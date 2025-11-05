Chi sono i politici più ricchi d’Italia? Ecco stipendi e redditi di ministri e parlamentari

Chi sono i politici più ricchi in Italia oggi? Quello dei soldi resta un tema sempre di grande attualità quando si parla della classe dirigente nostrana, spesso indicata come una “casta” in virtù dei privilegi di cui beneficerebbe.

L’ultima tornata di dichiarazioni dei redditi 2025, relative al periodo d’imposta 2024 e pubblicate sui siti ufficiali di Camera e Senato, ha riacceso il dibattito su stipendi e patrimoni della politica italiana.

Come noto, in nome della trasparenza, ogni anno deputati, senatori, membri del governo e leader di partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie dichiarazioni, accessibili nelle sezioni dedicate dei portali istituzionali.

Se per anni il primato era stato saldamente nelle mani di Silvio Berlusconi, imprenditore e storico dominatore di questa speciale classifica (e di quella degli uomini più ricchi d’Italia), oggi tra i nuovi “Paperoni” del Parlamento spiccano nomi diversi: il deputato e imprenditore Antonio Angelucci, con oltre 4 milioni di euro dichiarati e saldo al primo posto; l’avvocata Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro; e l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, che si attesta oltre i 2 milioni.

Tra i membri del governo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio si conferma il più ricco dell’esecutivo, con 259.716 euro dichiarati, davanti al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (187.673 euro) e al ministro per il Made in Italy Adolfo Urso (126.340 euro), mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha registrato un forte calo dei propri redditi - 180.031 euro contro i quasi 460 mila dell’anno precedente - complice la fine degli introiti editoriali legati al suo libro e l’acquisto della nuova abitazione al Torrino.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica aggiornata dei politici più ricchi d’Italia, stilata sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi pubblicate.

Money.it aggiornerà la classifica dei politici italiani più ricchi man mano che verranno pubblicate le dichiarazioni dei redditi anche per quanto riguarda il 2025.

leggi anche Quanto guadagna un ministro in Italia? Gli stipendi dei membri del governo

Detto dei più ricchi, dalla tabella appare evidente come la destra risulti nettamente più rappresentata tra i “paperoni” della politica italiana. Oltre ad Angelucci, Bongiorno e Tremonti, anche i ministri Nordio, Tajani e Urso provengono dall’area conservatrice. Sul fronte della sinistra, invece, i redditi appaiono più contenuti: Schlein, Bonelli e Fratoianni si collocano tutti sotto la soglia dei 105 mila euro.

Restano ancora da pubblicare le dichiarazioni di Matteo Renzi (Italia Viva) e Giuseppe Conte (M5S), due figure centrali per comprendere meglio il quadro dei redditi nell’opposizione. Con loro, anche Matteo Salvini deve ancora comunicare i redditi.

Va ricordato che, in base alla riforma introdotta dal governo Letta, un parlamentare nominato ministro non percepisce più due stipendi, ma mantiene solo l’indennità parlamentare. Diverso il caso dei ministri tecnici, che ricevono una retribuzione di 9.203,54 euro al mese complessivi.