Lottomatica corre ancora. Dopo il +200% dalla quotazione del 2023 e il rientro nel FTSE Mib a settembre 2025, il titolo ha trovato nei conti del primo trimestre una nuova spinta che ha riportato i prezzi a 26,40 circa, con un balzo del +12% a Piazza Affari.

Una macchina da soldi, con una raccolta salita a 12 miliardi di euro (+11%), l’online in crescita del 15% e l’Adjusted EBITDA aumentato del 22% a payout normalizzato.

Che fosse un buon titolo lo si era già capito a marzo, dopo la pubblicazione dei risultati annuali 2025. La domanda è un’altra: dopo una corsa così lunga, quanto margine resta nel prezzo? [...]