C’è una banca italiana di cui si sta parlando da giorni, in vista di capire in che modo sarà plasmato il suo destino.

È l’ex Banca Popolare di Bari, che tuttora si porta dietro il marchio dell’istituto che, con i guai del passato, ha sollevato un polverone in Italia, tradendo decine di migliaia di azionisti.

Ex Banca Popolare di Bari in vendita? Arriva la nota di Mediocredito centrale (MCC)

La banca, risanata e ribattezzata Banca del Mezzogiorno (BDM), è pronta a essere privatizzata, dopo essere stata salvata per il rotto della cuffia dall’attuale azionista MedioCredito Centrale (MCC).

L’ipotesi della sua vendita è stata confermata da una fonte vicina al dossier che, interpellata dall’agenzia Radiocor sul futuro della banca barese, ha ammesso l’interesse manifestato nei confronti dell’istituto.

“Il mercato la vuole, Mediocredito Centrale fa un altro mestiere”, ha riferito la fonte.

È stata poi la stessa MCC a diramare un comunicato nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, annunciando di avere ricevuto alcune manifestazioni di interesse per l’acquisto della partecipazione detenuta in BdM Banca, pari al 97%.

A seguito del salvataggio orchestrato per risollevare le sorti dell’ex Popolare di Bari, dopo il crac tristemente noto, la Banca del Mezzogiorno è finita di fatto sotto il controllo di Mediocredito Centrale, istituto controllato al 100% da Invitalia, a sua volta di proprietà del MEF.

leggi anche Avviso ai possessori di questi bond azzerati. Con tanto di attenti

Quale sarà il futuro di BDM? Spuntano i nomi di Iccrea e di Credem

Mediocredito ha aggiunto che si riserva di valutare attentamente le manifestazioni di interesse, nell’ambito di un processo competitivo che ha due obiettivi ben precisi: la tutela dei dipendenti e la crescita della banca e del territorio.

Così si legge nella nota di MCC:

“L’attenzione di soggetti terzi verso BdM Banca conferma la sua attrattività e solidità dopo un percorso di risanamento dei conti e rilancio intrapreso negli ultimi anni”.

Ma chi sarebbero le banche potenzialmente interessate a rilevare la quota in mano a MCC? Il quotidiano Il Messaggero ha scritto in un articolo pubblicato oggi che, pur non rivelando i nomi, offerte non vincolanti sono pervenute da Iccrea e da Credem.

Il quotidiano romano ha precisato che Iccrea sarebbe interessata tuttavia “ solo alle filiali ” dell’ex Popolare di Bari: 207, di cui 67 in Puglia e Abruzzo. C’è poi l’istituto di credito emiliano Credem.

Ex Popolare di Bari nel mirino anche di UniCredit (dopo flop dossier MPS e Banco BPM?

L’ex Popolare di Bari, e di questo si è già parlato nelle ultime settimane, potrebbe fare gola anche a Crédit Agricole Italia che, indica Il Messaggero, “potrebbe presentare la terza manifestazione di interesse”.

Non finisce qui, in quanto l’advisor che MCC sceglierà nella riunione del CDA del prossimo 20 aprile proporrà BDM anche ad altre banche potenzialmente interessate.

A tal proposito, il quotidiano scrive che UniCredit, per quanto abbia detto “siamo impegnati su Commerzbank” (banca tedesca su cui l’istituto guidato da Andrea Orcel ha lanciato un’OPAS) “potrebbe esaminare il dossier”.

“ Orcel potrebbe voler fare shopping in Italia ”, si legge nell’articolo, che conclude affermando che tra i potenziali interessati ci sarebbero anche Sella e Desio.

Insomma, sarebbe piuttosto lunga la fila delle banche italiane interessate a rilevare la banca risorta dalle ceneri della Banca Popolare di Bari.

Ma UniCredit potrebbe davvero puntare a Banca del Mezzogiorno?

Sarebbe la terza scommessa che il suo amministratore delegato Andrea Orcel farebbe in Italia: le altre due sono miseramente naufragate.

Il riferimento è al tentativo di acquistare un perimetro di MPS-Monte dei Paschi di Siena, che ha fattto flop nel 2021.

A fare flop è stata poi l’OPS con cui Orcel ha cercato di conquistare Banco BPM, prima di deporre definitivamente le armi, a causa delle severe prescrizioni imposte dal governo Meloni, attraverso l’esercizio del golden power.