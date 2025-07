La finanza di Londra deve imparare da Singapore: ecco perché

La capacità di Singapore di attrarre aziende multinazionali nonostante un piccolo mercato interno l’ha portata ad avere il quarto PIL pro capite più alto al mondo.

I regolatori finanziari britannici devono imparare da Singapore abbandonando la loro “cultura avversa al rischio”, aumentando il sostegno alla crescita economica e diventando più accoglienti verso le imprese, ha affermato un comitato della Camera dei Lord.

Dalla crisi bancaria del 2008, la Financial Conduct Authority e la Prudential Regulation Authority hanno introdotto “attriti non necessari” che ostacolano la crescita e l’innovazione e “scoraggiano i nuovi entranti”, ha dichiarato venerdì il Financial Regulation Committee della Camera dei Lord. [...]