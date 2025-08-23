Abbonati

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

Tim Harford

23 Agosto 2025 - 07:18

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante ancora più interessante. Ma quali mestieri sono davvero al sicuro dalla automazione intelligente?

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

Seguici su

Man mano che l’intelligenza artificiale diventa sempre più capace, qualche lavoro è davvero al sicuro? “Mi sono quasi convinto che il lavoro più sicuro al mondo sia probabilmente quello del giardiniere”, ha confessato recentemente Martin Wolf, capo commentatore economico del Financial Times Sembrava sensato. Ci sono cose che i computer proprio non sanno fare.

Non è del tutto chiaro quanto davvero lo spaventapasseri laser o il robot minaccino i posti di lavoro dei giardinieri, ma questo ci ricorda che c’è una differenza tra un lavoro e un compito. La maggior parte dei lavori è un insieme di compiti interconnessi.
Un giardiniere fa di tutto: taglia l’erba, estirpa le erbacce, diagnostica parassiti, progetta spazi esterni, o – più difficile di tutto – comunica con clienti difficili. Diversi sistemi di AI potrebbero aiutare in molte di queste attività. Ma il risultato probabile non è la scomparsa del giardiniere, bensì la trasformazione del ruolo. [...]

Money

​ ​

Argomenti

# Disoccupazione
# Lavoro
# Settore tecnologia
# Intelligenza artificiale

23 agosto 2025

Selezionati per te

