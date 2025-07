UniCredit, Orcel ritira OPS su Banco BPM, fine dei giochi. Dito puntato contro il golden power di Meloni e non solo

L’annuncio è arrivato al termine della riunione del CDA di UniCredit, che è stata indetta per la giornata di oggi, 22 luglio, per l’approvazione dei conti del secondo trimestre e del primo semestre del 2025.

Alla fine, nonostante la decisione della Consob di congelare l’OPS su Banco per altri 30 giorni annunciata oggi, il Ronaldo dei banchieri Andrea Orcel ha deciso di gettare la spugna e di ritirare l’offerta promossa per conquistare Piazza Meda.

“Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit annuncia il ritiro dell’offerta per Banco BPM, in quanto la condizione relativa all’autorizzazione Golden Power non è soddisfatta. Il processo di offerta è stato influenzato dalla clausola di Golden Power, insistentemente invocata dai vertici di BPM, che ha impedito a UniCredit di dialogare con gli azionisti di BPM nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito”.

UniCredit annuncia ritiro OPS su Banco BPM, le accuse contro golden power e vertici Piazza Meda “I vertici di BPM”, si legge nel comunicato di UniCredit, “ hanno dunque privato i propri azionisti del dialogo che normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti”. Di conseguenza, dopo essere rimasta “a bagno per nove mesi”, parole testuali di Orcel che risalgono a pochi giorni fa, UniCredit ha deciso di gettare la spugna, riconoscendo comunque, magra soddisfazione, i progressi compiuti nelle trattative con le controparti: “Pur accogliendo con favore i significativi progressi compiuti con il TAR, la DG Comp dell’Unione Europea e il Governo italiano, i tempi per una risoluzione definitiva della questione Golden Power vanno ben oltre la scadenza della nostra offerta e anche di quella della sospensione decisa oggi dalla Consob”. Di conseguenza, “per fare chiarezza sulla situazione e tutelare gli interessi di UniCredit e dei nostri azionisti, abbiamo deciso di non rinunciare alla condizione del Golden Power, che non è stata soddisfatta, e di ritirare di conseguenza l’Offerta ”. leggi anche UniCredit e l’OPS su Banco BPM, Orcel isserà bandiera bianca? Rischi e pericolo sanzioni con diktat Meloni

“Opportunità mancata non solo per stakeholder di BPM, ma anche per l’economia” italiana UniCredit non ha fatto mistero della sensazione di amarezza che ha accompagnato la decisione: “Si tratta di un’opportunità mancata non solo per gli stakeholder di BPM, ma anche per le comunità imprenditoriali italiane e per l’economia in generale ”, aggiungendo che la banca “rimane convinta che il consolidamento del settore bancario italiano porterebbe benefici sia al Paese che all’Europa nel suo complesso ”. E ancora, la banca ha tenuto a precisare che “l’obiettivo principale di UniCredit rimane l’esecuzione della sua vincente strategia di trasformazione, che sta dando risultati tangibili ben al di sopra delle aspettative”. Ribadita la filosofia che ha sempre orientato le scelte della gestione di Orcel. “ Le fusioni e acquisizioni rimangono uno strumento da utilizzare solo se accelerano ulteriormente tale strategia e aumentano la creazione di valore”. In poche parole, come ha detto più volte il banchiere romano, le operazioni di M&A (mergers and acquisitions, fusioni e acquisizioni), non sono e non devono essere un must. leggi anche UniCredit, Orcel molla Banco BPM? “Probabilità al 20%”, stop con dubbi golden power. Stoccata su nodo Russia