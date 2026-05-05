Ultimamente si è parlato molto delle azioni Banco BPM, in relazione alla possibile grande partita di risiko bancario che potrebbe vedere MPS muoversi su Piazza Meda.

In evidenza anche i rumor su un presunto piano del CEO di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio, volto a vendere la quota detenuta in Generali attraverso Mediobanca proprio per finanziare l’acquisizione del Banco.

Oggi, la data X - occhio al calendario delle trimestrali - per la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2026, che saranno diffusi dalla banca guidata dal CEO Giuseppe Castagna. Sotto i riflettori le previsioni degli analisti sugli utili e su altre voci di bilancio che saranno annunciate tra qualche ora. Le azioni di BPM salgono di più di mezzo punto percentuale, in una sessione che vede protagonista la trimestrale di UniCredit, che ha fatto di nuovo la storia. In evidenza le dichiarazioni del CEO Andrea Orcel su possibili ed eventuali operazioni di M&A in Italia. [...]