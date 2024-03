Quanto guadagna Giorgia Meloni? Stipendio e reddito della presidente del Consiglio

Quanto guadagna Giorgia Meloni ? Nonostante la giovane età, 47 anni compiuti lo scorso 15 gennaio, l’attuale presidente del Consiglio - prima donna a ricoprire tale incarico nel nostro Paese - può essere considerata tra i leader politici nostrani più navigati.

Eletta deputata per la prima volta nel 2006, da allora non è più uscita dal Parlamento. Nei suoi primi due anni a Montecitorio Meloni è stata vicepresidente della Camera, per poi ricoprire la carica di ministro della Gioventù dal 2008 al 2011. Adesso però c’è stato il grande passo, con l’approdo a Palazzo Chigi a seguito dell’exploit alle elezioni del 2022.

Presidente di Fratelli d’Italia dal 2014, anno della sua fondazione, Giorgia Meloni può vantare un curriculum politico di tutto rispetto: vediamo allora quanto percepisce di stipendio, dando uno sguardo anche alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi anni e al patrimonio della premier.

Quanto guadagna Giorgia Meloni? Lo stipendio della premier

Compresa quella da poco iniziata, Giorgia Meloni è alla sua quinta legislatura. Entrata per la prima volta a Montecitorio tra le fila di Alleanza Nazionale, è poi confluita nel Popolo della Libertà per uscirne nel 2014, anno in cui ha fondato Fratelli d’Italia.

Attualmente i deputati hanno diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, i deputati ricevono ogni mese uno stipendio pari a 13.971,35 euro, che è anche la retribuzione di Meloni. I parlamentari hanno diritto, inoltre, a un assegno di fine mandato che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo.

Ora che è diventata presidente del Consiglio, Meloni avrebbe diritto a circa 80.000 euro all’anno per uno stipendio da 6.700 euro al mese, meno di quello di un parlamentare; per Il Fatto Quotidiano comunque la premier avrebbe rinunciato all’indennità da capo del governo mantenendo quella da deputato.

Il patrimonio complessivo di Giorgia Meloni

In nome della trasparenza, da tempo sul sito della Camera dei Deputati vengono pubblicate le varie dichiarazioni dei redditi di tutti i deputati. Giorgia Meloni non fa eccezione a questa prassi.

L’ultima dichiarazione dei redditi presentata è quella del 2023, relativa al 2022 quando Meloni è diventata premier a ottobre mentre nei restanti mesi è stata una “semplice” deputata, presenta un reddito complessivo pari a 293.531 euro.

Nella precedente dichiarazione dei redditi, quella 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta, il reddito complessivo era stato, invece, di 160.706 euro.

Tra la dichiarazione dei redditi 2022 e quella 2023 ci sarebbe così una differenza di oltre 130.000 euro. Come si legge su La Nuova Sardegna “a far schizzare il patrimonio della presidente del Consiglio i diritti d’autore del suo libro -’Io sono Giorgia’- che ha accompagnato la sua corsa a Palazzo Chigi segnando un record di vendite”. Inoltre ci sarebbe anche “la vendita di abitazione e relativa pertinenza e l’acquisto di nuova abitazione, ovvero del villino acquistato all’Eur nella primavera scorsa”.

Il reddito di Giorgia Meloni dal 2008 ad oggi

Nella dichiarazione del 2021 che si riferisce al 2020 come periodo di imposta, il reddito complessivo della leader di Fratelli d’Italia è stato di 134.206 euro: meno del 2022 ma oltre 30.000 euro in più rispetto agli anni precedenti.

Nella dichiarazione dei redditi del 2020 infatti, che si riferisce al 2019 come periodo di imposta, Giorgia Meloni ha fatto registrare un reddito complessivo pari a 100.456 euro.

Per quanto riguarda la dichiarazione del 2019, in merito ai guadagni registrati nel 2018, la Meloni ha dichiarato un reddito complessivo di 98.471 euro in linea con quello di molti altri suoi colleghi alla Camera.

La stessa cifra è stata dichiarata anche nel 2018. Oltre a un appartamento di proprietà a Roma e una Mini Cooper SD del 2015, la leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato anche due contributi per le spese della campagna elettorale rispettivamente di 15.000 e 20.000 euro.

Lo stesso identico importo, 98.471 euro, è stato poi dichiarato dalla Meloni nel 2017. Nel 2013 invece il totale è stato leggermente superiore arrivando a 99.449 euro.

Andando indietro nel tempo, secondo la dichiarazione del 2012 (in riferimento ai redditi generati nel 2011 anno in cui, fino a novembre, è stata in carica come ministro della Gioventù) i suoi guadagni sono stati pari a 161.300 euro.

Nella dichiarazione dei redditi del 2011, in merito al 2010, anno in cui ha ricoperto per tutti e dodici i mesi il ruolo di ministro, i guadagni sono stati maggiori e pari a 169.903 euro.

La dichiarazione del 2008 infine, relativa a quando l’anno prima era vicepresidente della Camera, è stata pari a 183.996 euro.

In totale da quando Giorgia Meloni è stata eletta deputata per la prima volta, dal maggio del 2006, sommando le varie dichiarazioni dei redditi si può affermare senza margine d’errore che la presidente di Fratelli d’Italia ha dichiarato guadagni complessivi per oltre 1,6 milioni di euro.