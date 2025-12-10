Riunione Fed oggi, in DIRETTA. Il mercato attende il taglio tassi e le parole di Powell

L’ultimo annuncio sui tassi USA del 2025 firmato dalla Fed è in dirittura d’arrivo. Oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, la Federal Reserve guidata dal presidente Jerome Powell comunicherà la propria decisione sui tassi sui fed funds alle 14 ora locale, 20 ora italiana, al termine della riunione del FOMC, il braccio di politica monetaria dell’istituzione, che ha preso il via nella giornata di ieri.

I mercati e gli analisti sono concordi nel ritenere che la Banca centrale americana taglierà i tassi USA per la terza volta consecutiva, e ancora una volta di 25 punti base, abbassandoli così dall’attuale range compreso tra il 3,75% e il 4% alla nuova forchetta compresa tra il 3,5% e il 3,75%.

I mercati trattengono il fiato, in attesa dell’ultimo atto sui tassi USA del 2025 che sarà annunciato dalla Fed alle 20 ora italiana.

Seguirà alle 20.30 ora italiana la conferenza stampa, con cui il presidente Jerome Powell risponderà alle domande dei giornalisti.

Stando allo strumento FedWatch del CME, che monitora le aspettative dei mercati sulla direzione dei tassi USA, esiste una probabilità dell’87,6% che la Fed di Jerome Powell tagli i tassi oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, in occasione della sua ultima riunione di politica monetaria dell’anno, di 25 punti base. Money.it segue gli aggiornamenti in tempo reale.

14:28 Forex, dollaro piatto su euro. In calo su yen e sterlina Occhio al trend dei principali rapporti di cambio sul mercato del forex. L’euro-dollaro EUR-USD è praticamente piatto, in attesa dell’annuncio sui tassi USA, viaggiando attorno a quota $1,1634. Il dollaro-yen USD-JPYcede lo 0,14% a JPY 156,65. Il biglietto verde perde anche nei confronti della sterlina UK, con il cambio sterlina-dollaro, GBP-USD in crescita dello 0,14%, a quota $1,3314.

14:22 Wall Street, trend futures USA riflette massima ansia dei mercati In attesa dell’annuncio sui tassi della Fed di Jerome Powell, i futures sui principali indici azionari USA confermano l’ansia degli investitori, mostrando un trend all’insegna della debolezza. I futures sull’indice S&P 500 perdono lo 0,03% circa. I contratti sul Nasdaq Composite perdono lo 0,14% mentre i futures sull’indice Dow Jones segnano anch’essi una variazione pari a -0,03%.

Fed Day di oggi cruciale. Non solo verdetto tassi dopo la riunione, in arrivo anche il dot plot

Alle 20 ora italiana non arriverà ’solo’ il nuovo verdetto sui tassi targato Fed, ovvero il terzo taglio, dopo l’ultimo annunciato al termine della riunione di ottobre.

La Banca centrale americana pubblicherà oggi anche, e per l’ultima volta nel 2025, il documento noto come Summary of Economic Projections (SEP), ovvero il rapporto che contiene le previsioni sulla crescita dell’economia e dell’inflazione degli Stati Uniti, così come sul trend dei tassi di interesse, attesi per i prossimi anni.

Oggi sarà dunque anche il giorno in cui l’azionario globale conoscerà il dot plot, ovvero le stime degli esponenti stessi del FOMC sulla direzione dei tassi.

Grande attenzione, per anticipare il possibile sentiment degli investitori andando avanti in vista dell’inizio dell’anno 2026, sarà data ancora di più alle parole del presidente della Fed Jerome Powell.

Interpellato da Yahoo Finance Mark Malek, responsabile degli investimenti di Siebert Financial, ha reiterato l’importanza delle nuove previsioni economiche che saranno annunciate dalla Fed con la pubblicazione del rapporto SEP e, dunque, del dot plot:

“Nel mese di settembre (quando la Fed ha tagliato i tassi per la prima volta nel 2025), il SEP ha mostrato che, in media, la Fed prevedeva soltanto un altro taglio dei tassi di interesse nel 2026, a seguito di tre riduzioni nel corso del 2025. I fari degli investitori saranno puntati su eventuali cambiamenti a questo outlook”.

Malek si aspetta che, a meno di un forte peggioramento del mercato del lavoro, che la Fed ga intenzione in ogni caso di contenere le aspettative su ulteriori tagli dei tassi, complice l’insoddisfazione che continua a nutrire verso il tasso di inflazione USA, che rimane al di sopra dei suoi desiderata.

Per questo motivo, ha detto l’esperto, i commenti sulle condizioni del mercato del lavoro USA che saranno rilasciati da Powell saranno particolarmente monitorati.

A tal proposito, riflettendo sulla possibile reazione di Wall Street e in generale dei mercati alle dichiarazioni che saranno rilasciate oggi dal presidente della Banca centrale americana, Malek ha fatto notare che “è importante che la Fed dimostri di essere preoccupata per il mercato del lavoro ”, in quanto sarebbe positivo “per i consumatori (e per gli investitori) sapere che la banca centrale è dalla loro parte ”.

In caso contrario, i timori sul rischio di perdere il proprio posto di lavoro potrebbero indurre i cittadini USA a “ ridurre le spese dopo la stagione delle festività ”, fattore che eroderebbe ulteriormente i fondamentali dell’economia degli States, dando il via a un circolo vizioso.