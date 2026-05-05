I 10 uomini più ricchi del mondo, la classifica aggiornata (maggio 2026)

Chi è l’uomo più ricco del mondo? Anche se non è semplice calcolare i patrimoni personali dei “ricconi” del pianeta, da anni la rivista specializzata Forbes si adopera per portare a compimento questa sorta di impresa titanica. La classifica costantemente aggiornata delle persone più ricche al mondo si basa così sulle stime dei patrimoni personali, presentando diverse conferme ma anche importanti cambiamenti rispetto ai precedenti report.

Secondo Forbes, a dominare la classifica degli uomini più ricchi del mondo rimane ancora una volta Elon Musk, che però a maggio 2026 ha visto ridursi il suo patrimonio, sceso a 782 miliardi di dollari dopo un calo di circa 35 miliardi nell’ultimo mese. Alle sue spalle si conferma Larry Page, che entra nel ristretto “club” dei 300 miliardi, mentre al terzo posto sale Sergey Brin, che supera Jeff Bezos in una classifica sempre più dinamica e influenzata dalle oscillazioni dei mercati finanziari globali.

Il mese di aprile, infatti, è stato estremamente favorevole per i grandi patrimoni: il forte rialzo di circa il 9% dell’S&P 500 e del 15% del Nasdaq ha comportato un aumento complessivo di circa 260 miliardi di dollari per i dieci uomini più ricchi del pianeta, il cui patrimonio aggregato si attesta ora intorno ai 2.700 miliardi.

Una delle principali novità riguarda l’Europa: Bernard Arnault, vale a dire l’uomo più ricco d’Europa, esce dalla top 10 mondiale per la prima volta dopo oltre tre anni, mentre la statunitense Alice Walton resta la donna più ricca al mondo, con un patrimonio stimato in 138 miliardi di dollari.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica dei dieci uomini più ricchi al mondo (aggiornata a maggio 2026) secondo Forbes. Per stilare la graduatoria, l’analisi tiene conto dei valori azionari e dei tassi di cambio aggiornati, integrati da documenti ufficiali, registri finanziari e giudiziari, oltre a informazioni su beni materiali come immobili, opere d’arte, yacht e jet privati.

1) Elon Musk (Sudafrica-Usa) - $782 miliardi

L’uomo più ricco del mondo è ancora una volta Elon Musk. Il suo patrimonio resta su livelli record, pari a 782 miliardi di dollari, nonostante una flessione recente.

La sua ricchezza è trainata soprattutto da SpaceX, che ha incorporato xAI in un’operazione che ha portato la valutazione complessiva a 1.250 miliardi di dollari. Forbes stima che Musk possieda circa il 40% della nuova entità, oggi di gran lunga il suo asset più prezioso. A questo si aggiunge la partecipazione in Tesla, di cui detiene circa il 12%.

Nel novembre scorso, gli azionisti Tesla hanno approvato un pacchetto retributivo record legato ai cosiddetti obiettivi “Mars shot”, che potrebbe assegnargli stock option per un valore teorico fino a 1.000 miliardi di dollari.

Negli ultimi anni Musk è stato protagonista anche sul fronte politico e giudiziario, con rapporti complessi e spesso conflittuali con istituzioni, autorità di regolazione e lo stesso Donald Trump.

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2) Larry Page (Usa) - $313 miliardi

Larry Page si conferma per l’ennesimo mese come secondo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio pari a 313 miliardi di dollari, in forte crescita di circa 76 miliardi rispetto al mese precedente.

Cofondatore di Google insieme a Sergey Brin nel 1998, è oggi uno degli azionisti di controllo di Alphabet e membro del board. Dopo essere stato CEO in due diverse fasi (fino al 2001 e poi dal 2011 al 2015), ha progressivamente assunto un ruolo più defilato ma sempre centrale nelle strategie del gruppo.

Il suo patrimonio ha beneficiato del forte rialzo del titolo Alphabet, cresciuto di oltre il 30% nell’ultimo mese. Parallelamente, Page è impegnato nello sviluppo della startup Dynatomics, focalizzata sulla produzione avanzata tramite AI, confermando il suo ruolo chiave nell’innovazione tecnologica globale.

3) Sergey Brin (Usa) - $289 miliardi

Sale al 3° posto (ma in crescita significativa) Sergey Brin, con un patrimonio pari a 289 miliardi di dollari, in aumento di circa 70 miliardi nell’ultimo mese.

Cofondatore di Google insieme a Larry Page, è tornato negli ultimi anni a ricoprire un ruolo attivo nelle strategie di Alphabet, in particolare nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. È stato infatti indicato come “core contributor” dei modelli Gemini, segnando il suo rientro operativo dopo un periodo di semi-ritiro.

Brin resta membro del board e azionista di controllo del gruppo. A fine 2025 ha inoltre donato 1,1 miliardi di dollari in azioni Alphabet alla sua fondazione Catalyst4, attiva nella ricerca medica e climatica.

4) Jeff Bezos (Usa) - $272 miliardi

Jeff Bezos scende al 4° posto con un patrimonio stimato in 272 miliardi di dollari, pur registrando un aumento di circa 49 miliardi grazie alla crescita del titolo Amazon.

Fondatore di Amazon nel 1994, ha guidato il gruppo fino al 2021, restando oggi presidente esecutivo. Negli anni ha venduto oltre 49 miliardi di dollari in azioni Amazon e oggi ne possiede circa l’8%.

Bezos è ora impegnato come co-CEO di AI Project Prometheus, startup da circa 30 miliardi focalizzata su ingegneria e manifattura avanzata. Parallelamente continua a investire in Blue Origin e tramite Bezos Expeditions in startup come Airbnb. Recentemente è stato anche al centro delle polemiche per la ristrutturazione del Washington Post.

5) Mark Zuckerberg (Usa) - $210 miliardi

Mark Zuckerberg si mantiene stabile nella top 5 con 210 miliardi di dollari, in crescita di circa 14 miliardi nell’ultimo mese.

Fondatore di Facebook nel 2004, oggi Meta è il più grande social network globale e controlla piattaforme come Instagram e WhatsApp. Zuckerberg resta CEO e detiene circa il 13% del gruppo.

Meta continua a puntare su metaverso, AI e nuove tecnologie, inclusa una collaborazione con Prada per occhiali smart. Insieme alla moglie Priscilla Chan, Zuckerberg è molto attivo nella filantropia, con progetti focalizzati su salute e ricerca scientifica.

6) Larry Ellison (Usa) - $205 miliardi

Anche Larry Ellison si mantiene al sesto posto con un patrimonio pari a 205 miliardi di dollari, in crescita rispetto al mese precedente.

Fondatore di Oracle, continua a trarre gran parte della sua ricchezza dalle quote nella società, oggi valutate oltre 170 miliardi. Oracle è uno dei protagonisti globali nel cloud e nelle infrastrutture AI.

Ellison è anche al centro di importanti operazioni industriali, come il maxi progetto di fusione tra Paramount e Warner Bros., che potrebbe ridefinire il panorama dei media globali. Negli ultimi anni ha trasferito la residenza in Florida, rafforzando anche i suoi legami politici ed economici negli Stati Uniti.

7) Michael Dell (Usa) - $177 miliardi

Michael Dell sale al settimo posto con un patrimonio pari a 177 miliardi di dollari, in forte crescita di circa 34 miliardi nell’ultimo mese.

Fondatore di Dell Technologies, ha iniziato vendendo computer dal dormitorio universitario, arrivando a costruire uno dei più grandi gruppi tecnologici al mondo. La svolta è arrivata con la fusione da 60 miliardi con EMC nel 2016.

Dell ha portato la sua azienda in Borsa, poi l’ha ritirata e nuovamente quotata nel 2018, in una delle operazioni finanziarie più complesse del settore. La vendita di VMware a Broadcom per 69 miliardi ha ulteriormente rafforzato la sua fortuna, rendendolo uno dei protagonisti del settore hardware e cloud.

8) Jensen Huang (Usa) - $173 miliardi

Fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang dispone di un patrimonio pari a 173 miliardi di dollari, in crescita di circa 22 miliardi nell’ultimo mese.

Dal 1993 guida Nvidia, trasformandola da azienda focalizzata sul gaming a leader globale nei chip per l’intelligenza artificiale. Le sue GPU sono oggi fondamentali per data center e applicazioni AI, rendendo Nvidia una delle aziende più influenti al mondo.

Huang possiede circa il 3% della società, che è stata tra le prime a raggiungere valutazioni record fino a 5 trilioni di dollari. Nato a Taiwan, ha vissuto parte della sua infanzia in Thailandia prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha costruito una delle storie imprenditoriali più rilevanti degli ultimi decenni.

9) Rob Walton (Usa) - $150 miliardi

Rob Walton si conferma al nono posto con un patrimonio pari a 150 miliardi di dollari, in crescita di circa 7 miliardi.

Figlio del fondatore di Walmart, Sam Walton, ha guidato l’azienda come chairman dal 1992 al 2015. La famiglia Walton controlla circa il 45% del gruppo, una delle più grandi catene di distribuzione al mondo.

Rob Walton è uno dei principali eredi della fortuna familiare e ha progressivamente ridotto il suo coinvolgimento diretto nell’azienda. È anche attivo nello sport, essendo proprietario dei Denver Broncos e investitore in una squadra MLB.

10) Jim Walton (Usa) - $147 miliardi

Nuova entrata nella top 10 è Jim Walton, con un patrimonio pari a 147 miliardi di dollari, in crescita di circa 7 miliardi nell’ultimo mese.

Figlio del fondatore di Walmart, Sam Walton, e fratello del già citato Rob Walton, rappresenta uno dei principali eredi della fortuna familiare. Jim è attualmente presidente di Arvest Bank, istituto finanziario di proprietà della famiglia con asset per circa 27 miliardi di dollari. In passato ha ricoperto un ruolo diretto anche all’interno di Walmart, facendo parte del consiglio di amministrazione per oltre un decennio, prima di lasciare il posto al figlio Steuart nel 2016.

La sua influenza si estende anche alla filantropia: la figlia Annie Proietti guida la Walton Family Foundation, una delle principali fondazioni private statunitensi, con attività focalizzate su istruzione, ambiente e sviluppo delle comunità locali.

La presenza contemporanea di Jim e Rob Walton nella top 10 segna un evento importante: è infatti la prima volta negli ultimi anni che due membri della stessa famiglia rientrano stabilmente tra gli uomini più ricchi del pianeta, a testimonianza del peso crescente delle grandi dinastie imprenditoriali globali.

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I più ricchi del mondo: i dati estrapolati dalla classifica di Forbes

A maggio 2026 la lista dei miliardari censiti da Forbes ha raggiunto quota 3.428 individui, confermando livelli record. Gli Stati Uniti restano la patria con il maggior numero di super-ricchi: per la prima volta dopo oltre tre anni, tutti i primi 10 sono cittadini americani.

Una novità da segnalare? L’assenza di Bill Gates, uscito dalla lista dei 10 uomini più ricchi già nel 2024, dopo una revisione al ribasso del suo patrimonio. A questo si aggiunge l’uscita recente anche di Bernard Arnault, scivolato fuori dalla top 10.

Le donne presenti nella lista sono oltre 400 (13% del totale), soprattutto ereditiere. Alice Walton guida la classifica femminile davanti a Françoise Bettencourt Meyers.

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Sempre più miliardari sul pianeta, ecco perché

Il 2025 e l’inizio del 2026 confermano una tendenza storica: mai prima d’ora il numero di miliardari era stato così elevato.

Il patrimonio complessivo di questi super-ricchi raggiunge i 16.100 miliardi di dollari +2.000 miliardi in un anno, una cifra che supera il PIL di quasi tutte le nazioni tranne Stati Uniti e Cina.

La crescita è trainata da alcuni fattori chiave:

espansione dell’intelligenza artificiale;

sviluppo di startup deep-tech;

consolidamento dei mercati tecnologici;

grandi operazioni di fusione;

valutazioni elevate di colossi come Nvidia, Meta, Amazon e Alphabet.

Nonostante ciò, la ricchezza resta fortemente concentrata: la maggioranza dei miliardari proviene dal mondo tech, e il numero dei cosiddetti “centimiliardari” continua ad aumentare, rafforzando il peso economico di un’élite sempre più ristretta.