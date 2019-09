Ministri nuovo governo PD-M5S: i nomi dei papabili

Chi saranno i ministri del nuovo governo a guida PD e M5S? Sono ore concitate e decisive per la politica italiana. La prima bozza del programma è stata pubblicata, ed entro domani Conte scioglierà la riserva e proporrà a Mattarella la lista dei nuovi ministri scelti.

Lista che porrà fine alla giostra dei totoministri che va avanti da giorni. Sciolto il nodo del vicepremier, che non ci sarà, come annunciato da Luigi Di Maio, vediamo ora chi sono tutti i possibili ministri del Conte bis secondo i rumor.

Interno

In assenza della figura del vicepremier, la carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio potrebbe andare al vicesegretario del PD Paola De Micheli. Chi prenderà il posto di Salvini all’Interno? Un nome papabile è quello di Luciana Lamorgese, ex prefetto di Milano, che si aggiunge ad altri nomi in pole position: Andrea Orlando (vicesegretatio PD ed ex ministro della Giustizia), Franco Gabrielli (capo della Polizia), Mario Morcone, capo di gabinetto di Minniti, e lo stesso Marco Minniti.

Giustizia e Difesa

La carica di Guardasigilli di Alfonso Bonafede, già ministro M5S alla Giustizia nel precedente governo, potrebbe essere confermata. Al ministero della Difesa non è ancora chiaro se verrà riconfermata la ministra Elisabetta Trenta, o subentrerà il dem Lorenzo Guerini, già presidente Copasir.

Lavoro e Sviluppo Economico

A questo giro la carica di Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, dovrebbe essere sdoppiata. In corsa per il Lavoro troviamo due nomi della squadra PD: Giuseppe Provenzano (quotato anche per le Politiche giovanili) e Teresa Bellanova. Al Mise potrebbe andare Stefano Buffagni, già sottosegretario M5S alla Presidenza, oppure Graziano Delrio, ex ministro delle Infrastrutture.

Economia e Affari Europei

Dario Scannapieco, numero due della Banca Europea per gli Investimenti, sarebbe in lizza per l’Economia. In corsa per uno dei dicasteri più influenti, nel caso in cui Tria non fosse confermato (ipotesi altamente probabile), ci sarebbero anche Antonio Misiani, capogruppo PD in Commissione Bilancio; Roberto Gualtieri, tre volte deputato europeo e a capo della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento UE; Pier Carlo Padoan, che ha già rivestito il ruolo sotto Renzi e Gentiloni, dal 2014 al 2018.

Al posto di Lorenzo Fontana agli Affari europei potrebbe subentrare Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo della regione Lazio.

Cultura e Istruzione

I dem potrebbero accaparrarsi il Ministero della Cultura, con il nome di Anna Ascani in pole position. Per quanto riguarda il MIUR, si è fatto il nome del presidente dell’Antimafia Nicola Morra, dei 5 Stelle.

Esteri

Per il Ministero degli Esteri, il PD starebbe pensando a Paolo Gentiloni, che ha già ricoperto il ruolo durante il governo Renzi. L’attuale inquilino della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi, dovrebbe poi vedersela con Riccardo Fraccaro, nome su cui spinge il fronte 5 Stelle.

Giustizia

Il ministero della Giustizia dovrebbe andare ai 5 Stelle, ma finché non si scioglierà il nodo vicepremier ogni ipotesi sarà da prendere in considerazione. Alfonso Bonafede potrebbe essere confermato, mentre Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora sono i più quotati al momento rispettivamente per Riforme e Pari Opportunità.

I pentastellati potrebbero ottenere la conferma di Giulia Grillo alla Sanità (anche se alcuni rumors vogliono l’arrivo di Pierpaolo Sileri), di Sergio Costa all’Ambiente, e di Elisabetta Trenta alla Difesa.

Infrastrutture e Trasporti

Per le Infrastrutture il nome più papabile è quello di Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, che potrebbe giocarsela con Graziano Delrio, già titolare del dicastero sotto Renzi e Gentiloni, e con Roberto Morassut, anch’egli del PD. Quel che sembra ormai certo è che Toninelli non verrà riconfermato.