I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

June Yoon

12 Agosto 2025 - 07:32

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla produzione locale. Ma i margini dei carmaker giapponesi sono sotto pressione crescente.

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Le tariffe mettono alla prova la capacità di assorbimento degli shock dei costruttori di auto giapponesi

Gli Stati Uniti restano il mercato più redditizio per le case automobilistiche del Giappone, nonostante le basse aspettative di vendita dopo la politica commerciale di Trump.

Quando gli Stati Uniti hanno imposto una tariffa del 25% sulle auto giapponesi importate, ci si aspettava un aumento dei prezzi per i consumatori americani e un calo delle vendite. L’ipotesi era che i costi aggiuntivi per gli esportatori sarebbero stati inevitabilmente trasferiti lungo la catena. Eppure, mesi dopo l’attuazione della politica, il risultato è stato molto meno drammatico del previsto. [...]

Money

Argomenti

# Giappone
# Donald Trump
# Settore auto
# Dazi
# Automobili

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

Gli errori umani che confondono l’intelligenza artificiale: come usiamo male i chatbot

Il modo in cui gli utenti usano un prodotto nel mondo reale può divergere (…)

2 agosto 2025

Pub britannici in ripresa: tra crisi, evoluzione e nuove opportunità di investimento

I pub del Regno Unito, colpiti da tasse e cambiamenti sociali, resistono con (…)

30 luglio 2025

La spesa per la difesa è in aumento, ma per le cose sbagliate

La natura mutevole delle operazioni militari avrà ripercussioni sia sui (…)

26 luglio 2025

Tra flussi in aumento e rischi crescenti: come sta l'economia della Russia?

Notizie Economiche

Tra flussi in aumento e rischi crescenti: come sta l’economia della Russia?
Il risveglio economico del Texas: il boom (a sorpresa) che traina gli USA

Notizie Economiche

Il risveglio economico del Texas: il boom (a sorpresa) che traina gli USA

Perché i dazi sono l'unica via fiscale percorribile per gli Stati Uniti?

Economia internazionale

Perché i dazi sono l’unica via fiscale percorribile per gli Stati Uniti?