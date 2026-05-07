Guerre, dazi e una pandemia hanno insegnato alle aziende che è importante gestire le proprie catene di fornitura fisiche tenendo sempre presente il rischio di interruzioni.

I principali banchieri europei sostengono, con uno sguardo speranzoso ai propri profitti, che le aziende presteranno presto la stessa attenzione anche ai loro fornitori finanziari.Uno di questi è Christian Sewing di Deutsche Bank.

Ha detto agli investitori la settimana scorsa che «i clienti di tutto il mondo vorrebbero avere una banca europea al tavolo», un’opportunità per l’istituto che dirige. Il chief executive di Barclays CS Venkatakrishnan e il capo di UBS Sergio Ermotti hanno avanzato idee simili. L’idea che le aziende possano non voler legare interamente il proprio destino allo Zio Sam non è nuova, ma acquista ancora più senso mentre aumentano le tensioni tra Europa e Stati Uniti. [...]