Alice Walton è la figlia del fondatore di Walmart, Sam Walton, e anche nel 2026 figura tra le donne più ricche del mondo secondo Forbes. Anzi, la celebre rivista la identifica come la donna più ricca a livello globale con un patrimonio stimato di circa 138 miliardi di dollari (dati maggio 2026), in aumento di circa 35 miliardi rispetto allo scorso anno. Questa posizione la colloca attualmente al 13º posto nella classifica mondiale dei miliardari.

La sua fortuna deriva principalmente dalla quota detenuta nella catena di distribuzione leader al mondo, ma si distingue anche per il suo impegno nel settore dell’arte e della filantropia. Nata il 7 ottobre 1949 a Newport, Arkansas, Alice Louise Walton si è laureata in economia nel 1971. Dopo una breve esperienza in Walmart come buyer di abbigliamento per bambini, ha lavorato come operatrice finanziaria a New Orleans, prima di fondare, negli anni Ottanta, la propria società di brokerage chiamata Llama, finanziata con capitale familiare.

A partire dal 1998, ha gradualmente abbandonato il mondo finanziario per dedicarsi alle arti. Negli ultimi 25 anni, l’impegno filantropico e culturale è stato centrale nella sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo tra patrimonio e guadagni.

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Il patrimonio di Alice Walton: ecco quanto guadagna

Come anticipato, secondo Forbes, al 2026 Alice Walton è la donna più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di circa 138 miliardi di dollari, poco meno di 118 milioni di euro al cambio, unica miliardaria, insieme a Francoise Bettencourt Meyers dal 2026, a superare i 100 miliardi di patrimonio (dicasi centimiliardaria). Rispetto al 2024, il suo patrimonio è cresciuto di oltre 60 miliardi di dollari, grazie a un aumento continuo del valore delle azioni Walmart detenute da lei.

Fonti alternative come Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) stimano una cifra ancora più rilevante: poco più di 152 miliardi di dollari per Alice Walton (dati di maggio 2026) che le valgono il 12° posto tra le persone più ricche sulla Terra. Qualsiasi sia la fonte, lo scettro di donna più abbiente rimane comunque a lei.

Alice Walton e famiglia: ecco da dove deriva il patrimonio da urlo

Il patrimonio di Alice Walton ha origini chiare, familiari e influisce sulla sua posizione attuale. Sam Walton, fondatore di Walmart, distribuì equamente la partecipazione tra i figli.

Alice è una delle ereditiere di Sam Walton, unica figlia femmina. Secondo le analisi aggiornate di Forbes, il patrimonio familiare è ripartito tra i fratelli Rob Walton (9° mondiale), con 150 miliardi di dollari, Jim Walton (10° mondiale) con 147 miliardi e, appunto, Alice. La ricchezza comune deriva dalla quota di partecipazione azionaria nella multinazionale di grande distribuzione. In sintesi, ci sono tre Walton nelle prime 12 persone più ricche del pianeta.

A differenza dei fratelli, che hanno ruoli formali nel board di Walmart, Alice ha scelto una strada diversa: una vita dedicata a filantropia, arte e iniziative culturali.

Cosa fa la donna più ricca del mondo con i suoi soldi? Le attività e gli investimenti di Alice Walton

Alice Walton è fondatrice del Crystal Bridges Museum of American Art, inaugurato nel 2011 a Bentonville (Arkansas), la città natale della famiglia Walton. Quasi interamente finanziato attraverso trust familiari intestati al fratello John Walton, scomparso nel 2005, e alla madre Helen Walton, morta nel 2007, il museo ha richiesto un investimento complessivo stimato in circa 1,6 miliardi di dollari per la sua apertura. Oggi rappresenta una delle strutture culturali più influenti degli Stati Uniti nel campo dell’arte americana contemporanea e moderna.

Attraverso l’Art Bridges Foundation, fondata nel 2016, ha destinato oltre 550 milioni di dollari all’acquisizione e al prestito di opere d’arte americana, sostenendo più di 300 musei in tutti gli Stati Uniti. Parallelamente, tramite la Walton Family Foundation, sono stati distribuiti circa 400 milioni di dollari a iniziative dedicate alla riforma dell’istruzione, alla tutela ambientale e allo sviluppo economico e culturale della regione di Bentonville.

Ha inoltre contribuito a finanziare la Alice L. Walton School of Medicine, parte integrante del campus Crystal Bridges, arricchendo i contenuti educativi con arte, umanesimo e principi di salute integrata. La scuola di medicina, conosciuta anche come AWSOM, ha accolto nel 2025 la sua prima classe composta da 48 studenti del corso quadriennale di medicina, dopo aver ricevuto nel 2023 un finanziamento di 250 milioni di dollari proprio dalla Art Bridges Foundation. Walton ha spiegato di aver immaginato “un nuovo tipo di scuola di medicina”, orientata a mettere al centro la persona nella sua interezza, integrando salute fisica, mentale, emotiva e sociale per promuovere il benessere complessivo.

Negli ultimi anni, la donna più ricca del mondo ha ulteriormente intensificato la propria attività filantropica, destinando oltre 6,3 miliardi di dollari a cinque diverse fondazioni di famiglia, che finora hanno distribuito circa 2 miliardi di dollari dei suoi fondi. Un impegno che le ha permesso di entrare tra le filantrope più generose degli Stati Uniti. Pur detenendo una quota rilevante in Walmart, ancora oggi Alice Walton si mantiene lontana dal management della società. Tra tutti i grandi miliardari, Alice si distingue, quindi, per il forte orientamento sociale, educativo e artistico, più che per l’attività economica classica.