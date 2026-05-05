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Occhio alle azioni Intesa SanPaolo con le previsioni sugli utili. Gli scenari più bullish e più bearish per il titolo

Laura Naka Antonelli

5 Maggio 2026 - 18:07

Utili Intesa SanPaolo attesi a Piazza Affari. Le previsioni degli analisti, i rating e i target price, insieme al worst case & best case scenario.

Occhio alle azioni Intesa SanPaolo con le previsioni sugli utili. Gli scenari più bullish e più bearish per il titolo

Conti in dirittura d’arrivo, tra le banche italiane, anche per Intesa SanPaolo, che diffonderà la propria trimestrale venerdì, 8 maggio 2026.

In evidenza le previsioni formulate dagli analisti per gli utili e le altre voci di bilancio della prima banca in Italia, gestita dal CEO Carlo Messina.

Oltre che sui numeri che emergeranno dai conti, alcuni analisti hanno sfornato anche le previsioni per il trend delle azioni, calcolando quanto ancora potrebbero salire, oppure scendere, rispettivamente nello scenario migliore e in quello peggiore. Il titolo è scambiato attorno a 5,76 euro. [...]

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