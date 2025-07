Quanto guadagna Giovanni Ferrero? Il patrimonio della famiglia

Quanto guadagna Giovanni Ferrero? Una domanda più che lecita visto che stiamo parlando di quella che, secondo Forbes, sarebbe da anni la persona più ricca d’Italia davanti ad Andrea Pignataro e Giancarlo Devasini.

Sempre per la prestigiosa rivista americana, Giovanni Ferrero sarebbe la 37esima persona più ricca in tutto il mondo grazie al suo ruolo di amministratore delegato della holding di famiglia, la celebre multinazionale Ferrero specializzata in prodotti dolciari che ha in pancia marchi come Nutella, Kinder e Tic Tac.

La Ferrero, azienda dolciaria italiana fondata nel 1946 ad Alba, possiede attualmente 37 stabilimenti produttivi in tutto il mondo - di cui ben sei in Italia - per un totale di oltre 47.000 dipendenti.

Il paradosso è che mentre ormai - grazie ai media e al web - conosciamo tutto o quasi della meteora canora della scorsa estate o di un protagonista neanche di primo piano di un reality, dell’uomo più ricco di Italia sappiamo invece molto meno.

Al pari dei suoi genitori, anche Giovanni Ferrero infatti ha fatto della riservatezza uno dei suoi principi cardine: vediamo allora la biografia e il patrimonio del re dei Paperoni in Italia.

Chi è Giovanni Ferrero: la biografia Giovanni Ferrero nasce il 21 settembre 1964 a Farigliano, paese di poco più di mille anime in provincia di Cuneo, secondogenito di Michele Ferrero (scomparso nel 2015 dopo una lunga malattia) e Maria Franca Fissolo. Il fratello più grande Pietro invece, con il quale guidava in maniera congiunta la holding Ferrero, è tragicamente venuto a mancare nell’aprile del 2011 a causa di un malore mentre si allenava con la bicicletta, sua grande passione. Giovanni all’età di undici anni si trasferisce assieme a tutta la sua famiglia a Bruxelles, dove frequenta la scuola europea. Gli studi per lui poi sono proseguiti oltreoceano, laureandosi in Marketing negli Stati Uniti. Finiti gli studi e tornato in Italia, inizia a lavorare nell’azienda di famiglia diventando nel 1997 amministratore delegato insieme a suo fratello. Dopo la scomparsa del fratello, diventa amministratore unico della Ferrero. Di carattere schivo e riservato è un amante della letteratura tanto da cimentarsi nella scrittura di sette romanzi: Stelle di tenebra (Feltrinelli 1999)

(Feltrinelli 1999) Il giardino di Adamo (Mondadori 2003)

(Mondadori 2003) Il camaleonte (Mondadori 2005)

(Mondadori 2005) Campo paradiso (Rizzoli 2008)

(Rizzoli 2008) Il canto delle farfalle (Rizzoli 2010)

(Rizzoli 2010) Il cacciatore di luce (Rizzoli, 2016)

(Rizzoli, 2016) Blu di Prussia e rosso di porpora (Salani, 2021)

Il patrimonio di Giovanni Ferrero Per comprendere al meglio di patrimonio di Giovanni Ferrero bisogna fare prima un piccolo passo indietro. Come spesso accade nella storia dell’industria, dal fare necessità (usare le nocciole che abbondavano in Piemonte visto il periodo di Guerra) è nata una grande virtù (dare vita a un autentico colosso mondiale del cioccolato e dei dolci) Dalla Nutella ai dolci Kinder, la Ferrero al momento è una holding che ha sempre resistito alle avances degli altri grandi operatori stranieri del settore, portando avanti nonostante le dimensioni sempre il principio della azienda-famiglia. Preferendo più il lavoro che le luci dei riflettori, la famiglia Ferrero partendo da un laboratorio di Alba ha creato un autentico impero con un fatturato che nel 2023 è stato di 17 miliardi di euro con un utile netto di 645,5 milioni. Nel 2024 Ferrero ha registrato un fatturato di 18,4 miliardi di euro, con un incremento dell’8,9% rispetto all’anno precedente. L’holding lussemburghese Schenkenberg che detiene il 100% del capitale della Ferrero International SA, complessivamente tra capitale e riserve possiede un patrimonio di 7 miliardi di euro Non è un caso che la rivista specializzata Forbes in questo 2025 abbia inserito Giovanni Ferrero al primo posto tra le persone più ricche d’Italia - anche se ha la residenza in Belgio - con un patrimonio netto stimato in 41,3 miliardi di dollari.