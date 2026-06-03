MPS-Monte dei Paschi di Siena si è appena liberata della sua controllata francese, Monte Paschi Banque of France.

L’annuncio è arrivato ieri, martedì 2 giugno 2026, direttamente dall’acquirente, ovvero dal fondo americano J.C. Flowers & Co, specializzato in investimenti in aziende attive nel settore dei servizi finanziari.

Al momento non si conoscono i termini finanziari della transazione. Si sa però che Monte Paschi Banque cambierà presto nome.

MPS molla la Francia, cosa succcede a Monte Paschi Banque

Con uffici dislocati a Parigi, Marsiglia, Nizza, Lione e nel sud della Francia, l’ex controllata della banca senese cercherà di avviare partnership con consulenti finanziari indipendenti, per offrire soluzioni finanziarie di nicchia come mutui e prodotti di deposito.

Allo stesso tempo, la banca intende far leva sulla sua base di clienti esistente, formata soprattutto da imprenditori e proprietari immobiliari, ampliando l’offerta di prodotti personalizzati e mettendo a disposizione soluzioni specializzate per il capitale circolante all’interno del mercato francese.

A guidare l’istituto acquisito da JC Flowers sarà, nelle vesti di amministratore delegato, Michele Antognoli, che gode di una lunga carriera nelle attività di retail banking.

Antognoli lascerà la carica di CEO di BFF Spain,la controllata dell’altro gruppo bancario italiano BFF Banking Group, di cui si è parlato e si continua a parlare da settimane a causa degli interrogativi sul suo futuro.

Diverse infatti le volte in cui le azioni di BFF Banking Group sono state colpite dai sell (in una sessione fino a -55% a causa della decisione di Bankitalia, con le pessime notizie che hanno continuato ad accavallarsi.

Monte Paschi Banque filiale del Monte dal 1990

Chief Commercial Officer e vice amministratore delegato della ’nuova’ Monte Paschi Banque sarà Garo Filibosoglu, in precedenza nel board di Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine (CFCAL).

Nel profilo LinkedIn di Monte Paschi France si legge che “dal 1990, Monte Paschi Banque è la filiale francese del Gruppo MPS, terzo attore del mercato bancario italiano. La sua capogruppo, Banca Monte dei Paschi di Siena, fondata nel 1472, è considerata il più antico istituto finanziario del mondo”.

Nel presentare la propria missione, Monte Paschi France specifica di offrire alla propria clientela una gamma di consulenze, servizi e prodotti, proponendo inoltre soluzioni su misura, in materia di finanziamenti a clienti privati e imprese, risparmio e investimenti, assicurazioni e gestione patrimoniale.

L’ex casa madre del gruppo francese, ovvero Monte dei Paschi di Siena, rimane intanto osservata speciale a Piazza Affari.

Nuovi rumor si sono infatti affacciati nelle ultime sessioni riguardo a un possibile matrimonio con Banco BPM: ipotesi inizialmente caldeggiata dal governo Meloni, tornata alla ribalta più volte, soprattutto ora che MPS è un istituto decisamente più potente rispetto al passato, forte del tesoro Mediobanca ormai conquistato.