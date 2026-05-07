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BPER annuncia gli utili, fusione con POP Sondrio conclusa. Gli effetti dell’integrazione, occhio alle azioni

Laura Naka Antonelli

7 Maggio 2026 - 08:04

Focus sulle azioni BPER dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre del 2026. Processo integrazione con POP Sondrio si è concluso.

BPER annuncia gli utili, fusione con POP Sondrio conclusa. Gli effetti dell’integrazione, occhio alle azioni

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BPER ha annunciato i conti del primo trimestre 2026, ricordando che il Gruppo Banca Popolare di Sondrio è stato consolidato nel suo conto economico con decorrenza dal 1° luglio 2025, a seguito del successo dell’OPAS.

La banca italiana guidata dall’AD Gianni Franco Papa ha annunciato che il processo di integrazione con la Pop di Sondrio si è concluso.

Il nuovo gruppo risultante dalla fusione delle due banche ha riportato nel primo trimestre del 2026 un utile netto, comprensivo di imposte per € 302,6 milioni, pari a €549 milioni e ricavi operativi netti a € 1.774 ,1 milioni.

I ricavi core, pari a €1.768,4 milioni, sono stati sostenuti dal margine di interesse, pari a €1.087,5 milioni, e alle commissioni nette di €680,9 milioni.

BPER ha messo in evidenza la solidità del margine di interesse, sottolineando che rispetto al quarto trimestre 2025, la variazione trimestrale della dinamica commerciale è stata positiva per €13,3 milioni al netto
dell’effetto calendario negativo pari a €20,9 milioni.

L’impatto dell’evoluzione dei tassi di interesse ha contribuito positivamente per €17,5 milioni, mentre la dinamica commerciale dei volumi ha determinato un effetto negativo pari a €4,2 milioni su base trimestrale.

Il contributo della componente non commerciale è stato pari a -€15,8 milioni su base trimestrale.

I dividendi incassati sono ammontati a €12,5 milioni, mentre gli oneri operativi sono stati di €799,9 milioni e il cost/income ratio pari al 45,1% .

Il costo del credito annualizzato si è attestato a 27 p.b. con rettifiche di valore su attività al costo ammortizzato riferite ai finanziamenti verso clientela pari a €85,6 milioni.

Il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio è stato pari a 14,9%, il Tier 1 ratio al 17,2 % e il Total Capital ratio al 19,1%.

Così l’AD Gianni Franco Papa:

“Grazie al completamento dell’integrazione di Banca Popolare di Sondrio, possiamo oggi far leva su un
modello industriale ancora più distintivo e su una maggiore forza e solidità data dalle nuove dimensioni e
dalla più ampia base di risorse di capitale. Questo assetto assume ulteriore valore alla luce della
complessità e dell’incertezza del contesto macroeconomico e geopolitico in cui operiamo, che ci vede
impegnati ad assicurare costante supporto ai clienti - privati, famiglie e imprese - anche in questi mo menti
delicati e complessi. Trimestre dopo trimestre, i risultati dimostrano l’efficacia del nostro modello e ci
stimolano a proseguire in questa direzione, ancora più determinati e forti, insieme alle nuove colleghe e
ai nuovi colleghi ”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Banche
# Trimestrale
# Banca Popolare di Sondrio ScpA
# BPER Banca
# Azioni

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