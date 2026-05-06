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+12% per le azioni Lottomatica. Ancora occasione buy dopo i conti o trappola?

Claudia Cervi

6 Maggio 2026 - 17:49

Lottomatica vola dopo i conti: EBITDA +22%, online +15% e buyback miliardario. Ecco perché secondo gli analisti può salire del +25%.

+12% per le azioni Lottomatica. Ancora occasione buy dopo i conti o trappola?

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Lottomatica corre ancora. Dopo il +200% dalla quotazione del 2023 e il rientro nel FTSE Mib a settembre 2025, il titolo ha trovato nei conti del primo trimestre una nuova spinta che ha riportato i prezzi a 26,40 circa, con un balzo del +12% a Piazza Affari.

Una macchina da soldi, con una raccolta salita a 12 miliardi di euro (+11%), l’online in crescita del 15% e l’Adjusted EBITDA aumentato del 22% a payout normalizzato.

Che fosse un buon titolo lo si era già capito a marzo, dopo la pubblicazione dei risultati annuali 2025. La domanda è un’altra: dopo una corsa così lunga, quanto margine resta nel prezzo? [...]

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