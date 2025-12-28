50 citazioni leggendarie di grandi imprenditori a cui ispirarsi per avere un business di successo

Nel mondo dell’imprenditoria, il talento e le competenze tecniche sono importanti, ma spesso non bastano. Ciò che distingue i grandi leader è la capacità di coltivare un mindset resiliente e di mantenere una motivazione costante, anche di fronte agli ostacoli più impegnativi. Dietro ogni impresa di successo ci sono decisioni coraggiose, sfide apparentemente insormontabili e fallimenti trasformati in preziose lezioni. I grandi imprenditori non si limitano a reagire agli eventi, li affrontano con lungimiranza, trasformando ogni difficoltà in un’opportunità di crescita, innovazione e miglioramento.

Le parole di chi ha costruito imperi globali, accumulato esperienze e superato momenti di crisi contengono intuizioni uniche per guidare un business verso il successo. Queste citazioni diventano più di semplici frasi ispirazionali: sono veri e propri strumenti di riflessione, capaci di mostrare come determinazione, visione e resilienza siano la spina dorsale di ogni percorso imprenditoriale di successo.

Ecco 50 frasi di grandi imprenditori pensate per guidare, motivare e ispirare chi desidera trasformare le proprie idee in realtà, affrontando le sfide del business con la stessa audacia di chi ha saputo tradurre visioni in risultati concreti.

50 citazioni leggendarie di grandi imprenditori per avere un business di successo

1) “Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se ci pensi, farai le cose in modo diverso”.

Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway

2) “Ho imparato che gli errori possono spesso essere un insegnante buono quanto il successo”.

Jack Welch, ex CEO e Presidente di General Electric

3) “Non c’è nulla di male a rimanere piccoli. Puoi fare grandi cose con un team piccolo”.

Jason Fried, cofondatore e CEO di 37signals

4) “Lavora come un dannato. Voglio dire, devi fare 8-100 ore alla settimana ogni settimana. Se gli altri fanno 40 e tu ne fai 100 sai che otterrai in quattro mesi quello che loro otterranno in un anno”.

Elon Musk, cofondatore e CEO di Tesla e SpaceX

5) “Rischia più di quanto gli altri pensino sia sicuro. Sogna più di quanto pensino sia pratico”.

Howard Schultz, ex CEO e Presidente di Starbucks

6) “Non penso che esista un’altra qualità così essenziale al successo come la perseveranza. Supera quasi tutto, persino la natura”.

John D. Rockefeller, fondatore e CEO della Standard Oil Company

7) “Un uomo deve essere abbastanza grande da ammettere i propri errori, abbastanza intelligente da trarne profitto e abbastanza forte da correggerli”.

John C. Maxwell, fondatore di Maxwell Leadership

8) “Rimani finanziato da te stesso il più a lungo possibile”.

Garrett Camp, fondatore di Uber

9) “Non limitarti. Molte persone si limitano a ciò che pensano di poter fare. Puoi arrivare tanto lontano quanto la tua mente ti permette. Ciò in cui credi, ricorda, puoi ottenerlo”.

Mary Kay Ash, fondatrice di Mary Kay Cosmetics

10) “Che tu pensi di potercela fare o di non farcela - hai ragione”.

Henry Ford, fondatore della Ford Motor Company

11) “Il mondo non si preoccuperà della tua autostima. Il mondo si aspetta che tu realizzi qualcosa prima che ti senta bene con te stesso”.

Bill Gates, cofondatore di Microsoft

12) “Il cuore e l’anima di un’azienda sono la creatività e l’innovazione”.

Robert Iger, CEO di Disney

13) “La cosa più importante è essere in grado di pensare in grande, sognare in grande e sapere come tradurre questi sogni in realtà”.

Jack Ma, fondatore di Alibaba

14) “L’unica strategia che garantisce il fallimento è non correre rischi”.

Mark Zuckerberg, cofondatore, presidente e CEO di Meta

15) “L’atto più coraggioso è pensare da soli. A voce alta”.

Coco Chanel, fondatrice della maison Chanel

16) “L’equilibrio suggerisce un perfetto equilibrio. Non esiste. È un falso obiettivo. Ci saranno priorità e dimensioni della tua vita, come le integri è come trovi la vera felicità”.

Denise Morrison, ex presidente e CEO di Campbell Soup Company

17) “I leader si distinguono uscendo davanti e restando lì alzando gli standard con cui si giudicano — e con cui sono disposti a farsi giudicare”.

Frederick W. Smith, fondatore di FedEx

18) “Nessun uomo può avere successo, a meno che non ami prima il proprio lavoro”.

David Sarnoff, ex CEO di Radio Corporation of America (RCA)

19) “Non si tratta di avere un tempo specifico; sia la vita personale che quella professionale sono 24/7”.

Ellen Kullman, ex CEO di DuPont e membro del CdA di Goldman Sachs

20) “Non hai bisogno di essere un genio o un visionario, o neanche un laureato, per avere successo. Ti serve solo una struttura e un sogno”.

Michael Dell, presidente e CEO di Dell

21) “La cosa più importante che ho imparato come CEO è il contesto: capire come la tua azienda si inserisce nel mondo e come reagisce ai cambiamenti”.

Jeffrey Immelt, ex CEO di General Electric

22) “Il vero cambiamento avviene quando qualcuno ascolta meglio i clienti o anticipa ciò che vogliono prima ancora che se ne rendano conto”.

Walt Bettinger, CEO di Charles Schwab Corporation

23) “La reputazione è più importante dello stipendio e l’integrità vale più della carriera”.

Ryan Freitas, cofondatore e CEO di About.me

24) “Se sei concentrato sui concorrenti devi aspettare che il concorrente si muova. Essere concentrati sul consumatore ti permette di essere un pioniere”.

Jeff Bezos, fondatore di Amazon

25) “Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica”.

Thomas Edison, inventore e imprenditore

26) “Qualsiasi momento è un buon momento per avviare un’azienda”.

Ron Conway, venture capitalist della Silicon Valley

27) “Non giocare per difenderti: punta a fare centro”.

David Ogilvy, fondatore di Ogilvy & Mather

28) “La paura è come un muscolo: più la alleni, meno lasci che ti domini”.

Arianna Huffington, fondatrice di The Huffington Post

29) “La cosa peggiore non è iniziare e fallire, ma non iniziare affatto”.

Seth Godin, imprenditore e autore

30) “Se non ti vergogni della prima versione del tuo prodotto, significa che l’hai lanciato troppo tardi”.

Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn

31) “Le opportunità di business sono come gli autobus: ce n’è sempre un altro in arrivo”.

Richard Branson, fondatore del Virgin Group

32) “È sempre meglio fare qualcosa di stupido che non fare nulla”.

Larry Page, cofondatore di Google

33) “Se ti viene offerta una posizione di leadership, accettala”.

Sheryl Sandberg, ex Chief Operating Officer (COO) di Facebook

34) “Il successo non consiste solo nel guadagnare denaro, ma nel migliorare la vita delle persone”.

Indra Nooyi, ex CEO di PepsiCo

- 35) “Il modo in cui avrai successo è avere un sacco di fallimenti”.

Sergey Brin, cofondatore di Google

36) “Inizia con qualcosa di piccolo, falla funzionare e poi scala”.

Marc Andreessen, cofondatore di Andreessen Horowitz

37) “Non aspettare che il futuro ti accada: crealo”.

Mary Barra, CEO di General Motors

38) “Se non puoi gestire il cambiamento, non puoi gestire nulla”.

Susan Wojcicki, ex CEO di YouTube

39) “La più grande avventura che puoi vivere è quella di vivere la vita dei tuoi sogni”.

Oprah Winfrey, CEO di Harpo Productions

40) “Decidi cosa sei disposto a sacrificare e cosa no”.

Tim Cook, CEO di Apple

41) “Non si tratta solo di crescere come azienda, ma di crescere come persone”.

Satya Nadella, CEO di Microsoft

42) “Non aspettare che qualcuno ti dia l’autorizzazione: agisci”.

Anne Mulcahy, ex CEO di Xerox

43) “Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo”.

Marissa Mayer, ex CEO di Yahoo

44) “Quando innovi, devi accettare di essere criticato”.

Larry Ellison, fondatore di Oracle

45) “Il rischio è parte del business. Ignorarlo è l’errore più grande”.

Meg Whitman, ex CEO di HP

46) “Non ti accontentare di seguire le regole: creane di nuove”.

Howard Schultz, ex CEO di Starbucks

47) “Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro”.

Steve Jobs, cofondatore e CEO di Apple

48) “I leader, i grandi leader, sono persone che hanno una capacità fenomenale di disegnare e ridisegnare relazioni di collaborazione creativa all’interno dei loro team”.

Sergio Marchionne, ex CEO di Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

49) “Fare l’imprenditore non è un lavoro, è un’attitudine”.

Jack Dorsey, fondatore ed ex CEO di Twitter

50) “Per avere successo, devi avere il cuore nel tuo business e il business nel tuo cuore”.

Thomas J. Watson, ex Presidente e CEO di IBM