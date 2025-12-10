Riunione Fed, ultimo atto 2025. Taglio tassi al 3,5%-3,75% con tanto di regalo Powell ai Treasury. E così Wall Street sfida il dot plot

20:01

Il comunicato relativo alla decisione sui tassi della Fed

Così si legge nel comunicato del FOMC relativo alla decisione sui tassi annunciata oggi dall’istituzione guidata da Jerome Powell. In evidenza l’annuncio che sta facendo parlare a Wall Street del ritorno di una sorta di QE-Quantitative easing light.

La Fed ha deciso infatti di iniziare ad acquistare Treasury di più breve termine, come necessario, per mantenere un’ampia offerta di riserve.

“La Federal Reserve ha tagliato i tassi di 25 punti base, come previsto. Gli indicatori disponibili suggeriscono che l’attività economica sta crescendo a un ritmo moderato. Quest’anno la creazione di posti di lavoro è rallentata e il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente fino a settembre. Indicatori più recenti sono coerenti con questi sviluppi. L’inflazione è salita rispetto all’inizio dell’anno e rimane su livelli relativamente elevati. Il Comitato mira a raggiungere la piena occupazione e un’inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. L’incertezza sulle prospettive economiche rimane elevata. Il Comitato presta attenzione ai rischi che incombono su entrambe le componenti del suo duplice mandato e ritiene che i rischi al ribasso per l’occupazione siano aumentati negli ultimi mesi. A sostegno dei suoi obiettivi e alla luce del mutato equilibrio dei rischi, il Comitato ha deciso di ridurre il range obiettivo per il tasso sui federal funds di 1/4 di punto percentuale, portandolo al 3,5–3,75%. Nel valutare l’entità e i tempi di ulteriori aggiustamenti del range obiettivo per il tasso sui federal funds, il Comitato analizzerà con attenzione i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi. Il Comitato resta fortemente impegnato a sostenere la piena occupazione e a riportare l’inflazione verso il suo obiettivo del 2%. Nel valutare l’orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche. Il Comitato è pronto a modificare l’orientamento della politica monetaria, se necessario, qualora emergessero rischi che possano ostacolare il raggiungimento dei suoi obiettivi. Le valutazioni del Comitato terranno conto di un’ampia gamma di informazioni, comprese le condizioni del mercato del lavoro, le pressioni inflazionistiche e le aspettative di inflazione, nonché gli sviluppi finanziari e internazionali. Il Comitato ritiene che le riserve siano scese a livelli ampi e avvierà acquisti di titoli del Tesoro a più breve scadenza, secondo le necessità, per mantenere un’ampia disponibilità di riserve su base continuativa. Hanno votato a favore della decisione di politica monetaria Jerome H. Powell, Presidente; John C. Williams, Vicepresidente; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Philip N. Jefferson; Alberto G. Musalem; e Christopher J. Waller. Hanno votato contro questa decisione Stephen I. Miran, che avrebbe preferito ridurre il range obiettivo per il tasso sui federal funds di 1/2 punto percentuale in questa riunione; e Austan D. Goolsbee e Jeffrey R. Schmid, che avrebbero preferito non apportare alcuna modifica al range obiettivo per il tasso sui federal funds in questa riunione”.