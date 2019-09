Chi è Roberto Speranza? È una domanda al momento ricorrente, dopo che è stata ufficializzata la lista dei ministri del Conte bis, che va quindi a formare la nuova squadra di governo presentata al Quirinale.

In questa c’è il nome di Roberto Speranza, esponente di Liberi e Uguali e ora nuovo ministro della Salute pronto a prendere il posto di Giulia Grillo, che ricopriva l’incarico per l’esecutivo gialloverde.

In quota Leu, Speranza rappresenta una sorpresa - non certo l’unica - per quanto riguarda la formazione appena concretizzatasi e in procinto di essere presentata a Mattarella, visto che sembrava praticamente certo che il dicastero dovesse restare tra le mani del Movimento 5 Stelle.

Ma così non è stato, e vale la pena ora dare un’occhiata a storia ed excursus politico per capire chi è Roberto Speranza.

Chi è Roberto Speranza, nuovo ministro della Salute

Classe 1979, è nato a Potenza, città dove è di fatto partita la sua esperienza politica quando aveva appena 25 anni, con l’elezione a consigliere comunale per i Democratici di Sinistra.

A questa è arrivato appena dopo la laurea in scienze politiche alla Luiss, e ancora prima del dottorato di ricerca in storia.

Dopo diverse esperienze sempre a sinistra, nel 2009 viene eletto segretario regionale del PD della Basilicata, mentre diventa capogruppo del Partito Democratico alla Camera nel marzo del 2013, per poi abbandonare la carica poco più di due anni dopo, ad aprile del 2015.

La sua carriera nel Partito democratico termina nel 2017, quando fonda Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, nuovo partito che raggruppa diverse figure politiche provenienti da Pd e Sinistra Italiana.

Storia più recente è invece la candidatura con Liberi e Uguali del 2018 in occasione delle elezioni politiche, in cui viene eletto deputato nella circoscrizione Toscana, non abbandonando però Articolo 1 - MDP, di cui è Segretario dall’aprile del 2019.

Composto e dai modi particolarmente calmi, è stato in grado di ritagliarsi un ruolo cruciale negli anni all’interno del Partito Democratico, che ha poi abbandonato nel 2015 per protestare contro la fiducia posta da Renzi sull’Italicum, nuova legge elettorale.

Di cosa si occuperà il nuovo ministro della Salute

Organo centrale del Servizio sanitario nazionale, verosimilmente una delle prerogative del Ministero diretto da Speranza sarà rappresentata dalle modifiche al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Già nel marzo del 2018 infatti aveva firmato un disegno di legge che proponeva l’abolizione del superticket, ovvero la tassa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

A copertura proponeva gli stanziamenti in arrivo dalla legge di bilancio del 2018 e le entrate derivanti dall’abolizione della deduzione forfettaria dei canoni di locazione.

Tuttavia l’iter di lavoro sarà tutto da chiarire e definire in corsa, considerando che appariva scontato solo fino a poche ore fa che il Ministero della Salute restasse in quota M5s, con la conferma di Giulia Grillo.

Solo in tarda mattinata il vertice di Palazzo Chigi ha definito che il dicastero sarebbe passato a Liberi e Uguali, aprendo la strada a uno scenario ora completamente nuovo.