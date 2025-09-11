Riunione BCE oggi, Lagarde annuncia decisione tassi. Ma non solo - LIVE

Il BCE Day, il primo dopo la pausa estiva della Banca centrale europea, è finalmente arrivato. Oggi, giovedì 11 settembre 2025, il Consiglio direttivo annuncerà la decisione presa sui tassi di interesse dell’area euro. Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

L’annuncio sui tassi arriverà di consueto alle 14.15, per via di un comunicato che sarà diffuso al termine della riunione della BCE.

Seguirà, alle 14.45, la conferenza stampa nel corso della quale la presidente della BCE Christine Lagarde risponderà alle domande dei giornalisti, dopo un discorso introduttivo che spiegherà le decisioni di politica monetaria adottate oggi.

Per la riunione della BCE di oggi, analisti e mercati puntano su un nulla di fatto per la seconda volta consecutiva, dopo la prima pausa del ciclo dei tagli decisa annunciata dopo l’ultima riunione dello scorso 24 luglio: i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale dovrebbero dunque essere lasciati rispettivamente al 2%, al 2,15% e al 2,40%.

Lo spread della Francia è stato il grande protagonista di queste ultime sessioni, soprattutto lo spread Francia-Italia a 10 anni, che si è azzerato per la prima volta nella storia dell’Eurozona lo scorso martedì 9 settembre. Oggi la differenza tra i rendimenti degli OAT e dei BTP è di appena 1 punto base, con i primi che viaggiano al 3,45% e i secondi pari al 3,46% .

L’indice benchmark di Piazza Affari Ftse Mib ha aperto la giornata di contrattazioni segnando un lieve rialzo a quota 42.105,75 punti. Tra le azioni, scatta in cima al listino di oltre il 4%. Bene anche Tenaris, Mediobanca, mentre sono sotto pressione Ferrari, Stm, Leonardo e Banco BPM, che spiccano tra i titoli peggiori.

Gli economisti non prevedono particolari scostamenti rispetto alle proiezioni di giugno, che puntano su una crescita media del PIL dell’area euro dello 0,9% nel 2025, dell’1,1% nel 2026 e dell’1,3% nel 2027, e su una inflazione headline media del 2% nel 2025, dell’1,6% nel 2026 e del 2,0% nel 2027 .

L’Eurotower alzerà il velo anche sulle nuove previsioni economiche - sul PIL e sull’inflazione del blocco - del suo staff , a seguito dell’accordo sui dazi che è stato siglato tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump , alla fine di luglio.

Nel decidere le prossime mosse sui tassi di interesse dell’area euro, anche per il resto dell’anno 2025, la BCE di Christine Lagarde non deve più valutare ’soltanto’ la mole già notevole di fattori che interessano l’economia e l’inflazione dell’Eurozona, ovvero l’impatto dei dazi inflitti all’Europa dall’amministrazione di Donald Trump, e le conseguenze del bazooka fiscale e delle maggiori spese per la difesa stabilite dall’Unione europea, in un contesto di escalation di tensioni geopolitiche, con la guerra in Ucraina e il conflitto in Medioriente.

Ora c’è anche il grattacapo (in realtà l’ennesimo, da quando il presidente francese Emmanuel Macron ha preso la decisione di indire in Francia le elezioni anticipate) di una Parigi impegnata a tamponare la forte crisi politica di nuovo deflagrata nel Paese, con la fine del governo Bayrou. Macron ha nominato Sébastien Lecornu nuovo premier francese, affidando a lui il compito di formare una nuova squadra di governo.

Tutto, mentre sui mercati sale l’ansia per una carrellata di annunci che rischiano di alimentare ulteriori tensioni e mentre nelle strade di Parigi esplodono la rabbia e il malcontento dei cittadini.

La Banca centrale europea sarà costretta a blindare gli OAT, i Titoli di Stato francesi?

In attesa di scoprire cosa emergerà dalle dichiarazioni che saranno rilasciate in conferenza stampa dalla presidente della BCE Christine Lagarde, Konstantin Veit, Portfolio Manager di PIMCO, scrive nella nota “BCE, l’area Goldilocks” di prevedere, così come stimato dal consensus degli analisti e dagli altri esperti, che la Banca centrale europea confermerà oggi, per l’appunto, lo status quo per la seconda volta consecutiva.

Il tasso sui depositi rimarrà dunque invariato al 2%, “un livello che probabilmente è considerato dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo come il punto medio di un intervallo di politica neutrale nell’area dell’euro ”.

Nel ricordare che Lagarde ha detto nell’ultima riunione di luglio che “ ci troviamo in una buona posizione ”, Veit ha scritto di condividere questa opinione: “Concordiamo sul fatto che non vi sia motivo per la BCE di modificare la propria politica in questa fase, con l’inflazione in linea con l’obiettivo, la crescita in linea con il trend e il tasso sui depositi al punto medio di un intervallo neutrale ”.

Per quanto riguarda le nuove proiezioni dello staff, che si confermeranno l’altro grande annuncio, oltre a quello sui tassi, della riunione della BCE di oggi queste, secondo il gestore di PIMCO, “ terranno conto dell’accordo commerciale UE-USA che, secondo la BCE , stabilisce un dazio medio effettivo stimato tra il 12% e il 16% sulle importazioni statunitensi di beni provenienti dall’area dell’euro”.

Ma le incognite, a dispetto di quell’accordo sui dazi, permangono: “Sebbene l’accordo abbia ridotto l’incertezza in materia di politica commerciale, permangono tuttavia residui di incertezza sui dazi, che difficilmente scompariranno del tutto sotto l’attuale amministrazione statunitense”.

Tornando all’outlook della Banca centrale europea che si conoscerà oggi, l’esperto di PIMCO ha ricordato che, dalle ultime previsioni economiche dello staff comunicate a giugno, è emerso che le attese sono di “una crescita media del PIL dell’area euro dello 0,9% nel 2025, dell’1,1% nel 2026 e dell’1,3% nel 2027, e di una inflazione headline media del 2,0% nel 2025, dell’1,6% nel 2026 e del 2,0% nel 2027 ”.

“I dati ricevuti da allora”, ha precisato il gestore, “ compreso l’accordo commerciale UE-USA, non modificano in modo significativo tali prospettive e prevediamo solo variazioni marginali rispetto a giugno”, il che significa che “nel complesso, riteniamo che i rischi per le prospettive di inflazione a medio termine rimangano sostanzialmente equilibrati”.

Dunque, “ pensiamo che la BCE vorrà preservare il margine di manovra della politica convenzionale e mirerà a ridurre al minimo il rischio di dover invertire la rotta poco dopo aver raggiunto il tasso terminale. Inoltre, la valutazione della strategia per il 2025 offre alla BCE un ulteriore margine di manovra, suggerendo una tolleranza leggermente superiore per deviazioni modeste dell’inflazione dall’obiettivo in entrambe le direzioni, a condizione che le aspettative di inflazione rimangano ancorate ”.

Contrariamente ai falchi, che hanno già scritto la parola fine al ciclo di allentamento monetario avviato dalla BCE lo scorso 6 giugno 2024, PIMCO ritiene probabile, in linea con “quanto prezzato dal mercato”, un ulteriore taglio dei tassi, “al fine di proteggere la proiezione ’in linea con l’obiettivo’ del 2% per il 2027”. Allo stesso tempo, pur se l’opzione di un nuovo taglio non viene esclusa, “ riteniamo più probabile che il ciclo di tagli sia già concluso con l’attuale tasso del 2% ”.

Diversi sono infatti gli economisti che hanno ritirato le loro previsioni di ulteriori tagli dei tassi. I mercati prezzano invece l’arrivo di un nuovo taglio, entro l’estate del 2026, con una probabilità piuttosto alta, pari al 70%.