La BCE mette in pausa tagli tassi con rebus dazi Trump. Parla Lagarde. Aggiornamenti LIVE

Come da attese, nella giornata di oggi giovedì 24 luglio, in occasione dell’ultimo BCE Day prima della pausa estiva, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea capitanata da Christine Lagarde ha lasciato invariati i tassi di interesse dell’area euro.

Di conseguenza, i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono rimasti fermi rispettivamente al 2%, al 2,15% e al 2,40%.

La presidente della BCE Christine Lagarde ha preso la parola nella conferenza stampa iniziata alle 14.45 per commentare e spiegare la decisione presa dall’Eurotower e per rispondere alle domande dei giornalisti. Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

L’indice Ftse Mib di Piazza Affari ha aperto la giornata di contrattazioni di oggi in rialzo dell’1%, a quota 41.105,36 punti, in attesa dell’annuncio sui tassi della BCE di Christine Lagarde.

Il vice di Lagarde, ovvero il vicepresidente della BCE Louis de Guindos, ha anche presentato nelle ultime settimane una sorta di soglia pericolo per il cambio euro-dollaro , mentre c’è chi, già da un po’, ha ricordato le minacce disinflazionistiche, se non deflazionistiche, rappresentate dal rafforzamento della moneta unica , chiedendo a Lagarde di sfornare un vero e proprio bazooka.

Sul mercato del forex e in attesa dell’annuncio sui tassi della BCE, il rapporto EUR-USD è quasi ingessato, in lieve discesa, a quota $1,1762 . La corsa dell’euro è una delle ragioni principali che le colombe hanno addotto più volte per cercare di convincere Christine Lagarde a procedere con maggiore determinazione all’allentamento della politica monetaria .

Giù dopo la pubblicazione dei conti anche Moncler, il cui titolo sconta anch’esso la diffusione della trimestrale, che ha messo in evidenza un utile netto di gruppo di 153,5 milioni di euro, in ribasso rispetto ai 180,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente .

In forte ribasso anche le azioni della Banca Popolare di Sondrio , mentre procede la conquista finale della banca valtellinese da parte di BPER con il proseguio della riapertura dei termini per aderire all’OPAS . Il titolo scivola del 5,6% circa.

Dopo aver avviato la sessione odierna in territorio positivo, il Ftse Mib della Borsa di Milano ha virato quasi subito in rosso , affossato dai sell che si sono abbattuti subito sulle azioni del colosso dei chip STMicroelectronics , a seguito della pubblicazione dei conti.

Borse europee contrastate in attesa dell’annuncio sui tassi della BCE, in arrivo alle 14.15 ora italiana .

Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell’ambito del proprio mandato per assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine e per preservare l’ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi.

I portafogli del PAA e del PEPP si stanno riducendo a un ritmo misurato e prevedibile , dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato, il Consiglio direttivo seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione . In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.

“Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. L’inflazione è pari attualmente al nostro obiettivo del 2% a medio termine. Le nuove informazioni sono sostanzialmente in linea con la valutazione precedente del Consiglio direttivo circa le prospettive di inflazione. Le pressioni interne sui prezzi hanno continuato ad attenuarsi, a fronte di un rallentamento dei salari. Anche grazie alle passate riduzioni dei tassi di interesse decise dal Consiglio direttivo, sinora l’economia ha mostrato nel complesso buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale . Al tempo stesso, il panorama resta eccezionalmente incerto, soprattutto a causa delle controversie commerciali. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine.

Subito dopo l’annuncio sui tassi da parte della BCE e in attesa delle dichiarazioni della presidente della BCE Christine Lagarde, in occasione della conferenza stampa che inizierà alle 14.45 ora italiana , il rapporto EUR-USD punta ulteriormente verso il basso, perdendo lo 0,16%, a quota $1,1751.

Riguardo al PIL, Lagarde ha ammesso che la crescita del primo trimestre in Eurozona è stata sorprendentemente solida, anche grazie “ all’aumento dei consumi e degli investimenti ”: fenomeno che non si è verificato, ha tenuto a precisare, solo in Irlanda. Certo, “ i rischi per la crescita rimangono orientati verso il basso a causa delle tensioni commerciali globali ” e “ il deterioramento del sentiment di mercato potrebbe dar vita a una maggiore avversione al rischio ”, così come “ le tensioni geopolitiche potrebbero rappresentare una fonte maggiore di incertezza ”.

“ Non puntiamo a nessun rapporto di cambio specifico ”. Così Lagarde nel rispondere ai recenti movimenti del rapporto euro-dollaro, che ha puntato verso l’alto a causa della crisi della fiducia che ha colpito la valuta americana. Nessun allarme dunque per ora riguardo al rischio di un processo disinflazionistico troppo pronunciato che, a causa della solidità dell’euro, potrebbe interessare l’Eurozona. Lagarde ha affermato che “ gli indicatori relativi all’inflazione sottostante suggeriscono che l’inflazione si stabilizzerà al target ” deciso dalla BCE, pari al 2%, mettendo in evidenza che “ i costi del lavoro hanno continuato a rallentare ” e aggiungendo che “ le aspettative sull’inflazione di più lungo termine continuano a oscillare attorno al 2% ”. I “ salari continuano ad andare nella giusta direzione ”, ha detto ancora la numero uno della Banca centrale, pur ammettendo che “ l’outlook sull’inflazione è più incerto del solito ”.

Nelle proiezioni macroeconomiche della BCE “ è già contemplato lo scenario di un’inflazione dell’area euro che cresca al ritmo inferiore al target del 2% ”. Lo ha detto Lagarde nel corso della conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi. Ma la presidente della BCE non si è mostrata particolarmente preoccupata per il rischio dell’avvento di una disinflazione eccessiva , ricordando che ciò che interessa alla Banca centrale europea è il trend dell’inflazione nel medio periodo e facendo notare che, sotto questo punto di vista, le aspettative (sull’inflazione) rimangono ancorate ai desiderata dell’Eurotower .

“La crescita (dell’economia dell’area euro) è in linea se non migliore del nostro scenario di base” . Così la presidente della BCE rispondendo in conferenza stampa a una domanda che le è stata posta dai giornalisti. “Siamo fdiuciosi che gli shock inflazionistici siano alle nostre spalle”. Sul rischio di una disinflazione che possa trasformarsi in una deflazione, Lagarde ha detto che “ci saranno sempre quei due o tre governatori molto preoccupati di una inflazione che andrà al di sotto del target”. Ma il punto è che per ora la BCE naviga praticamente a vista, visto che “gli impatti disinflazionistici o inflazionistici non possono essere ancora determinati”. Ci saranno in ogni caso “colli di bottiglia a seguito dei dazi”, ha aggiunto.

Dopo aver tagliato i tassi di interesse dell’Eurozona per otto volte dal 6 giugno 2024 , la BCE di Christine Lagarde ha lasciato fermi, come da attese, i tassi di interesse dell’Eurozona.

Con l’inflazione dell’Eurozona che rimane sotto controllo, nei pressi proprio di quel target del 2% a cui la BCE ambisce, a fronte di una crescita dell’economia dell’Eurozona piuttosto anemica, Francoforte avrebbe più di un motivo per continuare a tagliare i tassi di interesse, per cercare di dare una sferzata alla crescita del PIL del blocco.

Peccato che di mezzo ci siano diversi fattori che rendono un’impresa alquanto ardua, per la Banca centrale europea, riuscire ad anticipare la futura direzione dei prezzi dell’Eurozona, dunque di quelle pressioni inflazionistiche che, dopo essere schizzate nel 2022, Lagarde è riuscita faticosamente a rimettere in riga, alzando in modo incessante i tassi a partire da quell’anno fino al settembre del 2023.

La ritirata dell’inflazione avvenuta grazie a quelle strette monetarie ha consentito poi alla BCE di iniziare ad allentare la restrizione monetaria, con il primo taglio dei tassi arrivato il 6 giugno del 2024.

Non si può certo negare il fatto che il lavoro teso a blindare i fondamentali economici dell’Eurozona, Lagarde l’abbia fatto eccome, continuando a tagliare il costo del denaro, fino all’ultima sforbiciata della riunione del 5 giugno scorso.

Vero però anche che Lagarde si è mossa sempre con una cautela che è diventata ormai proverbiale, assillata dalla preoccupazione costante che l’inflazione potesse tornare a rialzare la testa in qualsiasi momento.

Di qui, la decisione di annunciare sempre tagli mini, pari ad appena 25 punti base, a dispetto degli appelli a volte accorati lanciati dal fronte delle colombe.

L’annuncio dei dazi di Trump ha complicato inevitabilmente la missione della BCE, scalfendo la capacità stessa dello staff della banca centrale - ma anche della Fed e di altre istituzioni - di formulare previsioni attendibili: non solo a causa dell’impatto negativo che in teoria quelle tariffe dovrebbero avere sulla crescita dell’inflazione e del PIL dell’area euro ma anche, nel caso dell’Eurotower, per la risposta che l’Unione europea potrebbe decidere di dare a quei dazi.

La BCE di Lagarde sta inoltre valutando anche gli effetti di alcune scelte che Bruxelles ha già fatto per rispondere ad altre necessità di natura geopolitica, tra cui quella di dotarsi di un esercito comune, incrementando le spese per la difesa. Una mossa che avrebbe effetti di per sé inflazionistici, così come li avrebbe il bazooka fiscale concepito dalla Germania.

Di qui, la necessità della Banca centrale europea di considerare forze contrarie, che rendono al momento decisamente difficile riuscire a elaborare il futuro del PIL e dell’inflazione del blocco.

Si può dire inoltre anche che la BCE ha la coscienza a posto: dopo aver annunciato ben otto tagli dei tassi dal giugno del 2024, è stata la stessa Lagarde a rivendicare che la banca centrale versa in una “buona posizione”, avallando così la prospettiva di tassi lasciati fermi nella riunione di oggi.

D’altronde, il PIL dell’Eurozona non sta lanciando nessun alert di recessione, seppur impantanato in un ritmo di crescita pari allo zero virgola; e questo significa che, secondo Francoforte, non c’è alcun bisogno, per ora, di lanciare un qualsiasi salvagente all’economia europea.