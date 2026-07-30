Azioni Ferrari, come cambiano le previsioni con le vendite della Luce oltre le attese

Cosa succederebbe se un’auto elettrica da oltre €500.000 esaurisse il suo intero stock annuale nel giro di sessanta giorni, in un momento in cui il mercato dell’auto elettrica di massa fatica ancora a convincere gli investitori più scettici?

Il segnale che arriva da Ferrari non riguarda soltanto la capacità produttiva di Maranello: potrebbe ridisegnare il modo in cui il mercato valuta l’intera narrativa della transizione elettrica applicata al lusso, con effetti potenzialmente rilevanti sui flussi di capitale verso Piazza Affari.

Ferrari come caso di studio: quando la scarsità diventa ingegneria finanziaria

La notizia riportata dal Financial Times sembrerebbe apparentemente lineare: Ferrari avrebbe raggiunto in soli due mesi il proprio obiettivo di vendita per l’intero 2026 della Luce, la sua prima vettura completamente elettrica. Ma per chi osserva i mercati finanziari con metodo analitico, la superficie racconta poco. La domanda più fertile è un’altra: cosa rivela questo numero sulla natura del brand Ferrari come asset finanziario strutturalmente peculiare?

Ferrari non è un costruttore automobilistico nel senso convenzionale. Gli analisti la classificano correntemente come una «luxury goods company con esposizione al settore auto», il che sposta il perimetro comparativo molto più verso Hermès o LVMH che verso Stellantis o Volkswagen. La scarsità produttiva deliberata, la lista d’attesa gestita con precisione quasi chirurgica, il controllo pressoché assoluto sul prezzo di rivendita nel mercato secondario: ogni elemento contribuisce a costruire un pricing power eccezionale, ovvero la capacità di sostenere incrementi di prezzo senza erosione della domanda. La Luce sembrerebbe incarnare questo principio nella sua forma più concentrata: prima ancora che la produzione raggiungesse il pieno regime, la domanda avrebbe già saturato l’offerta programmata per dodici mesi interi.

Multipli di valutazione e premio strutturale: cosa prezza davvero il mercato

Questo meccanismo ha implicazioni dirette e misurabili sul modo in cui il mercato attribuisce valore al titolo. Ferrari quota storicamente con multipli price/earnings che risulterebbero insostenibili per qualunque altro operatore del comparto automotive. Il mercato sembrerebbe disposto a pagare quel premio proprio perché il modello di business presenta una resilienza strutturale difficilmente replicabile dalla concorrenza. La capacità di comprimere artificialmente l’offerta rispetto a una domanda cronicamente eccedente genera quello che in finanza comportamentale si definisce «desiderability premium», ovvero un sovrapprezzo psicologico che va ben oltre il valore intrinseco del prodotto fisico.

La questione che il dato sulla Luce pone agli investitori istituzionali e retail è se questo premio strutturale sia destinato ad ampliarsi ulteriormente. Fino a poco tempo fa, la percezione prevalente nei mercati era che il lusso tradizionale incontrasse resistenze significative nel segmento elettrico, percepito come terreno di brand tecnologici piuttosto che manifatturieri storici. Il sell-out in sessanta giorni potrebbe suggerire che quella percezione stia evolvendo, con potenziali effetti sul re-rating del titolo nel medio periodo.

Il paradosso valutativo: quando gli utili salgono e il prezzo no

C’è un dettaglio che rende il caso Ferrari ancora più interessante di quanto la sola notizia sulla Luce lasci intuire. L’EPS TTM, cioè l’utile per azione calcolato sugli ultimi dodici mesi, non sull’anno solare, oggi supera i 10 dollari ed è in costante espansione trimestre dopo trimestre. È un dato che segnala una redditività in salute, eppure il titolo ha vissuto una fase di ripiegamento del prezzo, e questo ha prodotto un effetto quasi paradossale sul P/E TTM, il multiplo che mette in rapporto prezzo e utili: quando il numeratore scende più velocemente di quanto salga il denominatore, il multiplo si comprime anche se i fondamentali migliorano. È esattamente ciò che sembrerebbe essere accaduto, con il P/E TTM scivolato oggi sotto le 40x.

Il punto è che quella soglia, sotto le 40x, non rappresenta affatto un’anomalia negativa: coincide grosso modo con la media a 5 anni del titolo, mentre nei momenti di maggiore entusiasmo di mercato il multiplo ha toccato e superato le 50x. In altre parole, oggi Ferrari tratta «in media», non a sconto né a premio storico. E se le attese sugli utili restano solide, anche grazie al contributo della Luce, la vettura più criticata alla vigilia e oggi sold-out in sessanta giorni, allora il P/E forward (calcolato sugli utili attesi, non su quelli passati) risulta strutturalmente più basso di quello attuale: gli utili che crescono «silenziosamente» riducono il multiplo prospettico, aprendo potenzialmente lo spazio per una ricomposizione verso l’alto.

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È qui che si può costruire un semplice esercizio di scenario: ipotizzando che il multiplo torni verso i massimi storici recenti, attorno alle 50x, e tenendo fermo l’EPS attuale sopra i 10 dollari senza contare ulteriori aumenti degli utili, il prezzo teorico implicito si ottiene moltiplicando EPS × P/E ipotizzato. Con un EPS di riferimento pari a 10,26, il calcolo restituisce un prezzo teorico di circa 513 dollari, contro i livelli attuali attorno ai 385, un potenziale re-rating di circa il +33%, generato dalla sola espansione del multiplo, a parità di utili.

Attenzione: è uno scenario aritmetico, non una previsione. Il multiplo potrebbe restare compresso, o comprimersi ulteriormente, e gli utili potrebbero non confermare le attese. Non è un consiglio di investimento.