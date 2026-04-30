Il grande giorno della riunione della BCE di Christine Lagarde è arrivato.

Oggi, giovedì 30 aprile 2026, i mercati conosceranno il verdetto sui tassi dell’area euro, dopo aver appreso alla vigilia quello sui tassi USA, annunciato dalla Fed.

I mercati e gli economisti prevedono tassi di nuovo fermi, per la settima volta consecutiva, dopo l’ultimo atto che risale alla metà di marzo.

I tassi sui depositi, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginali saranno dunque confermati rispettivamente al 2%, al 2,15%, al 2,40%.

Money.it segue la diretta del BCE Day, con aggiornamenti in tempo reale del trend dei mercati.

BCE Day, la diretta di Money.it

L’esito della riunione del Consiglio direttivo della BCE sarà reso noto alle 14.15 ora italiana con un comunicato ad hoc diramato dall’istituzione.

Seguirà alle 14.45 la conferenza stampa con cui Lagarde spiegherà le decisioni di politica monetaria adottate dall’istituzione, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Dubbi sull’annuncio di oggi non ce ne sono: i tassi non saranno toccati. L’attenzione dei trader e degli investitori si concentrerà di conseguenza sul comunicato della BCE e sulle parole che Lagarde proferirà durante la conferenza stampa.

11:08 Inflazione in accelerazione anche in Italia, ad aprile +2,8% (da +1,7% di marzo) Ha accelerato il passo nel mese di aprile anche l’inflazione dell’Italia, così come annunciato dall’Istat: “Secondo le stime preliminari, nel mese di aprile 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,2% su base mensile e del +2,8% su base annua (da +1,7% del mese precedente). La dinamica dell’inflazione riflette principalmente la netta risalita dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -2,0% a +9,9%), di quelli regolamentati (da -1,6% a +5,7%) e dell’accelerazione dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +4,7% a +6,0%); in rallentamento sono invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,6%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +0,5%). Nel mese di aprile l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, mostra un rallentamento (da +1,9% a +1,6%), come anche quella al netto dei soli beni energetici (da +2,1% a +2,0%)”.

11:00 Batosta inflazione per Lagarde nel BCE Day: +3% ad aprile Appena arrivata per l’Eurozona e per la BCE di Lagarde la tranvata del dato sull’inflazione dell’area euro. Dalla lettura preliminare dell’indicatore, reso noto dall’Eurostat, è emerso che, nel mese di aprile, la crescita dei prezzi è stata pari a ben +3%, rispetto al +2,6% di marzo. Dall’indicatore è emerso che, a fare la parte del leone, come previsto, è stata la componente dei prezzi dell’energia, che sono schizzati ad aprile del 10,9% su base annua, più del doppio rispetto al +5,1% di marzo. In rialzo anche i prezzi dei servizi (+3%, in misura inferiore rispetto al +3,2% di marzo), e i prezzi dei beni alimentari, alcol e tabacco (+2,5%, rispetto al +2,4% di marzo). A essere aumentati anche i prezzi dei beni industriali non energetici, saliti dello 0,8%, rispetto al +0,5% di marzo. L’inflazione core, ovvero l’inflazione depurata dalle componenti dei prezzi più volatili, dunque prezzi dell’energia e prezzi dei beni alimentari, è salita invece ad aprile, secondo le stime preliminari, del 2,2% su base annua, come da attese, in rallentamento rispetto al +2,3% di marzo. . Spaventa in ogni caso l’inflazione headline, che è salita oltre le attese di una crescita pari a +2,9%, e al ritmo più alto dal settembre del 2023, incorporando gli effetti dello shock energetico. Euro area #inflation expected to be at 3.0% in April 2026, up from 2.6% in March 2026. Components: energy +10.9%, services +3.0%, food, alcohol & tobacco +2.5%, other goods +0.8% - flash estimate https://t.co/kbJBsXQRzk pic.twitter.com/ZLMkiCcAFZ — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 30, 2026

10:37 Occhio ai rendimenti dei BTP e allo spread BTP-Bund 10y in attesa della BCE In attesa dell’annuncio sui tassi da parte della BCE, i Titoli di Stato dell’area euro riportano un trend stabile. I rendimenti dei Bund tedeschi sono fermi al 3,10%, così come i rendimenti dei BTP rimangono inchiodati al 3,95%, non lontani tuttavia dalla soglia pericolo del 4%, in un’Italia alle prese con l’eterno problema del debito, e anche del deficit, visto che, come annunciato dall’Eurostat giorni fa, nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è confermato superiore alla soglia massima del 3%. L’Italia rimane dunque sotto procedura di infrazione UE. Focus anche sui rendimenti dei Gilt UK, fermi al 5,07%, comunque decisamente elevati e tornati al di sopra della soglia del 5%. I rendimenti dei Bonos spagnoli scendono di appena 1 punto base al 3,57%, così come quelli dei Titoli di Stato della Grecia, in calo al 3,89%. Dai rendimenti dei BTP e dei Bund emerge che lo spread BTP-Bund a 10 anni oscilla attorno a 85 punti base.

10:03 Borse europee in rosso in attesa BCE e BoE. Borsa Londra eccezione positiva In attesa delle decisioni sui tassi che sarannno annunciate prima dalla Bank of England, poi dalla BCE, le borse europee riportano un trend al ribasso. Il Ftse Mib di Piazza Affari cede lo 0,82% a quota 47.404,84 punti, zavorrato soprattutto dal tonfo delle azioni Stellantis, che capitolano dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre dell’anno. Sul listino svetta il rialzo di ENI. Tra i principali indici azionari europei, il Ftse 100 della borsa di Londra riporta un trend in lieve rialzo, mentre l’indice Dax della borsa di Francoforte cede lo 0,40% circa. Il Cac 40 della borsa di Parigi arretra di oltre l’1%. Lo Stoxx 600, indice benchmark dell’azionario europeo, segna una flessione dello 0,35%.

Tassi BCE, l’errore sull’inflazione che Lagarde non può permettersi di ripetere

Con i prezzi del petrolio che hanno testato i nuovi massimi dall’inizio della guerra USA-Iran e l’ansia per la tassa dell’inflazione che sale in tutto il mondo, Lagarde sarà chiamata a rispondere a una domanda molto secca: quale decisione prenderà la BCE nelle prossime riunioni?

Come sempre, la Presidente della BCE ripeterà che la traiettoria dei tassi dipenderà dai dati macroeconomici in arrivo. Il problema è che i dati stanno già parlando da un po’.

L’inflazione ha iniziato già ad accelerare il passo - +2,6% a marzo, rivista al rialzo dalla crescita già preoccupante del 2,5% resa inizialmente nota - a causa degli effetti dello shock energetico sui prezzi.

Non sono mancati nei giorni scorsi altri segnali di allarme: tra questi, le aspettative sui prezzi di vendita da parte delle aziende dell’Eurozona.

Tutte informazioni che avranno messo subito ansia a Lagarde, marchiata da un errore che ha fatto la storia della BCE: quello che commise alla fine del 2021 quando, così come fece la Fed di Powell, definì transitoria l’inflazione, per poi ritrovarsi con le spalle al muro qualche mese dopo, per le pressioni inflazionistiche esplose con la guerra tra l’Ucraina e la Russia.

A quel punto, e in realtà ancora in ritardo, in quanto il primo rialzo dei tassi, di ben 50 punti base, venne annunciato solo a luglio del 2022, Lagarde si trovò costretta ad alzare il costo del denaro con strette monetarie e aggressive.

Obiettivo: placare la furia dell’inflazione, dunque arginare in sostanza i danni di quella che viene chiamata “tassa occulta”.

Lagarde dovrà dimostrare oggi di avere imparato la lezione.

Il rischio (per i mercati e per le colombe) che il linguaggio sia più hawkish è dunque concreto.

Finora la Presidente della BCE non ha angosciato più di tanto i mercati, ripetendo che l’Eurotower ha bisogno di più informazioni per capire il da farsi.

Lagarde ha detto tuttavia anche di essere pronta ad alzare i tassi in ogni momento, invitando inoltre i governi a fare la loro parte, ovvero a non esagerare nell’aiutare cittadini e aziende a far fronte al caro energia.

Le minute dell’ultima riunione di marzo hanno acceso inoltre ulteriormente il timore dell’avvento delle strette monetarie.