Quanto guadagna Luca Ciriani? Stipendio e biografia del ministro del governo Meloni

Luca Ciriani è il nuovo ministro dei Rapporti con il Parlamento del governo guidato da Giorgia Meloni, della quale è considerato uno dei fedelissimi all’interno dei ranghi di Fratelli d’Italia.

Al pari di Meloni, Ciriani ha iniziato nei movimenti giovanili del fu Movimento Sociale Italiano, per poi passare tra le fila di Alleanza Nazionale e del Popolo della Libertà prima di approdare infine a Fratelli d’Italia.

La carriera politica di Ciriani è iniziata nel 1998 quando, tra le fila di An, è stato eletto consigliere regionale in Friuli-Venezia Giulia ricoprendo poi, dal 2008 al 2013, l’incarico di vicepresidente.

L’approdo in Parlamento invece è coinciso con le elezioni politiche 2018, venendo poi riconfermato al Senato anche a seguito delle elezioni politiche 2022 grazie alla vittoria nel collegio uninominale di Trieste.

Vediamo allora quanto guadagna Luca Ciriani, dando uno sguardo anche allo stipendio, al reddito e alla biografia del ministro dei Rapporti con il Parlamento del governo Meloni.

La biografia di Luca Ciriani

Nome: Luca Ciriani

Data di nascita: 26 gennaio 1967

Luogo: Pordenone

Famiglia: sposato, ha un figlio

Istruzione: laurea in Lettere Moderne

Lavoro: impiegato

Partito: Fratelli d’Italia, in passato An, Pdl e Msi

Ruolo: senatore e ministro dei Rapporti con il Parlamento

Curiosità: sua fratello Alessandro è l’attuale sindaco di Pordenone

Lo stipendio e il reddito

Luca Ciriani in qualità di senatore riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, i componenti del Senato percepiscono ogni mese uno stipendio da 14.634,89 euro. In qualità di ministro, non riceve un doppio stipendio ma percepisce soltanto quello da senatrice.

Stando alla dichiarazione dei redditi 2021, che si riferisce al 2020 come periodo di imposta, Luca Ciriani ha dichiarato un reddito complessivo pari a 100.285 euro.

Luca Ciriani Dichiarazione dei redditi 2021

Nella dichiarazione dei redditi 2018 invece, che si riferisce al 2017 quando ancora Ciriani non era un parlamentare, il reddito complessivo dichiarato era pari a 76.253 euro.