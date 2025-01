La classifica degli uomini più ricchi del mondo nel 2025

Chi è l’uomo più ricco del mondo? Anche se non è semplice calcolare i patrimoni personali dei “ricconi” del pianeta, da anni la rivista specializzata Forbes si adopera per portare a compimento questa sorta di impresa titanica.

La classifica 2025 delle persone più ricche al mondo si basa così sulle stime dei patrimoni personali, presentando diverse conferme - e qualche novità - rispetto allo scorso anno.

Secondo Forbes a dominare la classifica uomini più ricchi del mondo sarebbe Elon Musk, con Jeff Bezos e Mark Zuckerberg a completare questo speciale podio.

I tre miliardari di recente sono saliti alla ribalta negli Usa - ma non solo - per il loro ammiccamento verso Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti che è tornato a essere inserito nella lista uomini più ricchi del mondo: per lui c’è il 519° posto per un patrimonio complessivo di 6,1 miliardi di dollari.

La palma del più ricco d’Europa invece spetta a Bernard-Arnault, il magnate francese a lungo in testa a questa speciale classifica, mentre la connazionale Francoise Bettencourt Meyers è la donna più ricca al mondo secondo la rivista.

Per quanto riguarda l’Italia invece bisogna allargare la classifica fino alle 40 persone più ricche al mondo per trovare un rappresentante del Belpaese: Giovanni Ferrero è al 37° posto con un patrimonio personale stimato in 41 miliardi di dollari, dietro di lui Andrea Pignataro al 75° posto e con 25,7 miliardi in cassaforte.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica dei dieci uomini più ricchi al mondo per quanto riguarda il 2025.

1) Elon Musk (Sudafrica) - $ 416,1 miliardi

L’uomo più ricco al mondo è Elon Musk. Il sudafricano di nascita ma naturalizzato americano negli ultimi anni è passato da un patrimonio stimato di 24,6 miliardi di dollari del 2020 agli attuali oltre 400 miliardi (qui il focus sui guadagni)

CEO e co-fondatore di Tesla, Musk ha visto il suo patrimonio lievitare negli ultimi mesi soprattutto grazie a SpaceX, l’azienda aerospaziale nata nel 2002 di cui è fondatore, CEO e CTO.

Di recente molto si è parlato di lui anche per il suo impegno in politica, tanto da essere stato indicato da Donald Trump come consulente della Casa Bianca con il compito di tagliare le spese delle agenzie federali.

2) Jeff Bezos (Usa) - $233,1 miliardi

Alzi la mano, escluso magari chi è un po’ più agé, chi non ha mai effettuato un acquisto su Amazon. Immaginate il risultato di questa sorta di sondaggio e vi sarà subito chiaro perché, nonostante il recente divorzio milionario, c’è proprio lui in testa a questa classifica.

Bezos ha avuto il grande merito di lasciare il suo lavoro a Wall Street da 200.000 dollari l’anno per dare vita al progetto della sua vita, ovvero Amazon, che ora è l’indiscusso leader tra le piattaforme di e-commerce al mondo. Inoltre è proprietario del Washington Post e della Blue Origin, un’azienda aerospaziale che sviluppa razzi

Nel 2019 ha divorziato con la moglie MacKenzie dopo 25 anni di matrimonio e lui le ha trasferito un quarto della sua quota di Amazon, che all’epoca era del 16%.

3) Mark Zuckerberg (Usa) - $212,8 miliardi

Torna nel podio delle persone più ricche al mondo Mark Zuckerberg, il padre di Facebook che nel 2021 ha rinominato la sua azienda Meta per puntare tutto sulla grande scommessa del metaverso.

In attesa di capire se questa scommessa darà i suoi frutti, per Forbes l’imprenditore americano avrebbe aumentato il proprio patrimonio negli ultimi mesi dopo che nel 2023 era sceso fino a 64 miliardi.

Dopo la decisione di rimuovere il fact-checking dai suoi social, Zuckerberg è stato accusato di voler strizzare l’occhio con questa mossa a Trump.

4) Larry Ellison (Usa) - $196,3 miliardi

Da ragazzo l’aggettivo che più veniva affibbiato a Larry Ellison era quello di “svogliato”, tanto da non finire neanche gli studi all’Università. La passione per l’informatica però lo portò a trovare lavoro presso un’azienda di software.

Nel 1977 con un investimento di 2.000 dollari decise quindi di fondare una propria azienda, che poi negli anni ha preso il nome di Oracle - di cui possiede circa il 40% - e che adesso è un colosso nella produzione di software.

Nel 2020 Ellison si è trasferito definitivamente sull’isola hawaiana di Lanai, di cui aveva acquistato quasi tutta la proprietà nel 2012 per 300 milioni di dollari.

5) Bernard Arnault (Francia) - $168,3 miliardi

Bernard Arnault è l’uomo più ricco di Francia, d’Europa e per molto tempo lo è stato anche del mondo. Deve la sua fortuna alla conglomerata LVMH operante nel settore del lusso e della moda.

Questa multinazionale, capace nel 2017 di fatturare 42,6 miliardi di euro, detiene circa settanta marchi tra cui i più famosi sono Louiss Vuitton, Dior, Sephora, Kenzo, Bulgari, Loro Piana, Dior, Fendi e TAG Heuer.

Suo padre invece aveva fatto una piccola fortuna nell’edilizia; Arnault iniziò investendo 15 milioni di dollari derivanti proprio da quell’attività per acquistare Christian Dior nel 1984.

6) Larry Page (Usa) - $158,1 miliardi

Risale la classifica delle dieci persone più ricche Larry Page, ovvero fondatore niente di meno di Google insieme a Sergey Brin.

Page è stato per anni e in due periodi differenti l’amministratore delegato di Google, per passare poi a guidare Alphabet ovvero la società controllante del motore di ricerca più famoso al mondo.

7) Sergey Brin (Usa) - $151 miliardi

Rispetto al suo storico socio Larry Page, Sergey Brin avrebbe un patrimonio personale di poco inferiore che comunque gli consente di essere in questa speciale classifica.

Arrivato negli Stati Uniti all’età di sei anni dalla Russia, Brin è il co-fondatore di Google insieme a Page con i due che si conoscono dai tempi della Stanford University.

8) Warren Buffett (Usa) - $138 miliardi

Appena fuori dalla top 5 troviamo “il Mago di Omaha” ovvero Warren Buffett, che deve questo soprannome oltre alla cittadina del Nebraska che gli ha dato i natali anche al fatto che viene riconosciuto come il più grande investitore di tutti i tempi.

Buffett infatti è un autentico mito del mondo della finanza, tanto da aver costruito il suo ingente patrimonio, custodito nella holding Berkshire Hathaway, grazie a redditizi investimenti specie nel settore assicurativo. Come il bravo giocatore di poker, deve la sua fortuna anche nell’aver avuto la lungimiranza di sapere minimizzare le perdite quando si è trovato di fronte a operazioni meno felici.

9) Steve Ballmer (Usa) - $123,8 miliardi

Si migliora nella classifica 2024 delle persone più ricche al mondo Steve Ballmer, che in passato tra il 2008 e il 2014 è stato l’amministratore delegato di Microsoft.

Di recente Ballmer è diventato famoso anche nel campo sportivo, visto che dal 2014 è il proprietario dei Los Angeles Clippers, una delle franchigie della NBA acquistata per 2 miliardi e che ora vale più del doppio.

10) Jensen Huang (Usa) - $1118,6 miliardi

La grande novità della top 10 degli uomini più ricchi al mondo è Jensen Huang, uno dei fondatori del produttore di chip grafici Nvidia, di cui è stato CEO e presidente e di cui possiede il 3% delle azioni.

Nato a Taiwan, Huang si è trasferito in Thailandia da bambino, ma la sua famiglia mandò lui e suo fratello negli Stati Uniti quando nel paese asiatico aumentarono i disordini civili.

Sotto la sua guida, le GPU di Nvidia hanno acquisito un ruolo dominante prima nel settore dei videogiochi e ora nell’intelligenza artificiale, portando la capitalizzazione di mercato dell’azienda a oltre 3 trilioni di dollari nel 2024.