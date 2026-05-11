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Berkshire ha 380 miliardi in cassa. Warren Buffett rivela quando li userà

Redazione Money Premium

11 Maggio 2026 - 10:54

Con 380 miliardi di cassa, buyback minimi e un mercato trasformato in casinò, il fondatore di Berkshire Hathaway spiega perché serve più che mai pazienza e disciplina.

Berkshire ha 380 miliardi in cassa. Warren Buffett rivela quando li userà
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Warren Buffett ha vissuto un momento storico: per la prima volta in sessant’anni ha seguito l’assemblea di Berkshire Hathaway seduto tra il pubblico, lasciando il palco al suo successore Greg Abel. Dopo aver annunciato un anno fa il passaggio di consegne, il “Vecchio Saggio” di Omaha ha voluto tranquillizzare tutti: “Sta funzionando tutto”.

Ma dietro questa frase apparentemente semplice si nasconde una domanda che ogni investitore italiano si sta facendo: come cambierà davvero Berkshire Hathaway senza la sua leggendaria magia?

Greg Abel ha tenuto banco per ore, rispondendo con precisione e serietà a domande complesse. Un passaggio generazionale che incuriosisce, perché Berkshire Hathaway non è solo un colosso da 1.000 miliardi, ma un modello di investimento paziente che tanti risparmiatori italiani cercano di emulare. [...]

Money

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# Mercato azionario
# Warren Buffett
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