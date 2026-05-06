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Azioni MPS, previsioni utili I trimestre. E fino a dove possono volare (o crollare) i titoli

Laura Naka Antonelli

6 Maggio 2026 - 21:17

In dirittura d’arrivo la pubblicazione della trimestrale del Monte dei Paschi di Siena. Le previsioni su utili, NII, ricavi & Co. Ma anche per le azioni.

Azioni MPS, previsioni utili I trimestre. E fino a dove possono volare (o crollare) i titoli

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Azioni MPS sotto la lente, non solo per le voci sulla banca che il Monte potrebbe decidere di mettere nel mirino, annunciando una nuova operazione di M&A, ma anche in vista della pubblicazione dei conti del primo trimestre 2026.

Gli analisti hanno pubblicato le loro previsioni sugli utili del Monte dei Paschi di Siena, che saranno annunciati domani, giovedì 7 maggio, stando a quanto emerge dal calendario delle trimestrali delle società quotate sul Ftse Mib.

Questa settimana è cruciale per tutte le principali banche italiane. In evidenza le previsioni per il settore in generale. Finora hanno pubblicato le loro trimestrali UniCredit e Banco BPM, con i CEO Andrea Orcel e Giuseppe Castagna che hanno acceso ulteriormente le scommesse su una nuova stagione di risiko a Piazza Affari. Occhio anche alle stime sugli utili di MPS, protagonista di Piazza Affari anche per i rumor su cosa vorrebbe fare l’AD del Monte Luigi Lovaglio. [...]

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