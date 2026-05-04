I conti di UniCredit sono ormai alle porte e l’attenzione è massima, non solo per i numeri che emergeranno dalla trimestrale, ma anche per le dichiarazioni che il CEO Andrea Orcel rilascerà nella conference call che seguirà la diffusione degli utili.

I conti si riferiscono al primo trimestre del 2026. La data da cerchiare in rosso sul calendario delle trimestrali è quella di domani, martedì 5 maggio 2026 quando, come di consueto, UniCredit alzerà il velo sui conti prima dell’inizio della giornata di contrattazioni a Piazza Affari. Focus sulle azioni UCG, e sul trend atteso, così come emerge dal target price e dal rating presentato dagli analisti.

Oltre agli utili, gli investitori rivolgeranno la loro attenzione alla guidance per l’intero 2026 e alle eventuali novità relative ai dividendi e ai buyback. Sempre sotto i riflettori i dossier M&A, dopo le recenti due grandi mosse che Orcel ha lanciato sulla tedesca di Commerzbank e su Generali. In evidenza le previsioni degli analisti non solo sul bilancio relativo al primo trimestre del 2026, ma anche sui numeri dell’intero anno e il worst e best scenario per le azioni. [...]