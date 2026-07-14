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Perché le prossime tre settimane di Borsa potrebbero essere le più importanti del 2026

Tommaso Scarpellini

14 Luglio 2026 - 18:34

Tassi reali ai massimi, Big Tech senza cassa e trimestrali in arrivo: luglio 2026 potrebbe cambiare tutto. O confermare esattamente quello che i mercati già scontano.

Perché le prossime tre settimane di Borsa potrebbero essere le più importanti del 2026
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Cosa succederebbe se le prossime tre settimane di pubblicazioni trimestrali non fossero semplicemente un appuntamento contabile, ma il momento in cui i mercati finanziari dovranno rispondere a una domanda che si accumula da mesi: i colossi che hanno trainato i listini globali riescono davvero a reggere il peso di tassi reali ai massimi da due anni, un debito pubblico americano che corre in modo parabolico e investimenti in intelligenza artificiale che stanno letteralmente azzerando la loro generazione di cassa?

Quando Alphabet, Microsoft, Meta e Amazon apriranno i propri bilanci tra il 23 e il 30 luglio, i mercati non si limiteranno ad applaudire o fischiare i ricavi trimestrali: valuteranno se la narrativa che ha sorretto le valutazioni azionarie dell’intero 2025 regge ancora, oppure se le crepe già visibili nei dati macro si tradurranno in numeri che nessun ottimismo riuscirà a mascherare.

Il costo reale del denaro: un numero che pesa su tutto

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