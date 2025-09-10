Perché le azioni Nexi vanno KO a Piazza Affari

Tonfo per le azioni Nexi, che crollano sul Ftse Mib di Piazza Affari di più del 6,5%, confermandosi le peggiori del listino benchmark della borsa di Milano.

I titoli vengono scaricati dopo la pubblicazione di una nota che porta la firma degli analisti di Barclays Grégoire Hermann,

Sven Merkt e Alice Jennings, diffusa nelle ultime ore. Nota dal titolo “ Domestic stronghold at risk ”, ovvero “Fortezza domestica a rischio”, in cui si legge che “la roccaforte italiana Nexi è minacciata da una veloce erosione delle barriere all’ingresso”.

Tradotto: la competizione nel business dei pagamenti digitali, mercato in cui opera il gruppo, è sempre più agguerrita, in Italia.

Nexi, incubo a Piazza Affari, con azioni che affondano. Pesa il downgrade sul target price da Barclays

La prova del nove è nelle discussioni che gli analisti di Barclays della divisione Software & Pagamenti hanno avuto riguardo al settore, da cui è emerso che “ la competizione da parte dei fornitori (di servizi di pagamento) di prossima generazione si stia intensificando ” e che, “ con la transizione verso i pagamenti integrati e la finanza incorporata che va avanti spedita, noi crediamo che il portafoglio di prodotti di Nexi manchi dell’integrazione e dell’agilità dei disruptor”, ovvero di quegli aspetti che contraddistinguono i player più innovativi.

Non solo. “Oltre alla transizione della distribuzione dei pagamenti verso i canali digitali, il modello di distribuzione (di Nexi), guidato dalle banche, è sotto pressione, e rappresenta un rischio strutturale crescente, soprattutto a causa della sua elevata struttura dei costi”.

Gli analisti di Barclays hanno così annunciato la decisione di tagliare il target price sulle azioni Nexi di ben il 9%, dai 4,5 euro precedenti, a quota 4,1, rispetto ai livelli della chiusura della seduta di ieri, martedì 9 settembre, pari a 5,23 euro.