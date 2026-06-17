7 azioni italiane che possono continuare a crescere anche con un PIL sotto l’1% fino al 2028

Bankitalia conferma sei anni di crescita sotto l’1%. Ma non tutta Piazza Affari ne risente: 7 azioni italiane che possono crescere mentre l’Italia rallenta.
La crescita dell’economia italiana vale meno della metà di quella europea: 0,6% nel 2026, 0,4% nel 2027 e 0,7% nel 2028. L’Europa, nello stesso periodo, cresce attorno all’1,3-1,5%. La terza economia dell’eurozona inanella il sesto anno consecutivo sotto l’1%, un record che nessun altro Paese del blocco può vantare con questa continuità.
Il PIL del primo trimestre 2026 ha segnato +0,3% congiunturale (rivisto al rialzo dall’ISTAT) ma Bankitalia è esplicita: il dato trimestrale “rimarrà sostanzialmente stagnante per il resto dell’anno, prima di tornare gradualmente a crescere all’inizio del 2027”. Quella parola, “gradualmente”, sul mercato significa non scommettere sulla ripresa.
PIL basso, inflazione IPCA al 3,1% e BCE che ha invertito la rotta dopo otto tagli non creano le premesse per un nuovo rally. Tre variabili che frenano una parte del listino milanese, ma per un’altra contano poco o nulla. Ecco le 7 azioni italiane che possono continuare a crescere, ma prima le cinque che rischiano di restare indietro. [...]
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