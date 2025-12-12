I 10 uomini più ricchi del mondo, la classifica aggiornata

Chi è l’uomo più ricco del mondo? Anche se non è semplice calcolare i patrimoni personali dei “ricconi” del pianeta, da anni la rivista specializzata Forbes si adopera per portare a compimento questa sorta di impresa titanica. La classifica costantemente aggiornata delle persone più ricche al mondo si basa così sulle stime dei patrimoni personali, presentando diverse conferme e anche alcune grandi novità rispetto ai precedenti report.

Secondo Forbes, a dominare la classifica degli uomini più ricchi del mondo rimane ancora una volta Elon Musk, ma il dato più clamoroso del report di dicembre 2025 è l’ascesa-record di Larry Page, spinto dalla corsa dell’AI e dal boom delle azioni Alphabet, che per la prima volta lo hanno catapultato al secondo posto assoluto, superando Ellison, Bezos e Zuckerberg.

I tre miliardari – Musk, Zuckerberg e anche Bezos – negli ultimi mesi sono tornati al centro dell’attenzione negli USA per i loro ammiccamenti e successivi ripensamenti nei confronti di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, presente nuovamente nella lista dei miliardari (seppur ben fuori dalla top 100).

La palma del più ricco d’Europa spetta invece a Bernard Arnault, mentre la statunitense Alice Walton resta la donna più ricca al mondo, 15esima assoluta.

Per quanto riguarda l’Italia, bisogna “scorrere” ancora il ranking per ritrovare Giovanni Ferrero, che a inizio anno era al 37° posto con un patrimonio stimato in 41 miliardi.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica dei dieci uomini più ricchi al mondo per quanto riguarda il 2025 (aggiornata a dicembre) secondo Forbes. Per stilare la graduatoria, l’analisi si concentra sui valori azionari e sui tassi di cambio aggiornati, integrati da interviste, documenti ufficiali, registri finanziari e giudiziari, oltre a informazioni su beni materiali come immobili, opere d’arte, yacht e jet privati.

1) Elon Musk (Sudafrica-Usa) – $483 miliardi

L’uomo più ricco al mondo è ancora una volta Elon Musk. Il suo patrimonio è schizzato a 483 miliardi di dollari, nonostante un calo mensile di 15 miliardi dovuto a una flessione del 6% di Tesla.

La sua ricchezza è trainata dal valore di Tesla, SpaceX (di cui possiede circa il 42% e valutata 400 miliardi nel 2025), e dalla crescita esplosiva di xAI, ormai integrata con X (ex Twitter). Musk è CEO di Tesla e SpaceX e presidente/CTO della holding xAI. Il suo impero non si limita all’automotive e allo spazio: include anche iniziative come Neuralink (neurotecnologie) e Starlink (Internet da satellite), che ampliano il suo peso in settori strategici.

A novembre, gli azionisti Tesla hanno approvato un colossale pacchetto retributivo che potrebbe valere fino a 1.000 miliardi di dollari, se verranno raggiunti risultati definiti “Mars shot”.

Negli ultimi anni Musk si è reso protagonista anche sul fronte politico, con un rapporto altalenante con Donald Trump.

2) Larry Page (Usa) – $262 miliardi

Balzo storico per Larry Page, che passa dal 4° al 2° posto, diventando per la prima volta il secondo uomo più ricco al mondo.

Il boom del suo patrimonio (+30 miliardi in un mese) è dovuto all’impennata (+14%) di Alphabet successiva al lancio del modello AI Gemini 3, che ha rilanciato la corsa all’intelligenza artificiale.

Page, cofondatore di Google e membro del board di Alphabet, starebbe inoltre lavorando a un nuovo progetto AI chiamato Dynatomics, focalizzato sulla produzione avanzata. Il suo ruolo nel plasmare l’internet moderno e i servizi digitali resta insostituibile.

3) Larry Ellison (Usa) – $253 miliardi

L’ex numero 2 al mondo, Larry Ellison, scende in terza posizione dopo un tracollo del patrimonio di 67 miliardi in un mese dovuto al -23% delle azioni Oracle.

Ellison resta però uno dei protagonisti dell’AI globale: Oracle è parte del maxi-progetto Stargate, un piano da 500 miliardi di dollari per costruire infrastrutture AI negli USA.

Tra i suoi asset spiccano la quasi totalità dell’isola di Lanai, numerose proprietà immobiliari e un ruolo di controllo nell’industria cinematografica dopo la fusione Paramount–Skydance. La sua fortuna è fortemente legata alle quote Oracle e alla crescita del cloud enterprise, che rappresenta uno dei segmenti più redditizi dell’IT.

4) Jeff Bezos (Usa) – $245 miliardi

Sempre in alto in classifica, Jeff Bezos scende al 4° posto con 245 miliardi, nonostante un calo mensile di 10 miliardi.

Il fondatore di Amazon è tornato operativo in prima linea grazie al progetto di AI Project Prometheus, finanziato con 6 miliardi di dollari.

Accanto ad Amazon, Bezos continua a investire miliardi in Blue Origin nel settore spaziale e nel suo portafoglio di startup tramite Bezos Expeditions. A giugno 2025 ha sposato Lauren Sanchez, in un matrimonio-evento organizzato a Venezia.

5) Sergey Brin (Usa) – $242 miliardi

Il cofondatore di Google, Sergey Brin, sale dalla 6ª alla 5ª posizione grazie a un balzo di 27 miliardi in un solo mese.

Brin, tornato attivo nello sviluppo AI, è oggi tra i principali contributori di Gemini e membro del board di Alphabet. A novembre ha donato 1,1 miliardi di dollari in azioni per sostenere progetti di ricerca medica e sul clima tramite la sua fondazione Catalyst4.

6) Mark Zuckerberg (Usa) – $222 miliardi

Mark Zuckerberg scende al 6° posto con 222 miliardi. Meta continua a puntare su metaverso, social e AI, pur subendo critiche per la rimozione del fact-checking su alcune piattaforme.

Zuckerberg resta CEO e detiene circa il 13% del colosso che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp.

L’inventore di FB è anche un attivo filantropo, insieme alla moglie Priscilla Chan, soprattutto nelle aree della scienza e della salute globale, e continua a cercare modi di integrare tecnologie AI nei servizi sociali e pubblicitari.

7) Bernard Arnault (Francia) – $190 miliardi

Bernard Arnault è l’uomo più ricco d’Europa e il 7° al mondo. A dicembre 2025 il suo patrimonio risale a 190 miliardi, recuperando 7 miliardi nell’ultimo mese.

A capo della conglomerata del lusso LVMH, Arnault controlla circa 70 marchi tra cui Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co., Sephora e Bulgari.

LVMH ha ampliato le sue attività anche nei vini e distillati, nei cosmetici di alta gamma e negli investimenti immobiliari di pregio, rendendo Arnault un riferimento non solo del lusso ma anche della gestione familiare di imprese globali. Non a caso, tutti i suoi cinque figli ricoprono ruoli strategici nel gruppo.

8) Jensen Huang (Usa) – $154 miliardi

Fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang è protagonista della rivoluzione AI, anche se a novembre 2025 subisce un calo di 22 miliardi a causa del -13% delle azioni Nvidia.

Nonostante questo, resta uno dei principali beneficiari della domanda di chip per l’intelligenza artificiale. Sotto la sua guida, Nvidia è diventata una delle società tecnologiche più influenti al mondo, con le sue GPU al centro dei data center e delle applicazioni AI.

9) Michael Dell (Usa) – $152 miliardi

Nuovo ingresso nella top 10 rispetto alla precedente versione della classifica: Michael Dell sale dal 10° al 9° posto, con un patrimonio stimato di 152 miliardi.

Fondatore e CEO di Dell Technologies, Michael Dell ha costruito un impero dell’hardware e delle infrastrutture IT, con un ruolo crescente nei sistemi per data center, cloud e servizi aziendali.

La sua partecipazione in VMware e la vendita di asset chiave a Broadcom hanno ulteriormente rafforzato il valore della sua holding, posizionando Dell come uno dei principali attori nella supply chain dell’hardware enterprise del futuro.

10) Warren Buffett (Usa) – $152 miliardi

Rientra in top 10 “il Mago di Omaha”, Warren Buffett, che a dicembre 2025 sale dalla 11ª alla 10ª posizione grazie a +9 miliardi e all’8% di rialzo di Berkshire Hathaway. Uno degli investitori più celebri di sempre, detiene partecipazioni in decine di società in settori che spaziano dalle assicurazioni (Geico) alle batterie (Duracell) e alle catene di ristorazione (Dairy Queen).

A 95 anni compiuti, Buffett ha anche svelato una partecipazione da quasi 5 miliardi in Alphabet, contribuendo all’avanzata del titolo. Ma è anche un esempio di filantropia: attraverso il Giving Pledge, promosso con Bill & Melinda Gates, ha promesso di donare gran parte della sua fortuna a cause benefiche, accentuando il ruolo dell’investitore come agente di impatto sociale.

I più ricchi del mondo: i dati estrapolati dalla classifica di Forbes

Quest’anno la lista conta 3.028 miliardari, un record assoluto. In cima c’è Elon Musk con 483 miliardi; seguono Larry Page (262) ed Ellison (253). Brin vola al 5° posto, mentre Bernard Arnault resta il primo europeo. Una novità da segnalare? L’assenza di Bill Gates, che esce dalla lista dei 10 uomini più ricchi per la prima volta dal lontano 1991 (ben 34 anni di militanza).

Gli Stati Uniti restano la patria con il maggior numero di super-ricchi: 902. Seguono Cina (516, inclusa Hong Kong) e India (205).

Le new entry sono 288, tra cui celebrità come Bruce Springsteen, Arnold Schwarzenegger e Jerry Seinfeld, oltre a imprenditori dell’AI, delle criptovalute e della ristorazione.

La più ricca nuova entrata è Marilyn Simons, vedova del finanziere Jim Simons, con 31 miliardi.

Le donne presenti nella lista sono 406 (13,4% del totale), soprattutto ereditiere. Alice Walton guida con 101 miliardi, davanti all’ex donna più ricca del pianeta e attuale paperona d’Europa, Françoise Bettencourt Meyers.

Sempre più miliardari sul pianeta, ecco perché

Il 2025 segna una svolta storica: mai prima d’ora la lista Forbes aveva superato quota tremila miliardari.

Il patrimonio complessivo di questi super-ricchi raggiunge i 16.100 miliardi di dollari +2.000 miliardi in un anno, una cifra che supera il PIL di quasi tutte le nazioni tranne Stati Uniti e Cina.

La crescita, stando alle reportistiche, è trainata da cinque fattori dominanti:

boom AI (Gemini, OpenAI, xAI, Nvidia);

nuove startup deep-tech;

criptovalute ritornate a livelli record;

fusioni e IPO miliardarie;

valutazioni stellari di colossi come Meta, Amazon e Alphabet.

Nonostante la crescita complessiva, la ricchezza non è distribuita in modo uniforme: la maggioranza dei miliardari proviene dal mondo tech, riflettendo la centralità dell’innovazione digitale nell’economia moderna. Inoltre, il fenomeno dei “centimiliardari” - persone con patrimoni oltre i 100 miliardi di dollari - è passato da uno stato quasi sconosciuto a 15 individui nel 2025, concentrando una parte significativa dell’output economico globale.

Non mancano però gli esclusi: 107 miliardari escono dalla classifica, soprattutto nei settori tech e lusso.