Chi è e quanti soldi ha Sergey Brin, co-fondatore di Google?

Tutti lo conoscono come il co-fondatore di Google: stiamo parlando di Sergey Brin che insieme a Larry Page ha creato il motore di ricerca più famoso e utilizzato in tutto il mondo, ritagliandosi per sempre un nome nella storia dell’informatica. Brin è anche un noto imprenditore nato in Russia e trasferitosi negli Stati Uniti in tenera età insieme ai genitori.

Grazie alla fondazione di Google e a numerosi investimenti in startup e aziende tecnologiche, ha ottenuto negli anni un ricchissimo patrimonio, che gli ha permesso di diventare uno degli uomini più ricchi al mondo. Cerchiamo di capire quanti soldi ha Sergey Brin e a quanto ammonta il suo patrimonio secondo le ultime stime.

Chi è Sergey Brin? La biografia del co-fondatore di Google

Sergey Brin è nato a Mosca nel 1973 da genitori ebrei laureati all’Università della capitale. Suo padre Mikhail è un matematico, mentre sua madre Yevgenia è una scienziata ad oggi ricercatrice alla NASA. Quando Brin aveva appena sei anni, i genitori decisero di trasferirsi negli Stati Uniti per insegnare all’Università del Maryland. Nel frattempo, Sergey decise di studiare matematica e informatica nello stesso centro dove insegnavano i suoi genitori per poi laurearsi con lode in quella stessa università.

Non sentendosi a suo agio, decise di spostarsi a Stanford per un dottorato in informatica: fu proprio lì che incontrò per la prima volta Larry Page, quello che sarebbe poi diventato il suo socio in affari.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Brin è sposato dal 2007 con Anne Wojcicki, un’analista specializzata in biotecnologie, con la quale ha avuto un figlio nel 2008 e una figlia nel 2011. Nel 2013 si è separato dalla moglie in seguito a una relazione con la direttrice marketing del progetto Google Glass e nel 2015 ha divorziato ufficialmente.

La nascita di Google

L’idea di creare un nuovo motore di ricerca più veloce e avanzato emerse tra il 1997 e il 1998, quando Larry e Sergey stavano conducendo un progetto di ricerca congiunto e si sentivano particolarmente frustrati dai motori di ricerca attualmente esistenti.

Dopo aver redatto un progetto di sviluppo, i due si incontrarono presso l’università con Andy Bechtolsheim, un investitore di Sun Microsystems ed ex studente della facoltà per proporre la loro idea innovativa. Così facendo riuscirono a ottenere ben presto un primo assegno da 100.000 dollari per sviluppare il loro progetto: tuttavia, questi fondi non erano sufficienti per portare a termine un motore di ricerca innovativo e veloce. Fortunatamente i due co-fondatori riuscirono a ottenere un ulteriore finanziamento complessivo di 25 miliardi di dollari da due delle più importanti società di venture capital degli Stati Uniti: Kleiner Perkins Caufield & Byers e Sequoia Capital.

Da qui nacque Google, parola che deriva dal termine “googol” inventato dal matematico Edward Kasner (1878-1955) per indicare un numero altissimo. I due fondatori avevano intenzione di sfruttare questo termine per alludere alle numerose pagine e informazioni contenute al suo interno. Pare che Larry e Sergey volessero utilizzare proprio il nome “googol”, ma al momento della registrazione del dominio fecero un errore nella battitura e, quando se ne accorsero, fu troppo tardi.

In soli cinque anni dalla sua fondazione, Google era già il motore di ricerca più utilizzato al mondo, con circa 112 milioni di ricerche al giorno, mentre il suo principale concorrente (Yahoo!) arrivava solo a 42 milioni.

A quanto ammonta il patrimonio di Sergey Brin?

Il patrimonio di Sergey Brin è stimato intorno ai 148,9 miliardi di dollari, secondo Forbes ed Economy Magazine. La maggior parte della sua fortuna deriva dalla sua partecipazione in Alphabet Inc., la società madre di Google dove detiene, insieme al co-fondatore Larry Page, il 51% delle azioni con diritto di voto e il 12% delle azioni totali.

Nel corso della sua carriera Sergey Brin ha percepito stipendi significativi e di varie entità a seconda del ruolo e della posizione occupata. Ad oggi, comunque, ha rinunciato allo stipendio simbolico di 1 dollaro previsto per il ruolo di presidente in Alphabet.

Al di là degli stipendi, Brin ha diversificato le sue entrate investendo in numerose startup e aziende del settore tecnologico per ampliare il portafoglio, guadagnando cifre importanti anche in questo caso. Ciò gli ha permesso di entrare nella classifica degli uomini più ricchi al mondo, nonché di diventare uno degli imprenditori più influenti di quest’epoca.

Infine, grazie alla Fondazione Brin Wojcicki, Brin sostiene attivamente numerose cause benefiche tra cui la ricerca sul morbo di Parkinson e l’educazione tecnologica.