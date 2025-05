Quanto guadagna Jeff Bezos? Il patrimonio del creatore di Amazon

Quanto guadagna Jeff Bezos? Alzi la mano chi non si è mai chiesto a quanto possa ammontare il conto in banca del fondatore di Amazon, indicato da Forbes come la seconda persona più ricca al mondo dopo l’inarrivabile Elon Musk.

Jeff Bezos è una figura di grande rilievo nell’economia mondiale, soprattutto per il suo ruolo nella trasformazione del commercio online e per l’impatto che ha avuto a livello globale.

Come noto Bezos ha fondato Amazon nel 1994 come libreria online, ma l’azienda è rapidamente cresciuta fino a diventare una delle più grandi multinazionali del mondo, rivoluzionando l’e-commerce, la logistica e persino il cloud computing.

Negli anni l’imprenditore americano ha fondato Blue Origin nel campo dell’aerospazio, acquisendo poi nel 2013 il celebre quotidiano The Washington Post.

Ultimamente però Jeff Bezos ha fatto parlare anche per la sua vita privata, dalla fine del suo matrimonio con l’ex moglie MacKenzie Scott fino alle imminenti nozze con la giornalista Lauren Sánchez.

Vediamo allora nel dettaglio a quanto ammonta il patrimonio di Jeff Bezos, dando uno sguardo oltre che alla sua biografia anche allo stipendio percepito da Amazon e quali sono i suoi guadagni oggi.

Infine nel 2020 Bezos si è impegnato a donare 10 miliardi di dollari per cause legate al clima entro il 2030 attraverso il suo Bezos Earth Fund e, finora, ne avrebbe stanziati 2 di miliardi.

Al momento Jeff Bezos possiede poco meno del 10% delle quote di Amazon , inoltre come detto è proprietario del Washington Post e della Blue Origin , un’azienda aerospaziale che sviluppa razzi.

Il conto in banca dell’imprenditore però ha subito un duro colpo in occasione del divorzio dall’ex moglie MacKenzie Scott , alla quale ha trasferito un quarto della sua quota di Amazon che all’epoca era del 16%.

Al 2025 così Bezos potrebbe contare su un patrimonio personale stimato in 223,6 miliardi di dollari , in aumento di circa 20 miliardi di dollari rispetto al 2024.

In pochi sanno infine che Bezos possiede anche una società di venture capital attraverso cui effettua investimenti, la Bezos Expeditions , che lo ha visto figurare tra i primi azionisti di Google: nel lontano 1998 l’attuale CEO di Amazon investì 250 mila dollari in Big G in cambio di 3 milioni di azioni, investimento che nel 2017 fruttò ben 3,1 miliardi di dollari.

Per capire il motivo della ricchezza di Jeff Bezos basterebbe dare un’occhiata ai numeri di Amazon : nel 2024 ha registrato un fatturato di 638 miliardi di dollari - in aumento dell’11% rispetto al 2023 - con l’ utile netto che è quasi raddoppiato raggiungendo 20 miliardi di dollari rispetto ai 10,6 miliardi del 2023.

Rispetto ad altri magnati, CEO o figure apicali di aziende simili, lo stipendio percepito da Jeff Bezos è infinitamente più basso, ma i suoi guadagni come abbiamo visto derivano principalmente dalla partecipazione azionaria in Amazon.

C’è da dire però che Amazon si è accollata totalmente le spese per la sicurezza personale di Bezos che nel 2024 sono costate in totale 1,6 milioni di dollari .

Chi è Jeff Bezos, la biografia

Jeff Bezos, imprenditore e pioniere nel settore dell’e-commerce, nasce il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque, nel New Mexico (Stati Uniti). Fin dalla giovinezza Bezos ama i computer, motivo per cui studierà informatica e ingegneria elettronica alla Università di Princeton.

Dopo la laurea lavora a Wall Street e nel 1990 è diventato il vicepresidente senior più giovane presso la società di investimento D.E. Shaw. Quattro anni dopo, lascia il suo lavoro ben retribuito per fondare Amazon.com, una libreria virtuale che nel tempo è diventata una delle più grandi storie di successo di Internet.

Bezos apre l’ufficio della sua nuova società nel suo garage dove, insieme a pochi dipendenti, inizia a sviluppare il software. Ampliano le operazioni trasferendosi in una casa con due camere e finalmente il team sviluppa il test del sito web.

Dopo aver invitato 300 amici a testare il sito in versione beta, Bezos apre Amazon.com, nome ispirato al noto fiume in Sud America, il 16 luglio 1995.

Il successo iniziale dell’azienda è impressionante. Senza alcuna promozione, Amazon.com riesce a vendere libri negli Stati Uniti e in altri 45 paesi stranieri in 30 giorni. In due mesi, le vendite generano $20.000 a settimana, una crescita molto più rapida di quanto previsto da Bezos e dal suo team di start-up.

Amazon.com viene quotata nel 1997, facendo interrogare molti analisti di mercato sul fatto che l’azienda potesse reggere o meno il confronto con i negozi tradizionali che lanciavano i propri siti di e-commerce. Due anni dopo, la start-up non solo tiene il passo, ma supera anche i concorrenti, diventando infine leader dell’e-commerce.

Nel 2006, Amazon.com lancia il suo servizio di video on demand; inizialmente noto come Amazon Unbox on TiVo, viene rinominato poi in Amazon Instant Video. Nel 2007, la società lancia il Kindle, un lettore digitale e palmare di libri che consente agli utenti di acquistare, scaricare, leggere e memorizzare numerosi libri.

All’inizio di dicembre 2013, Bezos fa scalpore quando rivela una nuova iniziativa sperimentale di Amazon, denominata «Amazon Prime Air», che utilizza droni - macchine controllate a distanza che possono eseguire una serie di compiti umani - per i servizi di consegna forniti ai clienti.

Secondo Bezos, questi droni sono in grado di trasportare oggetti che pesano fino a cinque chili e sono in grado di viaggiare entro una distanza di 10 miglia dal centro di distribuzione dell’azienda. Afferma inoltre che Prime Air potrebbe diventare una realtà in meno di quattro o cinque anni.

Bezos è protagonista anche di uno dei pochi grandi passi falsi di Amazon quando la società lancia il Fire Phone nel 2014; criticato per essere troppo fantasioso, la sua produzione viene interrotta l’anno successivo. Tuttavia, Bezos ottiene una vittoria con lo sviluppo di contenuti originali tramite Amazon Studios.

Dopo aver presentato diversi nuovi programmi nel 2013, Amazon ha successo nel 2014 con gli acclamati “Transparent” e “Mozart in the Jungle”. Nel 2015, la società produce e lancia “Chi-Raq” di Spike Lee come primo lungometraggio originale.

Nel 2016, Bezos è davanti alla telecamera per un’apparizione cameo in cui interpreta un alieno in “Star Trek Beyond”.

Nel 2019 dopo 25 anni di matrimonio, arriva il divorzio dalla moglie MacKenzie alla quale trasferisce il 16% delle azioni di Amazon; nel 2021 infine opta per un passo indietro smettendo di essere il CEO della sua creatura.