Se hai questo reddito appartieni alla classe media in Italia. Le tabelle aggiornate

Come investire in borsa?

Nelle scorse settimane l’Istat ha diffuso l’ultimo report sulle “Condizioni di vita e reddito delle famiglie” relativo al biennio 2023-2024, offrendoci finalmente un parametro aggiornato per capire dove si colloca la cosiddetta “classe media” in Italia, in termini di reddito.

Del resto, sarà capitato anche a te di chiederti - magari dopo aver sentito parlare di “classe media” in un dibattito televisivo o in un articolo di giornale - se ne fai parte oppure no. E allora via con le ricerche, spesso senza successo, per trovare una risposta chiara: ma chi fa parte davvero della classe media?

Il significato è cambiato nel tempo: se nell’Ottocento la classe media era una questione di ceto tra borghesi e proletari, oggi si parla soprattutto di potere d’acquisto, sicurezza economica e tenore di vita. In parole semplici: quella fascia intermedia tra chi fatica ad arrivare a fine mese e chi, invece, può permettersi una vita agiata.

Una definizione più tecnica ci arriva dall’Ocse: rientrano nella classe media coloro che hanno un reddito tra il 75% e il 200% del reddito mediano nazionale. Che cos’è? È quel valore che divide la popolazione esattamente a metà: metà guadagna meno, metà guadagna di più (attenzione a non fare confusione con il reddito medio).

Perciò no, non basta un’impressione personale per stabilire se si è “classe media”. Serve guardare ai numeri, e ora abbiamo quelli aggiornati: proprio nel suddetto report Istat possiamo infatti trovare il valore aggiornato del reddito mediano, e quindi capire finalmente quanto bisogna guadagnare per rientrare nella classe media. Ovviamente con un occhio anche alla composizione del nucleo familiare, che come vedremo di seguito ha il suo peso.

Cosa dice il report aggiornato Prima di analizzare nel dettaglio reddito mediano e classe media in Italia, vediamo brevemente cosa ci dice l’ultimo aggiornamento Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie. La cattiva notizia è che nel 2024 peggiora leggermente la situazione economica e sociale delle famiglie italiane, basti pensare che la quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale sale al 23,1%, pari a circa 13,5 milioni di persone, rispetto al 22,8% dell’anno precedente. Si tratta di individui che vivono in famiglie con redditi molto bassi, in condizioni di grave deprivazione o con scarsa partecipazione al lavoro. Il rischio di povertà rimane stabile al 18,9%, mentre resta pressoché invariata la quota di chi vive in grave deprivazione (4,6%). Aumentano però le famiglie in cui si lavora troppo poco: il 9,2% degli italiani vive in nuclei a bassa intensità lavorativa, con picchi tra giovani soli e monogenitori. Il Mezzogiorno si conferma l’area più fragile (39,2% a rischio), mentre il Nord-Est è quella più stabile (11,2%). Le famiglie più numerose, quelle con almeno tre figli e i genitori soli sono tra le categorie più esposte. Cresce il disagio anche tra gli anziani che vivono da soli e tra chi vive di pensioni o sussidi, mentre migliora leggermente per chi ha un reddito da lavoro dipendente. Sul fronte dei redditi, nel 2023 il reddito medio familiare sale nominalmente a 37.511 euro, ma cala in termini reali dell’1,6% a causa dell’inflazione. Le disuguaglianze aumentano: le famiglie più ricche guadagnano 5,5 volte più di quelle più povere. Il reddito mediano, cioè quello percepito dalla metà delle famiglie italiane, è di 30.039 euro annui. Le perdite più significative si registrano tra le famiglie con reddito da lavoro, mentre crescono i redditi di chi vive di pensioni. I nuclei più vulnerabili restano gli anziani soli, i monogenitori e le famiglie con cittadini stranieri, soprattutto nel Mezzogiorno. leggi anche Media stipendi in Italia nel 2025. Tutti i dati, spiegati

Quanto devi guadagnare per essere nella classe media in Italia Alla luce delle suddette considerazioni, per rispondere alla domanda su chi appartiene alla classe media in Italia bisogna partire individuando il valore del cosiddetto reddito mediano. Secondo il rapporto Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie 2023-2024, il reddito familiare netto mediano - esclusi gli affitti figurativi - è di 30.039 euro (mentre quello medio è di 37.511 euro), 2.310 euro al mese. Il che significa che la metà delle famiglie italiane si trova al di sotto di questa soglia, l’altra metà al di sopra. Di conseguenza, dal momento che nella classe media rientrano le famiglie con reddito compreso tra il 75% e il 200% del suddetto importo, possiamo dire che in Italia ne fa parte chi guadagna (importo netto) tra i 22.529 e i 60.078 euro.