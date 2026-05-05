Conti in dirittura d’arrivo, tra le banche italiane, anche per Intesa SanPaolo, che diffonderà la propria trimestrale venerdì, 8 maggio 2026.

In evidenza le previsioni formulate dagli analisti per gli utili e le altre voci di bilancio della prima banca in Italia, gestita dal CEO Carlo Messina.

Oltre che sui numeri che emergeranno dai conti, alcuni analisti hanno sfornato anche le previsioni per il trend delle azioni, calcolando quanto ancora potrebbero salire, oppure scendere, rispettivamente nello scenario migliore e in quello peggiore. Il titolo è scambiato attorno a 5,76 euro. [...]