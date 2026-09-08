30 azioni che possono salire di oltre il 30%, secondo gli analisti

Comprare azioni quando gli indici viaggiano vicino ai massimi storici è il contrario di quello che solitamente consigliano di fare, ma non sembra una pessima idea oggi, considerando che negli ultimi mesi il mercato americano è diventato meno caro di quanto fosse a inizio anno. Il motivo non è un calo dei prezzi ma una revisione al rialzo delle stime sugli utili. Secondo i dati di Yardeni Research citati da Kiplinger, il rapporto prezzo/utili prospettico dell’S&P 500 è sceso sotto quota 20, contro il 23,5 di un paio di mesi prima. Il PEG ratio, che rapporta la valutazione al ritmo di crescita atteso, è passato da oltre 1,4 di inizio 2026 a 0,8. Su quel parametro le azioni americane risultano circa il 40% meno care rispetto a febbraio. Il contesto, però, resta tutt’altro che tranquillo.
L’instabilità geopolitica tiene i mercati globali in tensione e il canale più delicato è quello energetico. Prezzi dell’energia più alti significano inflazione più alta, e questo mette la Federal Reserve in una posizione scomoda. Nel frattempo le stime sugli utili operativi continuano a salire e i margini netti restano sui livelli più alti da anni. Finché gli utili attesi crescono più rapidamente delle quotazioni, un titolo può risultare a sconto anche a valori elevati.
Abbiamo osservato la distanza tra la quotazione di mercato e il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il titolo, sulla base dei dati di S&P Global Market Intelligence. Applicandolo all’S&P 500 emergono 30 società con un potenziale di almeno il 30% sui successivi dodici mesi. Ricordiamo che il target price è uno strumento grezzo poiché misura una distanza tra due numeri, e non una probabilità che quella distanza venga colmata, e nessuna decisione di investimento può poggiare su un singolo parametro. E c’è di più. I titoli con il potenziale più elevato non sono necessariamente quelli che ricevono i giudizi migliori dagli stessi analisti che formulano quei target.
Attenzione: questi numeri hanno una data. Il potenziale è una frazione il cui denominatore cambia a ogni seduta, basta che il titolo salga perché il margine si riduca, senza che nessun analista abbia mosso un dito.
I 30 titoli dell’S&P 500 con il maggiore potenziale
|Ticker
|Società
|Target price
|Chiusura 04/09* ($)
|Upside %
|Rating
|CIEN
|Ciena
|557,29
|321
|73,61%
|Buy
|APP
|AppLovin
|528,32
|320,56
|64,81%
|Buy
|NRG
|NRG Energy
|188,75
|119,02
|58,59%
|Buy
|ORCL
|Oracle
|246,43
|158,78
|55,20%
|Buy
|GNRC
|Generac
|283,88
|187,35
|51,52%
|Buy
|CCL
|Carnival
|35,55
|23,51
|51,21%
|Buy
|MU
|Micron Technology
|1.521,62
|1.016,59
|49,68%
|Strong Buy
|AKAM
|Akamai Technologies
|157,43
|105,22
|49,62%
|Buy
|MPWR
|Monolithic Power Systems
|1.829,54
|1.223,86
|49,49%
|Strong Buy
|COHR
|Coherent
|416,09
|281,86
|47,62%
|Buy
|AVGO
|Broadcom
|527,88
|357,94
|47,48%
|Strong Buy
|MCHP
|Microchip Technology
|109,21
|74,17
|47,24%
|Buy
|VST
|Vistra
|219,72
|149,35
|47,12%
|Strong Buy
|CRH
|CRH
|138,38
|94,26
|46,81%
|Strong Buy
|FLEX
|Flex
|160,5
|109,51
|46,56%
|Strong Buy
|UAL
|United Airlines
|161,85
|111,38
|45,31%
|Strong Buy
|ON
|ON Semiconductor
|107,68
|74,38
|44,77%
|Buy
|DECK
|Deckers Outdoor
|122,81
|85,81
|43,12%
|Buy
|SATS
|EchoStar
|128,43
|89,79
|43,03%
|Strong Buy
|WDC
|Western Digital
|664,92
|467,46
|42,24%
|Buy
|SNPS
|Synopsys
|560,17
|393,84
|42,23%
|Buy
|JBL
|Jabil
|441,44
|310,57
|42,14%
|Strong Buy
|RDDT
|215,78
|154,46
|39,70%
|Buy
|APTV
|Aptiv
|66,61
|47,95
|38,92%
|Buy
|NXPI
|NXP Semiconductors
|311,1
|227,84
|36,54%
|Buy
|CHRW
|C.H. Robinson Worldwide
|199,84
|147,64
|35,35%
|Buy
|TRMB
|Trimble
|80,18
|59,47
|34,82%
|Strong Buy
|TMUS
|T-Mobile US
|243,38
|181,52
|34,08%
|Buy
|STX
|Seagate Technology
|1.125,00
|849,28
|32,47%
|Strong Buy
|NVDA
|Nvidia
|304,03
|230,36
|31,98%
|Strong Buy
*L’ultimo dato sul prezzo risale a venerdì 4 settembre 2026, data la chiusura di Wall Street nella giornata di lunedì per il Labor Day
Su 30 società, la parte largamente prevalente appartiene alla filiera tecnologica: semiconduttori, memorie, componentistica ottica, apparati di rete, software di progettazione. È l’effetto meccanico di un ciclo in cui le stime sugli utili corrono più veloci delle quotazioni e in cui gli analisti inseguono al rialzo i propri stessi target.
Il resto è un insieme eterogeneo (energia elettrica, trasporto aereo, logistica, crocieristica, calzature, telecomunicazioni) dove il potenziale nasce più da quotazioni compresse che da attese di crescita.
|DISCLAIMER
Le informazioni e le considerazioni contenute nel presente articolo non devono essere utilizzate come unico o principale supporto in base al quale assumere decisioni relative agli investimenti. Il lettore mantiene la piena libertà nelle proprie scelte d’investimento e la piena responsabilità nell’effettuazione delle stesse, poiché egli solo conosce la sua propensione al rischio e il suo orizzonte temporale. Le informazioni contenute nell’articolo sono fornite a mero scopo informativo e la loro divulgazione non costituisce e non è da considerarsi un’offerta o sollecitazione al pubblico risparmio.