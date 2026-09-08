30 azioni che possono salire di oltre il 30%, secondo gli analisti

Comprare azioni quando gli indici viaggiano vicino ai massimi storici è il contrario di quello che solitamente consigliano di fare, ma non sembra una pessima idea oggi, considerando che negli ultimi mesi il mercato americano è diventato meno caro di quanto fosse a inizio anno. Il motivo non è un calo dei prezzi ma una revisione al rialzo delle stime sugli utili. Secondo i dati di Yardeni Research citati da Kiplinger, il rapporto prezzo/utili prospettico dell’S&P 500 è sceso sotto quota 20, contro il 23,5 di un paio di mesi prima. Il PEG ratio, che rapporta la valutazione al ritmo di crescita atteso, è passato da oltre 1,4 di inizio 2026 a 0,8. Su quel parametro le azioni americane risultano circa il 40% meno care rispetto a febbraio. Il contesto, però, resta tutt’altro che tranquillo.

L’instabilità geopolitica tiene i mercati globali in tensione e il canale più delicato è quello energetico. Prezzi dell’energia più alti significano inflazione più alta, e questo mette la Federal Reserve in una posizione scomoda. Nel frattempo le stime sugli utili operativi continuano a salire e i margini netti restano sui livelli più alti da anni. Finché gli utili attesi crescono più rapidamente delle quotazioni, un titolo può risultare a sconto anche a valori elevati.

Abbiamo osservato la distanza tra la quotazione di mercato e il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il titolo, sulla base dei dati di S&P Global Market Intelligence. Applicandolo all’S&P 500 emergono 30 società con un potenziale di almeno il 30% sui successivi dodici mesi. Ricordiamo che il target price è uno strumento grezzo poiché misura una distanza tra due numeri, e non una probabilità che quella distanza venga colmata, e nessuna decisione di investimento può poggiare su un singolo parametro. E c’è di più. I titoli con il potenziale più elevato non sono necessariamente quelli che ricevono i giudizi migliori dagli stessi analisti che formulano quei target.

Attenzione: questi numeri hanno una data. Il potenziale è una frazione il cui denominatore cambia a ogni seduta, basta che il titolo salga perché il margine si riduca, senza che nessun analista abbia mosso un dito.

I 30 titoli dell’S&P 500 con il maggiore potenziale

Ticker Società Target price Chiusura 04/09* ($) Upside % Rating CIEN Ciena 557,29 321 73,61% Buy APP AppLovin 528,32 320,56 64,81% Buy NRG NRG Energy 188,75 119,02 58,59% Buy ORCL Oracle 246,43 158,78 55,20% Buy GNRC Generac 283,88 187,35 51,52% Buy CCL Carnival 35,55 23,51 51,21% Buy MU Micron Technology 1.521,62 1.016,59 49,68% Strong Buy AKAM Akamai Technologies 157,43 105,22 49,62% Buy MPWR Monolithic Power Systems 1.829,54 1.223,86 49,49% Strong Buy COHR Coherent 416,09 281,86 47,62% Buy AVGO Broadcom 527,88 357,94 47,48% Strong Buy MCHP Microchip Technology 109,21 74,17 47,24% Buy VST Vistra 219,72 149,35 47,12% Strong Buy CRH CRH 138,38 94,26 46,81% Strong Buy FLEX Flex 160,5 109,51 46,56% Strong Buy UAL United Airlines 161,85 111,38 45,31% Strong Buy ON ON Semiconductor 107,68 74,38 44,77% Buy DECK Deckers Outdoor 122,81 85,81 43,12% Buy SATS EchoStar 128,43 89,79 43,03% Strong Buy WDC Western Digital 664,92 467,46 42,24% Buy SNPS Synopsys 560,17 393,84 42,23% Buy JBL Jabil 441,44 310,57 42,14% Strong Buy RDDT Reddit 215,78 154,46 39,70% Buy APTV Aptiv 66,61 47,95 38,92% Buy NXPI NXP Semiconductors 311,1 227,84 36,54% Buy CHRW C.H. Robinson Worldwide 199,84 147,64 35,35% Buy TRMB Trimble 80,18 59,47 34,82% Strong Buy TMUS T-Mobile US 243,38 181,52 34,08% Buy STX Seagate Technology 1.125,00 849,28 32,47% Strong Buy NVDA Nvidia 304,03 230,36 31,98% Strong Buy

*L’ultimo dato sul prezzo risale a venerdì 4 settembre 2026, data la chiusura di Wall Street nella giornata di lunedì per il Labor Day

Su 30 società, la parte largamente prevalente appartiene alla filiera tecnologica: semiconduttori, memorie, componentistica ottica, apparati di rete, software di progettazione. È l’effetto meccanico di un ciclo in cui le stime sugli utili corrono più veloci delle quotazioni e in cui gli analisti inseguono al rialzo i propri stessi target.

Il resto è un insieme eterogeneo (energia elettrica, trasporto aereo, logistica, crocieristica, calzature, telecomunicazioni) dove il potenziale nasce più da quotazioni compresse che da attese di crescita.