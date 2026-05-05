I consumatori affrontano la minaccia di prezzi più alti che si estendono oltre il distributore di carburante senza una rapida fine della guerra in Medio Oriente, hanno avvertito dirigenti e analisti, mentre le aziende rendono evidente l’impatto dei crescenti costi energetici.

Le ripercussioni di un conflitto ormai al suo terzo mese hanno dominato i risultati trimestrali negli Stati Uniti e in Europa, con gli investitori che spingono i dirigenti a spiegare come stanno reagendo all’aumento dei prezzi di petrolio e gas. Anche le aziende in Asia sono state colpite dalla crisi energetica.

I riferimenti a “azioni sui prezzi” e al “trasferimento dei costi” durante le conference call sugli utili del primo trimestre negli Stati Uniti sono saliti al livello più alto da quando l’invasione russa dell’Ucraina del 2022 ha innescato l’ultimo shock inflazionistico globale nel 2022, secondo un’analisi del Financial Times. [...]