori retail sono diventati i maggiori acquirenti del mercato coreano quest’anno dopo aver perso un rally del 75% nel 2025.

Song Mi-kyung ha incassato un profitto di circa 300 milioni di won (200.000 dollari) all’inizio di quest’anno, mentre il mercato azionario sudcoreano cresceva grazie al boom dell’AI.

La sessantenne residente a Seul ha ora scoperto a sue spese che le azioni possono scendere così come salire, dopo una settimana turbolenta sul Kospi.

Il suo portafoglio mostra ora una perdita teorica superiore al 60%, mentre l’indice si avvia verso un calo mensile record. L’indice è sceso di quasi il 40% dal picco di giugno, cancellando circa 2.000 miliardi di dollari di valore

“Le perdite aumentano giorno dopo giorno. Sono davvero stressata. Non so cosa fare”, ha detto. “Non ho mai visto cali così rapidi, nemmeno durante la crisi finanziaria asiatica. Sto per restituire tutti i guadagni fatti quest’anno.”

Song è tra le decine di milioni di investitori retail sudcoreani colpiti dalla svendita tecnologica di questa settimana, dopo essersi riversati in uno dei mercati azionari più performanti al mondo per sfruttare la forte domanda globale di chip di memoria.

Dopo un rally impressionante guidato da Samsung Electronics e SK Hynix, che rappresentano quasi la metà del Kospi, l’indice ha perso oltre il 17% in tre giorni, raggiungendo il livello più basso da inizio aprile, a seguito di una forte svendita di entrambe le società. Tuttavia, Samsung e SK sono ancora in rialzo rispettivamente di circa il 60% e il 95% quest’anno.

Gli investitori retail sono diventati i principali acquirenti del mercato coreano quest’anno dopo aver perso un rally del 75% nel 2025. Molti hanno utilizzato prestiti a margine e ETF a leva per aumentare l’esposizione alle azioni tecnologiche.

La società di intermediazione Korea Investment & Securities ha dichiarato che quasi la metà dei suoi 880.000 clienti che hanno acquistato azioni Samsung è ora in perdita, mentre quasi il 70% dei 408.000 investitori in SK Hynix è in rosso.

Il numero di conti attivi di trading azionario individuale in Corea ha raggiunto quasi 110 milioni, circa due per ogni cittadino.

“Lo smantellamento degli ETF a leva legati al volatile settore dei semiconduttori sta provocando onde d’urto nel mercato, con molti investitori retail che vedono il capitale quasi azzerato”, ha affermato Namuh Rhee del Korean Corporate Governance Forum.

“Il mercato sembra avvicinarsi a un climax di vendite, con la riduzione della leva quasi completata e diffuse liquidazioni forzate.”

I depositi presso le piattaforme di intermediazione retail, destinati all’acquisto di azioni, sono scesi a 107.000 miliardi di won, dai 139.700 miliardi di giugno.

Il debito a margine, che aveva raggiunto il record di 38.600 miliardi di won, è sceso a 33.200 miliardi dopo una serie di liquidazioni forzate.

Parte del problema è stata la decisione dei regolatori di approvare 16 ETF a leva su singoli titoli legati a Samsung e SK Hynix, accusati di amplificare i movimenti del mercato. La maggior parte di questi prodotti ha perso oltre il 60% dal lancio.

“I fondi a leva sono diventati un innesco quando il mercato era già pronto per prese di profitto”, ha dichiarato un analista di CLSA.

Dopo una riunione d’emergenza, il ministero delle finanze coreano ha annunciato che limiterà l’accesso agli ETF a leva, sottolineando che tali strumenti hanno “amplificato la volatilità del mercato”.

Nel frattempo, la Bank of Korea ha avvertito dei crescenti rischi legati al debito delle famiglie, mentre un legislatore ha proposto di esentare gli investitori retail in perdita dalle tasse sulle transazioni azionarie.

Molti si erano riversati nel mercato azionario mentre il Kospi più che raddoppiava quest’anno, puntando a diventare l’indice principale più performante al mondo per il secondo anno consecutivo.

“Il mercato stava andando molto bene fino a poco tempo fa, attirando molti investitori amatoriali”, ha affermato Ha Seok-keun. “Per questo i danni sono maggiori per gli investitori retail.”

Le chat delle piattaforme di trading sono piene di lamentele per perdite del 70-80% sugli ETF. “Quando uscirò da questo inferno?” ha scritto un investitore. “La mia vita è rovinata. Non vedo via d’uscita”, ha scritto un altro.

I giovani coreani, attratti da prodotti ad alto rischio, sono stati colpiti duramente.

“Gli ETF a leva erano visti come un modo rapido e facile per guadagnare”, ha detto Ha.

Gli analisti affermano che gli investitori retail stanno subendo perdite “senza precedenti” perché molti sono entrati dopo i forti rialzi.

“Il mercato è nella sua fase peggiore, dove i fondamentali non contano più”, ha detto Shim. “Il ciclo negativo continuerà, mentre gli investitori istituzionali evitano la volatilità e i retail ritirano i fondi per paura.”

Gli analisti prevedono una ripresa lenta, con l’elevata volatilità che scoraggia grandi investimenti.

“In poco più di un mese, le loro fortune si sono capovolte rapidamente. Molti stanno fuggendo dal mercato, spaventati dalle perdite e esausti”, ha detto Ha. “La correzione sta danneggiando la loro salute mentale oltre ai loro conti.”

Dopo un iniziale rialzo, il Kospi ha chiuso in calo dell’1,2%. Samsung Electronics ha chiuso con un +0,7% nonostante risultati record.

I ricavi sono aumentati del 130% a 171.000 miliardi di won, mentre l’utile operativo è cresciuto del 1.800%.

Ulteriore colpo per gli “investitori formica”: SK Hynix è scesa di oltre il 5%, portando il calo a circa il 27% in tre giorni.

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