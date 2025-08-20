Chi è e quanto guadagna Larry Ellison, CTO di Oracle

Secondo Forbes, tra i grandi paperoni del mondo - miliardari, ovviamente - dopo Musk, Bezos e Zuckerberg c’è Larry Ellison, co-fondatore di Oracle ed ex AD della stessa azienda. Ma chi è Larry Ellison e, soprattutto, come ha fatto a diventare uno degli uomini più ricchi del mondo?

Stando alla classifica 2025, Ellison potrebbe contare su un patrimonio personale di poco meno di 200 miliardi di dollari, distaccato prepotentemente da Elon Musk ma non tanto sotto agli averi faraonici di Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Ma nel corso dell’anno le sue entrate sono aumentate a dismisura, stando ai dati aggiornati.

Niente male per uno che è nato nel Bronx sul finire della Seconda Guerra Mondiale ed è cresciuto in un piccolo appartamento di Chicago. Una storia americana la sua, simile a quella di diversi altri pionieri dell’informatica.

Vediamo allora la biografia di Larry Ellison, dando uno sguardo poi ai suoi ingenti guadagni e a quello che sarebbe il suo attuale patrimonio personale.

Chi è Larry Ellison? La biografia del quarto uomo più ricco del mondo

Larry Ellison è un imprenditore tecnologico della stessa generazione di Bill Gates. È nato nel 1944 a New York City e sempre è stato interessato alla scienza e alla matematica. Fu mentre frequentava l’Università di Chicago che ha incontrato per la prima volta l’informatica.

Ellison ha iniziato immediatamente a lavorare nel settore informatico, progettando infine un di database relazionale per IBM. Mentre lavorava per la nota azienda, Ellison si rese conto dell’importanza dell’analisi e dell’archiviazione dei dati. Nel 1977 ha fondato il proprio laboratorio di software e ha creato il proprio sistema di database.

La società oggi è famosa in tutto il mondo: parliamo di Oracle, il cui primo prodotto è stato Oracle Database. Nei decenni successivi, Oracle si è imposta come l’azienda di database più importante del pianeta. I suoi prodotti non si rivolgono al cliente privato diretto, piuttosto al «benessere» di Internet in generale.