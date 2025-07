Riunione BCE oggi 24 luglio, stop Lagarde a taglio tassi? Aggiornamenti LIVE

Arriva oggi, giovedì 24 luglio, l’ultimo BCE Day prima della pausa estiva, che vedrà la presidente dell’istituzione Christine Lagarde & colleghi annunciare l’attesissima decisione sui tassi di interesse dell’area euro.

Fermi tutti ai tagli dei tassi nonostante lo schiaffo dei dazi di Trump in arrivo? Dovrebbe essere questo l’esito della riunione odierna del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, pronta a confermare lo status quo, secondo il consensus degli analisti e di diversi economisti.

Secondo le previsioni, i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno dunque lasciati fermi rispettivamente al 2%, al 2,15% e al 2,40%.

L’annuncio della BCE sui tassi di interesse è atteso per le 14.15 ora italiana. Seguirà, alle 14.45, la conferenza stampa con cui la presidente Christine Lagarde risponderà alle domande dei giornalisti, spiegando le decisioni di politica monetaria appena comunicate. Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

BCE, attesa per verdetto tassi di Lagarde con spada Damocle dazi Trump Mercati in attesa del verdetto sui tassi dell’area euro, con la BCE di Christine Lagarde che dovrebbe lasciarli fermi dopo gli otto tagli avviati il 6 giugno 2024, quando ha dato il via all’allentamento della restrizione monetaria precedentemente varata, in modo incessante, per combattere la piaga dell’inflazione. Gli aggiornamenti in diretta di Money.it dell’ultimo BCE-Day prima della pausa estiva. 10:50 Inserisci titolo Sul mercato del forex e in attesa dell’annuncio sui tassi della BCE, il rapporto EUR-USD è quasi ingessato, in lieve discesa, a quota $1,1762. La corsa dell’euro è una delle ragioni principali che le colombe hanno addotto più volte per cercare di convincere Christine Lagarde a procedere con maggiore determinazione all’allentamento della politica monetaria. Il vice di Lagarde, ovvero il vicepresidente della BCE Louis de Guindos, ha anche presentato nelle ultime settimane una sorta di soglia pericolo per il cambio euro-dollaro, mentre c’è chi, già da un po’, ha ricordato le minacce disinflazionistiche, se non deflazionistiche, rappresentate dal rafforzamento della moneta unica, chiedendo a Lagarde di sfornare un vero e proprio bazooka. leggi anche Tassi BCE, tagli non bastano più? L’appello con l’Italia che fa paura: “Lagarde sforni bazooka, il tempo sta scadendo” 09:37 Deutsche Bank, azioni in rally alla borsa di Francoforte Alla borsa di Francoforte in evidenza il trend delle azioni di Deutsche Bank, che balzano di oltre il 4% dopo la pubblicazione dei conti. La prima banca tedesca ha annunciato di avere concluso il secondo trimestre del 2025 con un utile netto attribuibile agli azionisti pari a 1,485 miliardi di euro, meglio degli 1,2 miliardi stimati da Reuters. La redditività si è confermata in forte ripresa rispetto alla perdita di 143 milioni sofferta nel secondo trimestre del 2024, quando gli utili erano stati colpiti dagli accantonamenti legali collegati al takeover di Postbank da parte di Deutsche Bank. I ricavi del gruppo bancario si sono attestati nel secondo trimestre del 2025 a 7,804 miliardi di euro, in linea praticamente con i 7,76 miliardi di euro previsti da LSEG. 09:34 Spread BTP-Bund attorno a quota 85, rendimenti 10 anni in rialzo al 3,50% Spread BTP-Bund a 10 anni in lieve calo a 85 punti base circa nel giorno della decisione sui tassi della BCE. I rendimenti dei BTP a 10 anni salgono di 4 punti base al 3,50%. 09:21 Borse europee su con speranze dazi Trump. Ftse Mib azzera rialzi, STM affonda -12% Positivo il trend delle borse europee, che prezzano la possibilità di un imminente accordo commerciale sui dazi tra l’Unione europea e l’amministrazione USA di Donald Trump. Dopo aver scioccato Bruxelles una decina di giorni fa annunciando dazi del 30% sui beni che gli Stati Uniti importano dall’UE, a partire dal prossimo 1° agosto, Trump nelle ultime ore si è confermato più flessibile affermando che, se l’Europa “aprirà i suoi mercati ai prodotti USA, abbasseremo i dazi”. Le indiscrezioni puntano su uno scenario di dazi contro l’Europa del 15%, anche se i dazi imposti sull’acciaio rimarrebbero comunque fermi al 50%, stando ad alcune fonti vicine ai negoziati tra Bruxelles e Washington. In attesa dell’annuncio sia di un ipotetico accordo commerciale che delle decisioni di politica monetaria della BCE, l’indice di riferimento Stoxx Europe 600 avanza dello 0,65%. Bene la borsa di Francoforte, che sale di oltre l’1%, mentre la borsa di Parigi segna un progresso pari a +0,60%. Occhio al Ftse Mib di Piazza Affari che, zavorrato dal crollo di STMicroelectronics pari a -12%, azzera i guadagni, segnando ora un progresso pari ad appena +0,08%. Male anche Moncler, che scivola di oltre il 4%, scontando anch’essa la pubblicazione dei conti da parte del colosso del lusso italiano. 09:0333 Piazza Affari, Ftse Mib +1%. Tra i titoli migliori UniCredit, Saipem, BPER L’indice Ftse Mib di Piazza Affari ha aperto la giornata di contrattazioni di oggi in rialzo dell’1%, a quota 41.105,36 punti, in attesa dell’annuncio sui tassi della BCE di Christine Lagarde. Titoli migliori si confermano UniCredit, che continua a salire all’indomani della pubblicazione dei conti record e anche dopo la decisione del CEO Andrea Orcel di mollare la presa su Banco BPM. Tra le azioni che riportano la performance migliore anche Prysmian, Saipem, BPER Banca.

Incognita dazi permane, la BCE dice stop a ciclo taglio tassi Con l’inflazione dell’Eurozona che rimane sotto controllo, nei pressi proprio di quel target del 2% a cui la BCE ambisce, a fronte di una crescita dell’economia dell’Eurozona piuttosto anemica, Francoforte avrebbe più di un motivo per continuare a tagliare i tassi di interesse, per cercare di dare una sferzata alla crescita del PIL del blocco. Peccato che di mezzo ci siano diversi fattori che rendono un’impresa alquanto ardua, per la Banca centrale europea, riuscire ad anticipare la futura direzione dei prezzi dell’Eurozona, dunque di quelle pressioni inflazionistiche che, dopo essere schizzate nel 2022, Lagarde è riuscita faticosamente a rimettere in riga, alzando in modo incessante i tassi a partire da quell’anno fino al settembre del 2023. La ritirata dell’inflazione avvenuta grazie a quelle strette monetarie ha consentito poi alla BCE di iniziare ad allentare la restrizione monetaria, con il primo taglio dei tassi arrivato il 6 giugno del 2024. Non si può certo negare il fatto che il lavoro teso a blindare i fondamentali economici dell’Eurozona, Lagarde l’abbia fatto eccome, continuando a tagliare il costo del denaro, fino all’ultima sforbiciata della riunione del 5 giugno scorso. Vero però anche che Lagarde si è mossa sempre con una cautela che è diventata ormai proverbiale, assillata dalla preoccupazione costante che l’inflazione potesse tornare a rialzare la testa in qualsiasi momento. Di qui, la decisione di annunciare sempre tagli mini, pari ad appena 25 punti base, a dispetto degli appelli a volte accorati lanciati dal fronte delle colombe. L’annuncio dei dazi di Trump ha complicato inevitabilmente la missione della BCE, scalfendo la capacità stessa dello staff della banca centrale - ma anche della Fed e di altre istituzioni - di formulare previsioni attendibili: non solo a causa dell’impatto negativo che in teoria quelle tariffe dovrebbero avere sulla crescita dell’inflazione e del PIL dell’area euro ma anche, nel caso dell’Eurotower, per la risposta che l’Unione europea potrebbe decidere di dare a quei dazi. La BCE di Lagarde sta inoltre valutando anche gli effetti di alcune scelte che Bruxelles ha già fatto per rispondere ad altre necessità di natura geopolitica, tra cui quella di dotarsi di un esercito comune, incrementando le spese per la difesa. Una mossa che avrebbe effetti di per sé inflazionistici, così come li avrebbe il bazooka fiscale concepito dalla Germania. Di qui, la necessità della Banca centrale europea di considerare forze contrarie, che rendono al momento decisamente difficile riuscire a elaborare il futuro del PIL e dell’inflazione del blocco. Si può dire inoltre anche che la BCE ha la coscienza a posto: dopo aver annunciato ben otto tagli dei tassi dal giugno del 2024, è stata la stessa Lagarde a rivendicare che la banca centrale versa in una “buona posizione”, avallando così la prospettiva di tassi lasciati fermi nella riunione di oggi. D’altronde, il PIL dell’Eurozona non sta lanciando nessun alert di recessione, seppur impantanato in un ritmo di crescita pari allo zero virgola; e questo significa che, secondo Francoforte, non c’è alcun bisogno, per ora, di lanciare un qualsiasi salvagente all’economia europea.